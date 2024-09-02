47人案．求情｜鄒家成指仍相信民主和公義　何桂藍未有求情

民主派47人初選案，45人認罪或經審訊後被裁定罪成，參加新東初選的9名被告今（2日）繼續在西九龍法院（暫代高等法院）。楊岳穚、陳志全等多名被告指，自己屬《國安法》22條刑罰三級制中的第二級別「積極參加者」。其中有份發起《墨落無悔》聲明書的鄒家成透過大律師求情時強調，自己不是反中，反對的只是不公義的制度，又指至今仍相信民主和公義。對於視為激進派，辯方指此看法嚴苛。此外，何桂藍的代表大律師指，何沒有求情。



案件明續，將由餘下的兩名被告呂智恆和林景楠求情。



是次求情的9名被告，包括認罪的劉穎匡(30歲)、楊岳橋(42歲)、范國威(57歲)、呂智恆(41歲)和林景楠(35歲)，以及經審訊後被裁定罪成的何桂藍(33歲)、陳志全(52歲)、鄒家成(27歲)和林卓廷(46歲)。同樣參加新東初選的梁國雄和柯耀林已於上周求情。

新界東9被告將於9月2日求情

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何桂藍的代表大律師Trevor Beel庭上確認何的定罪紀錄後，便表示沒有求情。

何桂藍透過大律師表示，自己沒有求情。(資料圖片)

劉穎匡讀出女友的求情信 指兩人十年的關係中 有三年多是隔著監獄的高牆

沒有律師代表的劉穎匡親身求情，認為自己屬刑罰三級制中的第二級別「積極參加者」。劉指自己沒有再轉發《墨落無悔》，沒有要求他人簽署。他雖然出席抗爭派記者會，但沒有發言。

劉穎匡親身求情時指，有意替替被捕的示威者發聲，才參加初選。(資料圖片)

劉穎匡庭上讀出女友黃于喬(圖中)的求情信。

劉續指，自己有意替被捕的示威者發聲，才參加初選，無差別否決預算案對他而言並不是重點。他解釋，自己於7.1衝擊立法會案被控暴動，其後獲法庭批准保釋。他之後避免參加非法集結，但同時他亦想替被捕的示威者發聲，而戴耀廷指初選是安全的計劃，劉遂參加初選。他亦曾在選舉論壇表明，政府可取消參選人資格，認為「35+」並不可能。

劉呈上自已、朋友和女友黃于喬撰寫的求情信，並在庭上讀出黃的求情信。她在信中指，「(劉穎匡)出身基層、也不是很帥」，劉讀到此處表明不同意「不是很帥」，引來庭上發笑。黃在信中續指，以劉頴匡的天資和才能，大可成為律師或教師等，過著安穩舒適的中產生活。惟他出於對香港民主化的追求，有志從政，郤因此身陷囹圄，人生最黃金的時期都在牢獄中渡過。兩人十年的關係中，有三年多是隔著監獄的高牆。黃指，劉已不是當初天真的少年，不會再妄想能夠投身政治改變社會，只希望盡快重獲自由。劉讀畢信件後，指女友見證其改變。

辯方指被楊岳穚案發時 任立法會議員的資歷在黨內屬尚淺 負責替黨發言 但不是主要推手

代表楊岳穚的資深大律師蔡維邦求情指，楊隨家人移民加拿大，在當地完成大學課程後，攻讀北京大學的碩士課程，2008年在港成為大律師。辯方續指，楊從政時立場不激進，他自2015年起擔任立法會議員，期間沒有阻礙政府施政。

辯方指楊岳穚已退出公民黨，不會再涉足政治，沒有機會重犯。(資料圖片)

辯方讀出其親撰的求情信，指他對自已當日的言行感到後悔，認為當時不應參與涉案的謀劃，又對自己令其他公民黨成員參與其中致歉。辯方庭上補充，楊於2021年退出公民黨，不會再涉足政治，沒有機會重犯。

辯方認為，楊屬第二級別的「積極參加者」，而且其罪責屬該級別的中等。雖然楊當時是公民黨黨魁，但沒有就謀劃採取進一步行動。雖然楊曾於公民黨記者會，講及否決預算案，但辯方強調當時此舉不是非法。辯方又指，楊當時任立法會議員的資歷，在黨內屬於尚淺，負責替黨發言，但不是主要推手，惟法官陳慶偉表明不接納該說法。

陳志全指任議員時盡責勤奮 鄒家成被視為激進派 辯方指看法嚴苛

案發時為人民力量主席的陳志全，透過大律師馬維騉求情，指陳雖然有簽署《墨落無悔》，但在案中不是組織者，自己沒有出席協調會議等，參與有限，認為他屬第二級別的「積極參加者」。辯方續指，陳任立法會議員時，盡責勤奮，替性小眾爭取權益。辯方又呈上陳志全、其胞妹和伴侶的求情信，信中形容他是孝順的兒子、關愛的伴侶。

辯方求情時指，陳志全任立法會議員時盡責勤奮，替性小眾爭取權益。(資料圖片)

代表鄒家成的大律師陳世傑讀出鄒的求情信，指他於15歲時因父親去世，令他立志成為護士。同年，他參加7.1遊行，自此他參與公民運動。他在信中指，至今仍然相信民主和公義，希望香港可成為最好的地方。

辯方指，鄒不是案中主要人物，沒有提供真正協助，屬第二級別的「積極參加者」。對於鄒被視為激進派，辯方指此看法嚴苛，強調鄒不是反中，反對的只是不公義的制度。辯方望法官考慮鄒案發年輕、不成熟，又指他干犯本案和7.1衝擊立法會案，都是因他認為《基本法》未能在港恰當實施，而他於立會案已被判囚逾5年。

辯方指林卓廷參與有限 呈上劉慧卿、張文光和何俊仁的求情信

代表林卓廷的大律師沈士文指，林屬傳統民主派，立場不激進，和政府合作。此外，他多年來推動反圍標，喚起公眾關注。辯方又指，林對無差別否決預算案不感興趣，其代表曾於協調會議反對否決預算案。此外，林曾在選舉論壇表示，若果政府向每名市民派3萬元，林反問怎會反對。

辯方認為，林在案件的參與非常有限，他沒有簽署《墨落無悔》，也不支持「攬炒」，認為屬於刑罰三級制中的最低級別「其他參加者」。辯方呈上其母親、兒子，和民主黨黨友劉慧卿、張文光和何俊仁的求情信。

辯方指范國威一直務實 呈上前西貢區議會主席吳仕福和前立法局主席黃宏發的求情信

代表前新民主同盟成員范國威的大律師吳靄儀指，涉案謀劃不可能實現，並解釋即使案中有替補機制，但亦可被「DQ」。法官陳慶偉問，若「35+」不可能實現，但初選參加者仍呼籲他人投票，是否屬欺騙選民。吳否認，指選民投票可以有很多原因，不必是相信參選人的承諾。

辯方又指，范在美國修讀美術返港，擔任西貢區區議員21年，其後當選為立法會議員。他從政時一直務實，注重民生議題。辯方呈上前西貢區議會主席吳仕福和前立法局主席黃宏發的求情信，信中讚許范無私的貢獻。辯方又呈上他送贈街坊、以「牛年」為題的畫作。

范國威求情指，從政期間一直務實，注重民生議題。

辯方呈上范國威送贈街坊的畫作。

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：HCCC69-70/2022

已求情被告的求情撮要

1. 初選組織者5人

2. 港島區參選的被告6人

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3. 九龍東6名被告

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4. 九西超區及衞生服界9名被告