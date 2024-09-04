中秋節｜天文台指天氣若可　中秋節晚觀超級月亮　肉眼可見土星

今個月17日是中秋節，天文台表示若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的「超級月亮」，而且還會在月亮旁邊有肉眼可見的土星。



中秋節正日「賞月」，月出時間為傍晚5時58分，晚上11時57分上中天，翌晨6時02分月落。今次「滿月」會在中秋節翌日早上出現，屆時南美洲、北美洲大部分地區、歐洲、非洲、亞洲西部等地亦將出現月偏食，但未可在香港見到。



天文台列出中秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間，為方便市民賞月。(天文台網頁截圖)

天文台指出，中秋節前夕「迎月」，月出時間為傍晚5時17分，晚上11時05分上中天，翌晨4時57分月落。至於中秋節正日「賞月」，月出時間為傍晚5時58分，晚上11時57分上中天，翌晨6時02分月落。中秋節翌日「追月」，滿月時間為上午10時34分，傍晚6時37分月出，翌晨0時48分上中天，翌晨7時07分月落。

天文台指，「上中天」是月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。

合成相片顯示視覺上月球在近地點（左邊）和平均距離（右邊）的大小。（相片由香港太空館提供）

「滿月」在中秋節翌早上出現 香港未能看到

天文台又指，雖然今次「滿月」會在中秋節翌日早上出現，但月球也會在中秋節和翌日運行至「近地點」（即最接近地球的位置）附近，過程中最短距離約只有357,400公里，屆時肉眼所見的月亮，其直徑與當月球和地球的距離是在平均值時相比，在視覺上會增大約百分之七。滿月之時，南美洲、北美洲大部分地區、歐洲、非洲、亞洲西部等地亦將出現月偏食，但未可在香港見到。

有關中秋節期間的最新天氣情況及天文觀測條件，市民可分別參考香港天文台的「九天天氣預報」網頁及「天文觀測天氣資訊」網頁，以便安排賞月活動。