ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2024｜探討ESG新趨勢　嘉許傑出企業

隨著全球對可持續發展和環境保護的重視，企業在經營過程中如何實現環境、社會及公司治理（ESG）已成為一個重要課題。ESG不僅是企業獲得客戶與投資人信任的基礎，更是推動綠色經濟和可持續發展的關鍵因素。為了響應這一趨勢，《香港01》將舉辦「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」，匯聚各界精英，共同探討ESG和可持續發展的未來，並嘉許積極推動ESG及可持續發的企業。



ESG已成為評估企業經營的重要指標，推動企業採用全新營運模式。隨著全球對可持續發展的關注日益增加，2015年，聯合國全體成員國通過了可持續發展目標（SDGs），為全球最迫切的問題提供了解決框架和藍圖，確保每個人在地球上都能過上可持續生活。早前《香港01》便與環保促進會（聯合國環境規劃署認可非政府組織）正式簽定環保合作協議，將透過一系列活動推動香港綠色發展。有見及此，《香港01》再次舉辦ESG相關活動 —「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2024」。

「ESG及可持續發展論壇」將以「ESG價值創造新趨勢」及「發展灣區綠色產業鏈」為主題，邀請各界企業家及業界精英到場分享卓見。今年「傑出ESG企業大獎」頒獎禮，將嘉許在ESG或可持續發展範疇表現突出及有積極影響的企業。環保促進會亦將擔任頒獎禮的「可持續發展企業認可證書」核對機構，得獎企業除會獲得《香港01》頒發的獎座外，還將獲得由環保促進會（聯合國環境規劃署認證非政府組織）發出的SDG證書，以表彰企業在推動可持續發展的傑出表現。現邀各界優秀企業報名參與。

立即報名：https://bit.ly/3yRAiIz

評審準則

所有香港企業均可報名參加，參賽企業需根據大會評審準則填妥表格參與獎項評選，大會專業評審團將根據企業提交的表格及其他數據資料，就下列準則評選表現突出之企業：

1. ESG業務發展及營運管理

- 環境保護（Environment）

- 社會責任（Social）

- 公司治理（Governance）

2. 可持續發展目標、具體行動、策略和成效

- 跨部門合作：與政府、非政府組織、其他企業或國際組織合作

- 資源共享：分享或合理利用資源的實踐，以加強合作夥伴的能力

- 技術交流和創新：參與或倡導任何技術創新或知識共享的項目

- 監測和評估：評估合作項目的效果，確保對可持續發展目標作出實際貢獻