「01親子最愛生活品牌大獎2024」圓滿落幕 專業評選彰顯品牌力量

由《香港01》親子頻道主辦的年度盛事「01親子最愛生活品牌大獎2024」，今日（30日）假W 酒店舉行並圓滿結束，今年活動吸引了眾多親子品牌踴躍參與，3個獎項組別分別為「優質生活品牌」、「優質營養成長品牌」、「優質教育及教材機構」，競爭激烈，最終各個組別約有十個具實力的品牌脫穎而出，成為家長及專業評審最愛！另外同場舉行「01親子全港學生創作比賽2024」頒獎禮，鼓勵學生們創意及表達，也將正面價值觀傳遞給更廣大的社會！



作為香港最具影響力的親子平台之一，《香港01》親子頻道一直致力於為父母提供最新、最全面的育兒資訊，「童」你一起健康成長！今屆「01親子最愛生活品牌大獎2024」特別加入專業評審環節，由專業評審及《香港01》編輯部嚴選出具有傑出表現的親子品牌。獎項分為３大組別：「優質生活品牌」、「優質營養成長品牌」、「優質教育及教材機構」，得獎品牌涵蓋餐飲、日常用品/服務、嬰幼兒食品、教育等，表揚一眾用心為孩子打造優質產品和服務的品牌。

「01親子最愛生活品牌大獎2024」得獎名單：

https://01market.hk01.com/?popup=parentingawards2024

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而首辦的「01親子全港學生創作比賽2024」，則希望透過學生的創作力，向社會各界宣揚正向思維。比賽以珍惜、感恩、關愛三大主題邀請全港幼稚園及小學生參與，幼兒組及初小組就以繪畫填色作為比賽項目，而中小組及高小組則以「有一天我生病了，幸好得到父母無微不至的照料...」及「假如你成為工程師，你希望透過STEAM如何貢獻社區?」等主題進行中文作文比賽，各個組別的冠軍、亞軍、季軍及優異奬的得獎同學在頒獎禮上更獲得獎品，以示鼓勵。