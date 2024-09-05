蔡天鳳案｜前家姑李瑞香擬否認妨礙司法公正罪　案件明年6月開審

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，其前家姑李瑞香涉在兒子鄺港智的盜竊案中，意圖妨礙司法公正而被控。案件今（5日）在區域法院再訊時，辯方表示李擬不認罪，法官把案件於明年6月2日開審，預計需時8天。



女被告李瑞香，65歲，退休，被控妨礙司法公正罪。控罪指，李於2023年2月23日意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕，而可能引起的法律程序，方法是催促該鄺港智離開即將被調查的地點；向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。

辯方庭上透露，被告擬不認罪。控方則指，會傳召2名市民證人和7名警員，並有一段約60分鐘的閉路電話片段，預計審訊需時8天。辯方回應指，除被告或作供外，亦有一至兩名辯方證人。

此外，辯方提議案件押後至明年10月開審，並解釋需遷就被告心儀大律師的檔期，惟法官認為本案案情並不特殊，並非要有相關專才的大律師才可處理，遂排期至明年6月2日開審，並排期於同年5月8日作預審。

案件編號：DCCC 140/2024