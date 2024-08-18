馬頭圍道重建｜韋志成指收購需時　業主仍須維修大廈可申特惠津貼

市建局啟動土瓜灣馬頭圍道／落山道發展項目，有被收樓重建的業主表示，已付首期進行樓宇大維修，對市建局作出批評。市建局行政總監韋志成今日（18日）表示，業主絕不能抱著等待收購重建而漠視樓宇維修責任和公眾安全觀念。



他又指，項目範圍內共有15幢樓宇，六成屬「欠缺維修及保養」或「維修及保養欠佳」；全部15幢樓宇均收到強制驗樓令、消防安全指示等，惟全部尚未遵從，甚至有個別大廈超過10年仍未跟進。



馬頭圍道項目範圍內有大廈的後樓梯出現大範圍批盪和石屎剝落。（紅圈示）。（市建局提供）

韋志成網誌表示，有業主指已支付第一期大維修費用，認為是「白白浪費金錢」，甚至打算不再支付餘下工程的款額，他認為，這是一個錯誤的心態，業主絕不能抱著等待收購重建而漠視樓宇維修責任和公眾安全，若社會存在這種觀念，那樓宇老化的問題恐怕只會愈來愈嚴重。

韋志成：業主實在不應抱拖延心態

他指出，市建局由宣布展開到進行收購業權的工作，需經歷一段頗長的時間，被納入範圍的樓宇若然有維修需要，甚或已收到政府發出的強制驗樓令或修葺令，業主實在不應抱拖延心態，只等待市建局收購而棄維修需要於不顧，因為一旦在這段期間，因樓宇日久失修而造成意外，引致人命傷亡，業主們便有可能需要承擔相關法律責任，後果堪虞。

有大廈的公用地方因日久失修，牆身出現大大小小的裂紋（紅箭咀示）和批盪剝落（紅圈示）。（市建局提供）

15幢樓宇均收法定命令惟全未遵從

韋志成表示，馬頭圍道項目範圍內共有15幢樓宇，樓高3至9層，有 9 幢樓宇、即六成屬「欠缺維修及保養」或「維修及保養欠佳」的類別，反映大廈部分公用地方出現滲水、牆身裂紋，及批盪或石屎剝落等樓宇老化的情況。

全部15幢樓宇均收到由屋宇署或消防處發出的法定命令，包括強制驗樓令、渠務修葺令、危險建築物命令和消防安全指示等，而且全部尚未遵從，甚至有個別大廈在收到政府相關命令後至今超過10年，仍未跟進。

現場可見，部分大廈的公用地方如樓梯和牆身出現多條大大小小的裂紋，甚至有大廈外牆出現大範圍批盪和石屎剝落情況。

他提到，市建局設有「發還修葺費用計劃」，在評估和審批有關的工程開支後，會向合資格的業主發放津貼。在過去三年，「發還修葺費用計劃」共收到約160宗申請，約六成個案可獲發特惠津貼，大部分工程涉及維修大廈外牆和更換渠管，支援在重建範圍內的業主遵辦政府發出的法定命令。