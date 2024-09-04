5G及綠色科技展覽｜回收協會推動各界攜手邁向綠色數碼未來

香港電器及電子設備回收協會（協會）連續第四年主辦的「5G及綠色科技展覽會」於日前圓滿結束，當中展示了本地最新的綠色科研成果，更啟動了一系列旨在提升公眾環保意識和參與度的計畫，致力推動香港成為創新綠色科技城市。



啟動「2024-2025校園電腦及通訊產品回收計劃」

協會邀得多位重量級人士擔任開幕典禮的主禮嘉賓，包括立法會議員及環境事務委員會主席劉國勳議員MH, JP、立法會議員盧偉國議員GBS, MH, JP、環境保護署首席環境保護主任（廢物管理及策略）賴國偉先生及前創新及科技局副局長鍾偉強博士，同時正式啟動2024至2025年度「校園電腦及通訊產品回收計劃」，與各中小學緊密合作，鼓勵校方回收不再使用的電腦、手機等電子產品。協會會長沈嘉倫先生希望通過計劃，提高年輕一代對電子回收的實踐性，同時期望透過提升5G和AI等科技應用，推動香港成為一個綠色科技城市。

香港特別行政區立法會議員及環境事務委員會主席劉國勳議員 MH JP 進行開幕禮致詞。

環保署期望協會推行的電腦回收計畫，能將收集所得的舊電腦產品進行翻新和循環再用，並與慈善團體合作，將仍可操作使用的電腦翻新後轉贈給有需要人士。今年，立法會議員邱達根先生自資翻新了協會回收的電腦，並由Darren Chiu同學安排捐贈予受助團體香港社區組織協會（SoCo），幫助學生學習基本的電腦技能和進行線上研究，使他們能了解更多的知識以及社會議題，並提高他們的生活素質和生活技能，同時也有助於環境保護。

Darren Chiu同學安排電腦捐贈比受助團體香港社區組織協會（SoCo）。

《5G及綠色科技生活》全港學生數位繪圖比賽2024頒獎禮

當日同場舉行《5G及綠色科技生活》全港學生數位繪圖比賽2024頒獎儀式。比賽由協會與香港電子環保教育協會合辦，旨在激發學生對科技創新的興趣，並培養他們的環保意識。協會共收到數百份作品，參賽者透過創意繪畫的形式，展現對5G技術和綠色科技在日常生活融合的無限想像與創新。

數字政策辦公室署理數字政策專員麥之駒先生參觀協會展館。

電訊商、科研機構與學校展示綠色創新方案

展覽會中2間本地電訊商，HKT Education與3HK Education展示其創新的環保研發方案，分別為「5G天氣儀」和「人工智能學習方案」，彰顯科技與綠色生活結合的無限可能。

此外，4間機構亦各自展示有關5G及綠色科技的項目。三星電子香港有限公司的Galaxy AI帶來嶄新AI智能手機時代；Phyn LLC & Belkin Asia Pacific Limited則帶來Phyn AI智能水助手與Belkin B2B Education Solution。另有Smart Charge的一站式EV充電方案與Linksys HK Limited的Linksys Velop智慧型網狀WiFi系統。

而10間參展中學包括中華基督教會協和小學、西貢崇真天主教學校（小學部）、港澳信義會小學、天主教領島學校、東涌天主教學校（小學部）、培基小學、五旬節聖潔會永光書院、聖公會白約翰會督中學、香港國際學校與香港資訊科技學院，展現了年輕一代對科技創新和環保的熱情與承擔。

專屬演講台探討5G及綠色科技相關議題

展覽會特設75平方米的專屬演講台，配以5x3米的超大LED螢幕，4日展期內舉辦了多場由科技界及教育界專才主講的分享會，涵蓋創科及綠色科技主題，讓參與者深入了解環保科技的發展趨勢。精彩演講包括由西貢崇真天主教學校（小學部）分享如何利用5G天氣儀收集的數據應用於科學科上及學校最新發展、Phyn LLC & Belkin Asia Pacific Limited則帶來Phyn AI智能水助手與Belkin B2B Education Solution，另有Premium Tech Systems Ltd的AI四足機器人表演、Codefree Soft Limited的ESG Software Seminar、HKtag的SHIELDtag「全盾杯」網絡安全挑戰賽2024、香港資訊科技學院的以聲知形（基於人工智能的口述影像生產輔助工具）、聖公會白約翰會督中學的去除水中微塑膠之研究、香港國際學校的AquaPurify ProCleanse以及HK01的「靜觀星球」（遊戲化靜觀與正向教育計劃）。

西貢崇真天主教學校（小學部）分享如何利用5G天氣儀收集的數據應用於科學科上及學校最新發展。

同場設有10款精彩的小遊戲，多個贊助商送出精美禮物，當中包括HKT Education Limited、Phyn & Belkin、3HK Education與三菱電機。

校園電腦及通訊產品回收計劃 鼓勵學界參與電子設備的循環再用

為鼓勵各校積極響應國際ESG永續發展的環保觀念，提高校園師生對科技環保和電子設備回收的認識，協會特意舉辦「校園電腦及通訊產品回收計劃」，回收校園內舊電腦或通訊設備（好壞不區），轉廢為材。

此計劃所得的回收物品將交由回收商循環再造或翻新，並由本會與慈善團體 （如︰香港社區組織協會及新家園）合作轉贈有需要人士。其餘的電子零件和物料會拆件分類。

「校園電腦及通訊產品回收計劃」詳情

邀請對象︰全港大中小學校或教育團體

想了解更多報名詳情，請即瀏覽：https://www.hkwra.org.hk/schoolsccrp

「企業電腦及通訊產品回收計劃」促進業界回收舊電子產品成效

協會早於2023年8月1日舉辦「企業電腦及通訊產品回收計劃」，鼓勵業界回收舊電腦或通訊設備，響應《香港資源循環藍圖2035》的「零廢堆填」的願景。計劃所得的回收物品將交由回收商循環再造或翻新，並由協會與相關慈善團體合作轉贈有需要人士，而其餘的電子零件和物料則會拆件分類，再進行消磁清除資料便能全面回收。

「ESG企業電腦及通訊產品回收計劃」詳情

對象︰全港中小企

想了解更多報名詳情，請即瀏覽：https://www.hkwra.org.hk/coporateccrp

以上兩項電腦及通訊產品回收計劃

參加方法︰單次捐贈主要電腦產品10件或以上（協會提供免費上門收集服務）

活動費用︰全免

活動內容︰參加者可獲邀出席香港電腦通訊節頒獎禮（5G館）及頒贈感謝狀乙張

頒獎禮日期︰每年8月（暫定）

可回收的物品（*主要電腦產品）

第1類主要電腦產品︰平板電腦、桌上電腦、手提式電腦、液晶體顯示器、打印機、掃描器

第2類通訊產品︰智能手機、手提電話、家居電話、傳呼機、路由器等等

第3類其他電腦配件︰鍵盤、外置儲存器、滑鼠、耳機和擴音器等

第4類其他回收物品︰充電池、慳電膽等等

如參加者不確定物品可否回收，歡迎預先致電香港電協會回收熱線8100 6471 或Whatsapp 5332 1592查詢。

（資料與相片由客戶提供）