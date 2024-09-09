舒適堡結業｜質疑灣仔新舖借屍還魂　健身教練：慳咗拖欠佣金人工

舒適堡前健身教練馮先生今日（9日）在電台上控訴，疫情後舒適堡已多次「遲出糧」。就舒適堡聲稱有新投資者，在灣仔原址以Healthy品牌營業，馮先生質疑「左手交右手」借屍還魂，新公司以100元一堂招募教練「過檔」，「慳咗拖欠的佣金和人工」，同時以「暫時停業」來逃避出糧及兌現禮券責任，稍後會與同業去報警。



舒適堡健身教練馮先生在商台《在晴朗的一天出發》表示，他投資的健身房在疫情時結業，隨後便加盟舒適堡。

他透露，舒適堡以「331」向教練支薪，即3000元底薪，3000元到數獎金及1000元準時獎金，他解釋，「到數」意思即銷售足夠的課堂金額，就會與教師拆帳，由於舒適堡是大公司，所以到「到數」不算難。

過去不時有遲出糧情況

馮先生又指，舒適堡過去不時有遲出糧情況，「由我入職到結業，只有一兩個月準時出糧」，他曾向上層反映，但獲回覆「公司會繼續玩架，唔會唔玩架」，「公司又求咗錢落嚟啦」，他稱「佢一遲出糧就聞到味（結業）」，一般都在出糧日七日內會支薪，但亦試過七日後才出糧。

他又質疑，舒適堡聲稱有新投資者，在灣仔原址以Healthy品牌營業，但沒有人知道誰是新投資者，形容等同「左手交右手」，只是緩衝手法，估計舒適堡因此可以「慳好嚿大錢」。

原本要畀教練費及佣金，但新投資者叫我哋過去上原本嘅堂，只係畀返100蚊一堂，700幾名員工未出糧。當屯門、上水客人去灣仔要求退款，佢可以話『我係H字頭，唔係P字頭』，你退唔到架。所以有好多疑點，足以令人質疑只是借屍還魂。 舒適堡前健身教練馮先生

而且，現時所有資訊都是舊經理作通知，並沒有任何合約，無底薪當自僱，又無保障，強調不會「過檔」。他又批評，以「暫時結業」迴避法律責任，拖延到日後才兌現美容券。