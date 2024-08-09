Skill Tree技能樹　與好友共享多元學習體驗　隨時享全額學費回贈

現代生活緊張，壓力來自四方八面，外國就有研究指出，學習新技能可以提升自我效能感，有助於減輕壓力，尤其學習自己真正感興趣或熱愛的技能，更容易達到減壓的效果。而在學習新技能的過程中，透過工作坊或小組活動也可與他人互動，增強社交聯繫。Skill Tree技能樹是一個網上進修及興趣學習平台，不單匯聚了6大技能範疇課程及工作坊，讓有興趣提升技能的朋友報讀，而且更是全港首個全額學費回贈平台，在提升技能的同時，亦可得到實質回報，讓學習變得更無負擔！



一站式助你逐步「升呢」！

Skill Tree技能樹名稱取自遊戲用語「技能樹」，遊戲的人物可以逐步學習「技能樹」上的技能，從而「升呢」甚至可以「轉職」！平台以「每個技能 盡在同一技能樹」為理念，匯聚6大技能範疇課程及工作坊，無論你想學專業知識課程、音樂及舞蹈課程、運動、手工藝、繪畫或情侶Workshop等，平台都有大量課程讓你隨心所欲地選擇。想比較不同課程再做選擇，Skill Tree更能一站式做到！平台可以展示所有課程的詳細信息，包括上課日程預覽等，所有你需要知道的內容都清晰呈現，讓你一目了然，輕鬆報讀心水課程、工作坊。

課程囊括興趣至專業知識「轉職」無難度！

Skill Tree技能樹的課程極為多元化，涵蓋了從興趣愛好到專業知識的廣泛領域，為不同背景和需求的學員提供了豐富的選擇。手工藝工作坊是其中一大亮點，讓學員能夠在動手創作中享受DIY的樂趣。這些工作坊包括各種手工製作，如編織、縫紉、陶藝、木工等，讓學員可以親手製作獨特的工藝品。無論是初學者還是有一定基礎的手工愛好者，Skill Tree技能樹的手工藝課程都能滿足不同層次的需求。學員可以學習基礎技術，如基本的編織和縫紉技巧，或是挑戰更高級的工藝，如精細的陶藝製作和木工雕刻。這些課程由經驗豐富的導師授課，確保學員能夠獲得高質量的教學指導，並在實踐中提升自己的技能。

對於熱愛藝術的學員，繪畫工作坊提供了多種繪畫技巧訓練，幫助學員提升藝術造詣。運動工作坊則涵蓋了多種運動類別，適合希望提升體能和健康的學員。專業知識方面，Skill Tree技能樹也設有多樣化的工作坊，包括商業管理、財務規劃、數據分析等實用技能，幫助學員在職場中提升競爭力。這種多元化的課程設計，不僅滿足了學員在陶冶性情、興趣愛好方面的需求，也提供了實用的職業技能課程，真正實現了從興趣到專業知識的全面覆蓋，讓你「轉職」無難度！

全額學費回贈計劃 互助共贏解鎖新技能

就像遊戲中的技能樹一樣，平台旨在激發更多人參與學習並分享優質資源，就如同玩家在遊戲中逐步解鎖新技能，Skill Tree技能樹希望學員能夠通過推薦優質導師給更多人認識，從而開拓更多學習機會，因此訂立了全額學費回贈計劃。學員購買一個課程後，若成功推薦4位志同道合的朋友並成功報名相同課程，學員即可獲得全額學費回贈。這種推薦機制不僅能夠讓更多人踏出學習新技能的第一步，充實自己，也能夠幫助他人找到適合的課程和導師，形成互助共贏局面，讓知識和技能像技能樹一樣，不斷延展，惠及更多人。

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