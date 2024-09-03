47人案．求情｜林景楠請求法官索取社服令報告遭拒　案件押後判刑

民主派47人初選案，45人認罪或經審訊後被裁定罪成，參加新東初選的被告今（3日）繼續在西九龍法院（暫代高等法院）求情。被告呂智恆和林景楠求情，指他們屬刑罰三級制中的最低級別「其他參加者」。其中阿布泰國生活百貨創辦人林景楠的大律師讀出其求情信，指林屬黃色經濟圈的領頭者，需為社會撕裂負上不少責任。而他聽到國家主席習近平的講話，深切反思，發現自己過往受海外勢力影響，成為反中亂港的一份子。他希望法官判刑時寛大處理，讓林可以「用實際行動抓住香港由治及興，疫情(後)與世界接軌的機會」。辯方提出，因林曾在審訊時作供，望可得到一半的刑期扣減，或法官可先索取社會服務令報告，惟法官庭上表明拒替林索取該報告。



兩人今完成求情後，所有被告已完成求情。法官陳慶偉指，將會把判刑的日期通知控辯各方。



辯方指 呂智恆在案中角色相對輕微 因本案失去社工資格

代表呂智恆代表的大律師陳世傑先求情，指呂在案中的角色相對輕微，僅提供協助，認為呂屬刑罰三級制中的第三類別「其他參加者」。雖然呂批評現時的制度，但辯方指此等言論在初選中屬必需。辯方又指，若法官認為呂屬第二級別「積極參加者」，亦望採納較低的量刑起點。

辯方讀出呂的求情信，信中透露他來自破碎家庭，居於寄養家庭，長大後成為社工。呂在信中亦指，案發時打算向政府施壓，以迫使政府回應訴求，才參加涉案謀劃。他現已知錯，對此深感後悔，又指本案令呂失去社工資格。

代表林景楠的大律師范凱傑指，林沒有組織初選，也沒有出席協調會議，而他亦較遲才成為謀劃的一份子，指他屬第三類別「其他參加者」。辯方又指，林曾錄取兩份「無損權益供詞」，亦在案中作供，指證其他同謀者。辯方補充，林在供詞中提供區諾軒、趙家賢和沈旭暉。法官陳仲衡則問及，是否指因林的供詞，令區諾軒和趙家賢認罪，辯方否認。

辯方指，呂智恆因本案失去社工資格 。（資料圖片）

辯方讀出林景楠的求情信 指自己參選可令特首下台 是中了其他別有用心的國家的計謀

法官李運騰亦指，沈不是案中的同謀者，問及其供詞是否導致警方作出拘捕，辯方亦否認，但強調林確認沈的疑犯身份。法官陳慶偉則指，林要求法庭給予50個百分比的刑期扣減，是很高的百分比。

辯方讀出林景楠的求情信，信中稱在等候審訊期間，明白自己參加初選時非常幼稚及愚蠢，指初選不會令香港變得更好，只會令社會更撕裂和混亂，甚至危害國安。他指，其參選可令特首下台，是中了其他別有用心的國家的計謀。他又指，自己是黃色經濟圈的領頭者，需對社會撕裂負上不少責任。信中續指，林聽到國家主席習近平於2022年7月1日的講話，深切反思過去所做的一切，發現自己和很多港人一直受到海外勢力或傳媒渲染，間接成為反中亂港的一份子。

林望法官寛大處理其判刑，「讓我重新投入中港泰三地，用實際行動抓住香港由治及興，疫情(後)與世界接軌的機會，說好香港故事，說好國家故事，促進一帶一路，為香港和國家出力」他在信中結尾，向中港政府、海關、警隊和受影響市民道歉。辯方庭上補充，林在本案獲保釋期間，修讀有關國安的課程。

辯方請求法官替林景楠索取社會服務令報告，遭法官拒絕。（資料圖片）

林望法官索取社會服務令報告 法官即時拒絕

辯方續指，自從報導指林將會作供後，他當時經營的「阿布泰」店舖受滋擾，而他因安全考慮，安排家人到泰國。

此外，辯方亦望法官替林索取社會服務令報告。法官李運騰回應指，辯方的請求並不現實，又指本案案情嚴重，不能判處社服令。法官陳慶偉則表明拒絕替林索取該報告，又著辯方不要要求一些不可能發生的事。

兩名被告原獲保釋，今完成求情後，辯方指呂智恆不再擔保，法官遂撤銷其保釋，林景楠則繼續獲保釋。

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：HCCC69-70/2022

新界東初選9名被告於9月2日開始求情

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已求情被告的求情撮要

1. 初選組織者5人

2. 港島區參選的被告6人

+ 1

3. 九龍東6名被告

+ 1

4. 九西超區及衞生服界9名被告