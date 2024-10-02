中建香港培育綠色科技新世代　建構宜居未來

香港社會在追求經濟富裕、生活改善的同時，也越來越關注可持續發展，綠色生活。建造業作為香港重要的支柱行業，不少企業近年在各方面推動可持續發展，為構建香港可持續發展出一份力。中國建築工程（香港）有限公司（中建香港）圍繞「AI、綠色建築、青年」為主題，舉辦「可持續發展AI繪圖設計比賽」系列活動，更創業界先河，採用香港本地學生的AI繪圖作品成為「中建香港可持續發展報告書」的封面，在致力推動科技與可持續發展結合的同時，積極為香港建造業培育可持續發展人才。



AI工作坊開拓全新視野 激發年青人對未來建築暢想

作為非上市公司，自2019年開始，中建香港每年透過主動發佈「可持續發展報告」，向持份者及大眾說明，公司為實現香港 2050 年前邁向碳中和的目標，對環境和社會作出的貢獻。在人工智能滲透各行各業的今天，中建香港發揮創意，將報告的封面設計變身成可持續發展的教育項目，通過舉辦「可持續發展AI繪圖設計比賽」，邀請年青人運用最新的AI技術，把他們對香港可持續發展的構想和願景，以創新的思路和手法呈現出來，真正做到與本地年輕人共同創造香港綠色未來。

中建香港亦同步舉辦了AI繪圖工作坊及邀請參賽者參觀由中建香港負責建造的民生工程項目，讓年青人充份掌握AI應用和認識可持續發展。

中建香港舉辦的AI繪圖工作坊有助年青人充份掌握AI應用和認識可持續發展。

新一代作品創意無限 傳遞綠色訊息

「可持續發展AI繪圖設計比賽」及系列活動由今年三月展開，並在上月舉行設計比賽頒獎禮。創新科技及工業局副局長張曼莉女士，JP 及立法會議員陳恆鑌，分別作為當天的主禮及頒獎嘉賓，共同頒發冠、亞、季軍作品以及12名優異獎。 冠軍作品「水再流」出自靈糧堂劉梅軒中學、年僅16歲的鄧柏然同學，他運用豐富的想像力，為香港設計出一座充滿綠色元素的海上污水處理廠，他冀望，香港未來的綠色建築，亦將成為自然和發展的橋樑，大眾可以從中更了解可持續發展的重要性。

中建香港建築巡檢查機器人，將比賽結果送到主禮嘉賓，創新科技及工業局副局長張曼莉(右)手上。

在頒獎禮中，中建香港亦發佈《中建香港 - 可持續發展報告2023》，全面向各持份者展示年內公司於可持續發展方面的舉措及成績，包括推動企業文化多元共融、支持女性員工在建築行業中有公平及完善的職業發展，以及研發智能科技，「幸福工友手機應用呈式」，解決在工地遇到的難題，提高工作效率。

《中建香港-可持續發展報告2023》中提及公司推動企業文化多元共融。

中建香港亦積極研發智能科技如「幸福工友手機應用程式」，解決工友在工地遇到的難題，提高工作效率。

參觀三大生產基地 認識綠色建築

本次中建香港舉辦的可持續發展系列活動中亦包括組織「珠海建築科技考察團」，讓更多年青人親身走入大灣區，體驗建築科技的最新發展，加深對可持續建築工程的認識。考察團先後參觀了中建海龍、遠東幕牆和海創智造，細緻了解它們如何利用組裝合成、光伏幕牆以及智能裝備等創新方式，應對成本壓力和人手短缺的挑戰，推動建築業持續發展。從樣板間、生產車間等實地參觀，年輕人深入認識到大灣區企業如何運用科技手段提升效率，促進行業轉型升級。中建香港期望考察團能讓參加者汲取可持續建築的精髓，回港後在各自範疇貢獻社會。

「珠海建築科技考察團」行程豐富，包括參觀中建海龍、遠東幕牆（珠海）與珠海海創智造，認識中建香港善用創新科技打造智慧工地的貢獻。

按圖看更多「珠海建築科技考察團」參觀花絮：

青年同創 綠色未來

中建香港植根本港建築業務四十五年來，一直致力推動可持續發展，凝聚各界共識，匯聚創新智慧，建立以創造共享價值為目標的可持續發展策略，從而實踐建構更美好世界的承諾。未來，中建香港會繼續發揮創意，透過舉辦不同活動，繼續支持新一代貢獻綠色發展的決心，並期望成為年青人在可持續發展領域啟蒙和實踐的平台。

（資料及相片由客戶提供）