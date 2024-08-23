新輝成立50周年　培育建築新力軍　傳承「新輝人」堅毅精神

作為新鴻基地產建築部的全資附屬公司，新輝（建築管理）有限公司（新輝）一直於本地建造業界扮演重要角色，與香港同步發展。為隆重其事，成立50周年的里程碑，新輝以「#新輝五十」及「#新輝人」為題，特意在西沙GO PARK舉辦慶祝活動，同時展望未來，新輝將繼續建設優質目，並為行業培育人才，為年青人提供暑期實習機會。



新輝「以心建家」服務香港五十 成就行業翹楚

新輝的前身為「永輝建築有限公司」，屬新鴻基地產建築部的全資擁有附屬公司，於90年代後期正式更名為「新輝（建築管理）有限公司」。多年來，新輝作為新鴻基地產建築部的代表，亦是全港私營發展商旗下最具規模的總承建商。配合集團「一條龍」的垂直管理模式，使新輝在香港建築市場上擁有獨特的地位，旗下3,500名員工充分發揮自身的設計、工程和管理能力，確保建築項目的高品質和效率。

多年來，新輝秉持「以心建家」的理念，在新地的物業發展業務中擔當重要角色，歷來負責興建多項標誌性項目遍布全港18區。其中中環廣場及國際金融中心（IFC）落成時均是香港最高的建築物，成為了香港建築史上的創舉，而環球貿易廣場（ICC）至今仍然是香港最高的建築物，這些項目充分體現了新輝對卓越的追求和在業界的重要地位。此外，新輝更多次在香港專業驗樓學會所舉辦的建造及裝修業優秀大奬上多次奪得「最佳總承建商獎」與「最佳質素屋苑」等獎項，贏得業界的高度認可。

至於新地近年發展的西沙大型綜合項目，融合大自然與現代綠色健康生活，項目包含優質住宅， 以及「運動商業綜合體」西沙 GO PARK，集團同時優化多項基建設施，締造充滿活力宜居的社區環境，為現代生活模式賦予全新定義。

精彩慶祝活動「新輝人」同樂 表揚堅毅付出

為了向「新輝人」的辛勤付出和堅韌精神作出致敬，新輝藉50周年的大日子舉辦了多個慶祝活動，最矚目的一定是於今年七月在西沙GO PARK高爾夫球場及仿草足球場的熱鬧嘉年華。新輝一直秉承著良好的足球運動傳統，今次更邀請到3位香港足球傳奇人物，山度士、李健和和岑國培擔任教練，向員工子女傾囊相授足球技藝。當日南華元老足球隊與新輝足球隊的足球表演賽，更集文化傳承、親子互動與運動競技於一體，充分展示了「新輝人」團結協作、努力不懈、勇於挑戰的精神面貌，藉以將「新輝人」秉持的正能量繼續薪火相傳，培育新一代為社會作出貢獻。

足球文化於新輝歷史悠久：郭炳江先生（後右二），與新輝足球隊合照於80年代的合照。

南華元老足球隊與新輝足球隊的精彩較量令人難忘，兩隊踢得難分難解，最後握手言和。

新輝多元暑期實習課程 培育建築業未來菁英

為讓新輝精神薪火相傳，暑期實習計劃一直是新輝培育建築新力軍的重點渠道。新輝在過去五年共聘請近七百名學員及見習工程師，讓他們能在充滿活力的工作環境中吸收寶貴經驗。新輝的實習計劃與時並進，除了傳統現場工作體驗外，另加入建築信息模擬（BIM）技術、交樓服務、木門廠及預製組件廠考察、內地發展項目考察和環境、社會及管治（ESG）方面的培訓，為學生裝備所需的新興技能。此外，學員們還能深入了解「組裝合成」建築法及高效吊運技術的應用，例如新輝智能天秤駕駛系統，並認識最新的建造業科技發展，旨在吸引更多業界人才。

新輝為今年的實習生提供廣州環球貿易廣場的考察機會，了解更多內地的施工規格及標準以至科技於工地的應用。

今年的實習生更有機會到廣州環球貿易廣場考察，了解更多內地的施工規格及標準以至科技於工地的應用，並認識大灣區的交通網絡及城市發展。廣州環球貿易廣場是一個結合商業及住宅區，以公共交通為導向進行開發的大型標誌性綜合項目。新輝的暑期實習項目為學員提供了全面培訓和實戰機會，內容不只涵蓋業界前沿的技術，更結合了具有代表性的優質工程項目，將集團核心理念「以心建家」和新輝人的堅毅意志傳承下去。

新地執行董事郭基煇、民政及青年事務局青年專員陳瑞緯及一眾新輝畢業學員，感激導師用心教導，為實習課程劃上完美句號。

值得關注的是，近年ESG成為建築業的新趨勢，新輝特意安排學員到建造業議會參與義工活動，向弱勢社群派發魯班飯，從而思考如何從建築改造社區，促進可持續發展，宣揚關愛文化，彰顯「新輝人」精神，延愛到社區。

（資料及相片由客戶提供）