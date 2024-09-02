逆市加班｜9校小一班1變2　小學安排免費託管　校車分三輪接放學

教育局《小學概覽2024》今日出爐，適齡學童人口持續下跌，有逾60間官立或津貼小學新學年須縮減小一班數，不過，有37間小學「逆市」加班，當中9間更由「1變2」。有學校主打營造校園「幸福感」，安排免費課餘託管班，成功吸引收生，名額爆滿之餘，新學年校車服務亦要「開三輪」，更稱有信心下學年有望重開3班小一。



(學校圖片)

最新一份《小學概覽》顯示，新學年全港64間官津小學共縮減68班小一，重災區包括學童人口較多的沙田區及元朗區。不過，新學年有37間官津小學共計增加42班小一，當中9間更由瀕臨殺校邊緣的1班，成功翻倍到2班。

樂善堂楊仲明學校校長蕭子亮。（學校圖片）

安排一小時功課輔導班 協助學生完成功課

位於牛頭角的樂善堂楊仲明學校新學年小一成功加1班，至2班小一班。校長蕭子亮表示，去年開辦一班，因上學年統一派位階段未獲派學生，差2人便可開2班小一。他未有透露新學年小一學生數字，但形容數目「近乎開3班。」

蕭子亮表示，適齡學童人口下跌下，近年學校開班亦減少，學校亦想辦法改革，留意到在職父母缺乏親子時間，部份家長更因功課及溫習問題與孩子關係緊張，去年便革新上課時間，將放學時間改為下午四時，安排一小時功課輔導班，協助學生在校內完成作業。

同時，學校去年亦推行政府「在校課後託管服務試行計劃」，學生可於上課日子留校託管至晚上七時，大受家長歡迎，80個名額全數爆滿，校方新開年更由往常放學後2輪校巴，加至3輪，即不論學生四時放學、參與課外活動或留校託管後，也有校車服務供應，以應付需求。

託管服務設有遊戲時間 「豪華級」遊戲室玩Switch

託管服務不止受家長歡迎，更令學生樂而忘返。蕭校長指，託管班除了一般溫習及做功課外，更有遊戲時間，學生在「豪華級」遊戲室可以玩到Switch、PS5，更可在賽車模擬器體驗當車手的滋味，不少學生參加過託管班後，都表示「好好玩」。

蕭校長指，校方透過以上措施，除了希望學生有良好精神健康，亦期望令家長有「幸福感」，不用在家操勞。故此，學校亦有為學生做好價值觀教育，鼓勵孝親、尊重他人。

蕭校長更指，以上措施經過一年後，開始令學校受關注，學校已收到不少有關下學年的查詢，他笑言「（下學年）開三班都話唔定」。