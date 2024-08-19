第二屆《城市創科大挑戰》賽果揭曉　見證「香港有計」無分年齡

第二屆《城市創科大挑戰》總決賽已圓滿落幕，優勝隊伍以他們的獨到創意，擊敗1,172項參賽方案中的其他對手，在最後27強中脫穎而出，展現非凡實力。參賽隊伍圍繞「山人有計」和「幫人有計」兩大副題，充分展現對創科的熱誠和對社區的關懷，「香港有計」無分年齡！

攝影：黃寶瑩



總決賽評審團由八名來自政府、創科和學術界別代表，以及有關議題的專家組成，會場上亦同時展出入圍總決賽的方案原型，促進在場人士就所應用的科技交流，相互學習。

第二屆《城市創科大挑戰》總決賽會場上展出入圍總決賽的方案原型。

小學組的冠軍方案為「觸感地圖」，來自啟基學校的團隊希望能幫助視障人士更自信地參與日常活動，實現更高度的自主生活。「觸感地圖」利用深度鏡頭，將畫面化為可以觸摸的地圖，有助增強視障人士的獨立性，同時減輕照顧者的負擔。

小學組的冠軍方案為「觸感地圖」，有助增強視障人士的獨立性。

而初中組的冠軍則由天主教培聖中學的團隊獲得，其方案「除除善友」著褲機，為手腳不靈活的長者解決穿脫衣物難題。「除除善友」操作簡便，長者通過調整支架和按鍵便可輕鬆自理，無需外援。團隊相信方案能提升長者的尊嚴、自主性與生活品質，同時減輕照顧者的日常工作。

至於高中組的冠軍方案由樂善堂楊葛小琳中學「CODE BLUE」獲得。「CODE BLUE」包含安裝在門外的救援鐘和隨身加速計裝置，當加速計偵測到不尋常狀況，便會傳送信號到門外接收器，啟動警鐘及亮起救援燈以引起鄰居注意，裝置亦會同時發送訊息予照顧者的手機。而使用者的隨身裝置亦備有緊急按鈕，方便發出求救訊號。

大學/大專院校組「幫人有計」冠軍方案的團隊利用人工智能與3D食物打印為長者定制個人化營養軟餐，讓照顧者更輕易安排長者的日常膳食，還原食物原汁原味，長者食得開心且吸收到所需營養，最重要是吃得有尊嚴。

而「山人有計」的冠軍方案「AIoT樹苗培育監測系統」則致力解決植樹造林產業的痛點，一站式無人樹苗監測及培育以低成本提高樹苗存活率，為香港郊野公園提供智能監測數字化管理系統，推動植林區可持續發展。

大學/大專院校組「山人有計」的冠軍方案「AIoT樹苗培育監測系統」致力解決植樹造林產業的痛點。

另外，公開組的「幫人有計」冠軍方案「allcareAI智能防感染流動乾廁」有助減輕社區服務機構的護理員及家庭照顧者的負擔。流動乾廁的自動包裹系統直接減省如廁前後重複消毒和接觸排泄物的工序，可移動、免水免安裝的設計使其能輕鬆融入現有設施廣泛使用。

公開組「幫人有計」冠軍方案「allcareAI智能防感染流動乾廁」有助減輕社區服務機構的護理員及家庭照顧者的負擔。

而大學／大專院校組「山人有計」冠軍方案「A-IoT Solar-CCTV for Smart Campsite Management」則提供更智慧化的營地管理。透過AI追蹤防止營地被濫用，同時有效管理營地的垃圾。感應器同時有效偵測火警與空氣質素，保障露營者的健康和安全。

為推動創科項目「落地」，惠及大眾，公開組及大學／大專院校組的優勝者除了可獲頒獎金和獎座，更將獲提供研發資源和培訓，以優化其創科方案，並在特定試點，包括政府部門或公營機構試用。

優勝方案的詳情請見：citytechgc.hk/zh-hk/winners/

（資料由客戶提供）