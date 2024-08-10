保良局《星光熠熠耀保良》 連繫眾心行善

由保良局主辦，一年一度全城慈善盛事《星光熠熠耀保良》將於 2024 年8月10日（星期六）晚上隆重舉行，並於晚上8時由無綫電視翡翠台作現場直播。是次籌款盛事集結多位知名本地及海外歌星及藝人一同參與，期望為大家帶來耳目一新的演出！



最新演出陣容包括: 陳慧嫻、草蜢、Gin Lee李幸倪、周柏豪、JW王灝兒、曾比特、著名鋼琴家牛牛、茜拉、方皓玟、谷婭溦、鄭融、鍾柔美、詹天文、張馳豪、黃淑蔓、林曉峰、蔚雨芯、甄濟如Jasmine、VIVA、曾傲棐、周吉佩、李佳、羅啟豪、古淖文、譚輝智、顏米羔、劉可等。司儀團隊包括鄧梓峰、森美、麥美恩、周奕瑋、梁凱晴。(歌手名單如有更新將不作另行通知)

保良局與廣大市民同行146載，一直護老扶弱、造褔社群，透過轄下超過300個服務單位，提供多元化服務，惠澤基層及弱勢社群。今年以「以人為本 眾心行善」為題，繼續因應市民所面對的需要和困難，開拓貼心合適的服務。透過節目內分享保良局服務使用者的故事，加深市民大眾對保良局慈善工作的認識，了解保良局今年其中幾項重要工作，例如：在學校推行「正向教育計劃」，致力提升學生、家長、老師及長者的精神健康；而在支援長者「居家安老」時，亦關心長者的情緒健康，提供社交、教育及發展活動；除了貼心照顧服務受眾，亦關懷一眾照顧者，透過不同服務紓緩他們的壓力。此外，保良局亦致力協助青年創業及成長，鼓勵他們回饋社會；同時加強不同服務受眾的連繫，例如成立老幼勁舞團，推動長幼互相支持學習，推廣跨代共融的訊息。

早前佘詩曼受邀請到保良局莊啟程小學探訪，了解推行「正向教育計劃」的成果，與學生打成一片。

保良局成立的「老幼勁舞團」透過舞蹈工作坊及社區巡演積極推廣跨代共融訊息。

特殊需要兒子與爸爸再現歡顏

5歲的智驊被評估有言語發展遲緩、學習和社交障礙，屬有特殊教育需要(SEN)兒童。智驊媽媽早年不幸患癌病逝，爸爸因而患上抑鬱症並長期失眠。由於智驊需要貼身照顧，令爸爸不得不辭去工作，受着沉重的經濟和心理壓力。後來，智驊獲安排入讀保良局倪文玲(元朗)兒童發展中心，中心提供小組形式的教育及言語訓練支援，提升了智驊的社交及言語能力，減輕了爸爸不少壓力。同時，爸爸接受中心的心理輔導並加入家長小組，一起參加中心舉辦的親子活動，與其他同路人同行，他們一家的生活因此有所改善。

本局學前特殊教育服務致力幫助小朋友培育潛能；向有特殊學習需要的兒童提供職業治療、物理治療及言語治療等服務，並支援照顧者的生活和心理所需，一同以正向態度扶持小朋友成長發展。

智驊從保良局主席龐董晶怡女士手中接受畢業證書。

善長的捐款將會支持保良局推出更多「以人為本」的服務，實行以善心照耀全城，凝聚愛心，建立關愛共融的社會。緊記今晚8時一起收看現場直播！

節目中還有更多服務使用者的分享故事，請大家緊記收看及捐款支持！

歌手名單如有更新恕不作另行通知

節目直播期間歡迎致電捐款熱線2280 4888（100條線） 響應呼籲。所有捐款熱線由Make The Right Call熱線中心贊助。

今晚大家打電話所捐出的一分一毫都會用於保良局各項服務，不會扣除任何成本，全數直接幫助弱勢社群。請即支持！

電視直播詳情

日期：2024年8月10日（星期六）

時間：晚上8時正

頻道：無綫電視翡翠台（81台）

善款用途：善款收益撥充保良局逾300個服務單位經費，提供多元化服務，嘉惠基層及弱勢社群

立即捐款

1. 電子支付平台

中銀香港「捐款易」網上平台 / PayMe／轉數快／支付寶香港 / 微信支付香港

2. 保良局網站（透過信用卡捐款）：https://www.poleungkuk.org.hk/donation/gala-spectacular2024#donate-online

3. 熱線電話號碼：2280 4888（100條線）

市民可於2024年8月10日（星期六）晚上7時至深夜12時期間致電以上捐款熱線捐款。

4. 銀行 / 7-Eleven／Circle-K 捐款

請將捐款存入保良局於各大銀行的帳戶或前往任何一間7-Eleven／Circle-K 便利店捐款，並將收據正本寄交本局。

帳戶名稱：保良局

滙豐銀行帳戶號碼：002-239564-006

恒生銀行帳戶號碼：262-191166-001

中國銀行(香港)帳戶號碼：012-875-00206767

上海商業銀行帳戶號碼：32882-18927-8

星展銀行(香港)帳戶號碼：016-494-470155920

交通銀行帳戶號碼：382-545-93067706

東亞銀行帳戶號碼：015-514-40-65638-0

5. 以劃線支票捐款 (抬頭：保良局)

備註：

1. 捐款港幣$100或以上可申請扣稅；

2. 如需收據：

-以「便利店」及「銀行帳戶」捐款，請將付款證明正本郵寄到香港銅鑼灣禮頓道66號保良局莊啟程大廈10樓籌募部，收據上寫上收據抬頭名稱、本地郵寄地址／電郵地址、聯絡電話及捐款人編號（如有），並註明「星光熠熠耀保良」。

- 以「電子支付平台」捐款，請將付款截圖電郵至 frevent@poleungkuk.org.hk 或 WhatsApp 至 6708 2413 （保良局籌募部），並提供收據抬頭名稱、本地郵寄地址／電郵地址、聯絡電話及捐款人編號（如有），並註明「星光熠熠耀保良」。

3. 查詢：2277 8531 (一般查詢) / 3128 8288 (門票銷售)

鳴謝支持

特別鳴謝以上善長支持是次籌款活動，為保良局逾300個服務單位籌集經費，嘉惠基層及弱勢社群。

(資料及相片由客戶提供)