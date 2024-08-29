大灣區首個延展實境（XR）錄影廠　港科企重振港產文創輝煌

隨著夢工場幾何級科技躍進，延展實境（Extended Reality, XR）和虛擬製作（Virtual Production）等新技術引入到影視娛樂產業，為創作者帶來更多元化的製作方案，創造出超高質量的視覺效果。由阜博集團孵化的Votion Studios，是香港及大灣區首個延展實境（XR）工作室，以頂尖的器材與技術，加上專業團隊，為本地文化產業提供一站式創作解決方案，提升本地內容製作能力。同時，阜博集團提供數字內容資產保護與交易服務，集團創始人、董事局主席王揚斌期望公司的創新技術，可以在內容製作、數字發行、版權保護及交易等方面提供全面的支持，讓創意釋放更大價值。

攝影：黃寶瑩



核心專利技術保護版權與數碼資產交易

資訊科技高速發展，影視作品可在網上廣傳，令侵權問題嚴重。為了保障創作者的收入，成立於美國矽谷、於香港上市的阜博集團（SEHK：3738）提供版權保護與交易服務，於2017年更獲得由美國國家電視藝術與科學院頒發第69屆艾美獎（工程與技術類）殊榮。王揚斌深信，創意內容是影視產業的核心價值，故內容的版權保護與交易是支撐產業價值鏈的基礎。集團的核心專利技術「VDNA影視基因數字指紋技術」為音視頻內容建立獨一無二的指紋特徵，即使該內容經過剪輯、插播、篡改等變更，都可以在互聯網上海量的數據中識別出來，加上數字水印技術（Digital Watermarking）可追溯到內容的傳播路徑和源頭追蹤，可捕捉侵權行為，保障創作者權益。

阜博集團的先進技術成功保障數碼內容產業生態鏈，並與全球主要電影製作公司、電視台與串流平台等合作，奠定了版權保護的行業事實標準。

阜博集團創始人、董事局主席王揚斌因應市場需求，於AI、Web3等領域推進業務探索和創新升級，積極拓展全球商機。

為幫助創作者實現知識產權價值最大化，阜博集團亦提供各種變現交易方案以提升創作者的盈利能力。王揚斌指，版權保護能夠確保創作者獲得應有的回報，有助吸納人才。「我深信，當創作人得到合理回報，有助滋養其創作動力，這才能推動產業發展。我希望Vobile的科技可在業界發揮影響力，加上配合大灣區發展，將為本地創意產業創造龐大機遇。」

Votion Studios擁有先進的虛擬製作室、荷里活同款高速攝影機械臂以及專業的技術支援團隊，能夠製作出各種超現實場景。

近期，行政長官李家超率領特區代表團訪問東盟三國，王揚斌作為企業代表隨團出訪，進一步鞏固和拓寬香港與東盟國家之間的商業網絡，其中文化產業是重要的合作範疇之一。王揚斌表示，「港產電影自上世紀起，對亞洲有着巨大影響力，在東南亞市場更是曾經風靡一時。香港的影視產業人才濟濟，近期港產電影再次引領新熱潮，《九龍城寨之圍城》不僅在香港及內地票房大收，更揚威康城電影節。相信Vobile的科技賦能將助力香港文化產業重新放眼國際，打開東盟市場，並進一步拓展全球商機。」

行政長官李家超率領特區代表團訪問東盟三國，王揚斌作為企業代表隨團出訪。

大灣區首個XR錄影廠 科技加持重振港產文化

踏入數碼娛樂時代，創意雖是內容產業的核心，但科技的配合亦日益重要。過去若需在作品中呈現特殊或非真實的場景，例如極地、太空、未來城市等，只能依靠實景拍攝或後期特效製作。前者所費不菲，後者則難以讓演出者投入其中。由Vobile孵化的Votion Studios擁有先進的虛擬製作室、荷里活同款的高速攝影機械臂，能夠製作出各種場景。「美國有很多XR工作室，但我發現大灣區沒有這類型的拍攝場地。在這個Web3時代，我期望把最先進的科技帶來香港以至大灣區，以Votion Studios成為催化劑，加上Vobile的版權保護及交易技術，讓更多好創意呈現出來，加速香港創意產業另一黃金時代的誕生。」

王揚斌期望Votion Studios能成為催化劑，加速香港創意另一黃金時代的誕生。

談到港產片，王揚斌笑言，自己是港產電影的忠實粉絲，從小看着周潤發主演的電視劇長大。「香港影視蘊含着巨大的文化價值，集團於香港科技園公司旗下的將軍澳創新園的數據技術中心（DT Hub）成立Votion Studios，期望本地影視創意產業能於新科技的幫助下重現活力。」他續指，電影文化產業是智造產業，而Votion Studios需要進行大量數據運算，以創造實時、複雜而逼真的虛擬場景，DT Hub提供世界級設施，包括專用的網絡線路，使數據傳輸能力強，加上良好的環境和全面的生態圈，幫助與業界聯繫，以至推動上下游產業鏈的發展。

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