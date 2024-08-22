煤氣生物多樣性暨新能源高峰論壇 匯聚跨界專家 共商綠色低碳發展

為響應8月15日「全國生態日」，煤氣公司和港華智慧能源連同香港管理專業協會，在當日舉辦生物多樣性暨新能源高峰論壇，吸引超過5,000 人線上線下參與，當中包括外國領事館、經貿組織、銀行界、ESG行業等代表。論壇聚焦生物多樣性及新能源兩大議題，匯聚政、商、學界專家，共同探討邁向綠色低碳未來的可行方案。與會講者深入探討適用於海、陸、空運輸的綠色甲醇、氫能及可持續航空燃料（SAF）的研發應用，以及自然相關的ESG披露和監管趨勢。當日議題亦涵蓋將生物多樣性納入企業營運的考量，並有講者分享企業在發展與平衡生態保育的成功經驗。



港華智慧能源獨立非執行董事、香港科技大學環境學院首席發展策略師、香港生物多樣性專家小組主席陸恭蕙教授在高峰論壇發表有關新能源及生物多樣性的主題演講。

論壇上，港華智慧能源獨立非執行董事、香港科技大學環境學院首席發展策略師、香港生物多樣性專家小組主席陸恭蕙教授發表主題演講。她指出，能源轉型、氣候變化和生物多樣性議題有著緊密聯繫，強調政府政策的引導和業界之間的合作是推動綠色轉型的關鍵。外界關注新能源成本問題，陸恭蕙說，內地發展新能源有優勢，加上擁有成熟技術，估計日後可用具競爭力價格，在內地購入新能源。

煤氣公司商務總監—香港公用業務暨可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光在高峰論壇介紹公司的新能源業務最新發展。

煤氣公司商務總監—香港公用業務暨可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光指，氣候變化威脅迫在眉睫，全球須加快減碳步伐，而交通運輸是主要碳排放源頭之一。他向與會者分享煤氣公司在開發綠色運輸能源的工作，包括在香港地下煤氣管網抽取氫氣，其可供氫能車輛使用；煤氣公司孵化的怡斯萊則利用廢棄植物油脂製成SAF供飛機使用，為航空業減排。船運方面，他說國際海事組織（IMO）已訂下減碳路線圖，而煤氣公司正在內蒙古生產可供船用的綠色甲醇，公司更是目前內地唯一量產獲歐盟ISCC認證綠色甲醇的企業，產品符合歐洲對可持續生物燃料和化工產品的要求。

高峰論壇邀請到無止橋慈善基金主席黃錦星教授，就保護生物多樣性發表主題演講。

無止橋慈善基金主席黃錦星教授從保護生物多樣性的角度出發，舉出多個香港生物多樣性保護實例，以及《生物多樣性策略及行動計劃》所取得的成果。他建議，利用基於自然的解決方案（NbS）對保護生物多樣性起積極作用，例如在北部都會區增加山地造林，以助降温同時提高生物多樣性，而有關計劃可結合商界及社區共同參與。

氫能產業發展 三方合作推動邁向碳中和

（左起）煤氣公司助理總經理—工商市務及營業江紹權、香港工程師學會燃氣及能源分部主席范繼陶、香港氫能聯盟秘書長何基章、城巴總經理（工程）蘇國健及香港大學機械工程系教授梁耀彰。

高峰論壇的首場圓桌研討會以「投入潔淨能源時代，促進氫能產業發展」為題，探討氫能作為未來能源的優勢。港府月前公布《香港氫能發展策略》，期望本港把握氫能的機遇。研討會上有講者認同未來以氫能取代化石燃料，惟目前氫能發展處於起步階段，正面臨技術、成本和基礎設施等挑戰，並指出氫能產業的發展需要政府、企業和學術界通力合作。有講者則建議政府制定相關政策，支持擴大氫能應用；企業需加大研發投入，降低生產成本；學術界則需要加強人才培訓。

