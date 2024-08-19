易行易賞大抽獎｜登記快易通「簡易登記易通行服務」抽BYD電動車

為了慶祝「易通行」推行一周年，「易通行」隧道費服務供應商—快易通有限公司最近舉辦「易行易賞大抽獎」，送出獎品總值超過港幣450,000元！包括大獎為價值港幣258,000元的BYD ATTO 3大電版（名額1名），二獎則是價值港幣10,000元的ICBC信用卡免找數簽賬額（名額10名），三獎為價值港幣980元的24吋時尚行李箱（名額100名）。即睇內文了解如何參加抽獎！



完成其中一項指定任務 可獲最多兩次抽獎機會！

推廣期由即日起至9月21日的「易行易賞大抽獎」一方面是慶祝「易通行」一周年，另一方面希望鼓勵駕駛人士體驗自動增值指定儲值戶口所帶來的便利，所以活動的【任務A】便是用戶設立「易通行」指定儲值戶口，並以信用卡作自動增值，即可獲得一次抽獎機會；如以ICBC信用卡作自動增值，更可獲得兩次抽獎機會。

假如是現有快易通用戶，則可選擇參加【任務B】，即按照指示登記快易通「簡易登記易通行服務」，並於推廣期內使用快易通帳戶繳交最少一次「易通行」的隧道費，即可獲得兩次抽獎機會。

大家未必熟悉快易通「簡易登記易通行服務」。這項服務能讓客戶可選擇繼續使用現有快易通帳戶，同時可繳交「易通行」及快易通戶口內的隧道費（包括已實施「易通行」之政府收費隧道、大欖隧道及港珠澳大橋）。此外，經「易通行」戶口連結快易通預繳帳戶，可選擇繼續使用其預繳帳戶作為繳費方式，而增值方式亦可維持不變。

▼▼▼即睇現有快易通客戶登記任務B詳情▼▼▼

+ 2

如有興趣了解「易通行—易行易賞大抽獎」更多，請即瀏覽：https://www.hketoll.gov.hk/Promotion/HKeTollLuckyDraw

推廣生意的競賽牌照號碼 : 58940-2

活動受條款及細則約束

（資料及相片由客戶提供）