新能源新趨勢 航空及航運業綠色轉型

（左起）煤氣公司營運總裁—綠色燃料及化工岑文輝、商界環保協會行政總裁吳家穎、怡斯萊首席執行官倪明予、引進重點企業辦公室高級副總裁（先進製造與新能源科技）、投資推廣署總裁（海運）王國藩及華光海運控股有限公司首席財務官李雯茵。

第二場圓桌研討會以「支持新能源研發，推動運輸業界綠色轉型」為題，討論航空及航運業透過轉用新能源實現減排目標的挑戰和機遇。有講者指出，由於航空和航運業難以如汽車一樣通過電動化來實現減排目標，以SAF和綠色甲醇作為長途運輸的替代能源屬更可行做法。研討會亦提到，隨着新能源相關政策出台和需求增加，SAF產量和應用將快速增長，而綠色甲醇作為發展成熟的可持續燃料，也將在航運業減排中發揮重要作用。同時有講者提出，業界未來在應用新能源時，需面對成本及完善供應鏈等挑戰。

及早了解TNFD框架 引領企業達至可持續發展

（左起）煤氣公司集團環境、社會及管治總監／集團企業事務總監李健明、香港交易所上市科政策及秘書服務副總裁劉芷琳、羅兵咸永道亞太區可持續發展、氣候變化合夥人劉莉萍、太古地產可持續發展事務經理柳淑淇及SGS香港可持續發展保證服務部主管王正元。

因應「自然相關財務披露工作組」（TNFD）框架正式出台，企業須留意其與自然相關的影響。在有關TNFD披露框架的圓桌研討會，講者的討論圍繞企業如何辨識與自然相關的風險與機遇。有講者提出，「氣候相關財務披露工作組」（TCFD）聚焦減碳和氣候風險，而TNFD則涵蓋生物多樣性和生態系統的影響。企業可借鑒按TCFD框架披露的經驗，將自然議題納入日常營運決策及治理之中，亦需根據自身特點識別高風險環境議題，並加強相關信息披露，以提升企業的可持續發展表現和競爭力。

平衡城市發展與生態保育 尋求和諧共生之道

（左起）煤氣公司高級環境、社會及管治經理陳子立、恒基兆業地產有限公司可持續發展主管于正人、香港機場管理局可持續發展總經理李仲騰、香港生物多樣性博物館創始總監、香港大學生物科學學院助理教授管納德及香港海洋公園保育基金副總監黃麗媚。

最後一場圓桌研討會以「與自然和諧共生，平衡發展及生態保育」為題，講者討論如何兼顧社會發展及保護生態。有講者認為，關鍵在於將生態保育理念融入發展規劃和建設中，實現兩者協同發展。同場有講者以香港國際機場三跑系統建設為例，介紹如何在大型基建項目實施環境保護措施。另有來自發展商的講者，分享在地產項目融入生物多樣性保育措施，例如在樓宇周邊種植植物，打造鳥類友善環境等。此外，有與會講者建議通過學校教育、社區活動等形式，增強公眾對自然的了解和興趣，鼓勵更多人加入生態保育行列。

全日論壇吸引超過5,000人在線上或線下參與。

高峰論壇會場設有互動展板，介紹煤氣公司的新能源業務最新發展。

高峰論壇場內設有關於生物多樣性的展區，簡介煤氣公司的保育工作，並展出公司早前舉辦之生態攝影比賽的得獎作品。

煤氣公司在「全國生態日」發行一套12張的郵票紀念冊，藉此鼓勵大眾關心保育生態。

除了舉辦高峰論壇，煤氣公司在「全國生態日」亦宣布發行郵票紀念冊，提高公眾對生物多樣性的關注。郵票採用的相片取自早前公司舉辧之生態攝影比賽的部分得獎作品，全部均於大中華區拍攝，反映區內有着豐富生物多樣性。紀念冊同時載有煤氣公司的減碳進程，突顯公司由傳統公用事業企業，轉型成綜合清潔能源供應商的決心。

(資料及相片由客戶提供)