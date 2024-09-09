ShopBack 9.9 狂賞！優惠「㩒」住搶　附限時升級回贈時間表

又到一年一度的網購盛事 9.9，準備好清空你嘅購物車未？ ShopBack今日就同你瘋狂 Upsize 回贈，務必 mark 實以下時間，準時搶盡著數優惠，將blue Monday變成shopping day！新用戶不但即享有超多優惠，仲有限時快閃挑戰俾你參加，只要於指定時段內完成首單購物，即刻賺取高達 9 倍現金回贈，最高 $400！現有客戶消費滿$2,000即賺$100獎賞，立即叫朋友一齊下載 ShopBack app，瘋狂掃貨啦！



新用戶完成挑戰 高達$400現金回贈

新用戶於9月9日，在任一指定時段內參加挑戰，並透過ShopBack完成首單即可賺取額外9倍的現金回贈（最多$400）每個時間段只限首100位新客，手快有手慢無！提提你，ShopBack新用購物前請到手機應用程式「賺取更多」參加指定挑戰。

下載App：https://app.shopback.com/hkg/partner/SBHK01

下載App時輸入HK01 ShopBack推薦碼「SBHK01」有額外新客HK$30現金獎賞

達成以下條件迎新註冊獎賞就會被確認及顯示於可提取金額：

• 需要成功使用ShopBack賺取回贈，透過交易獲得的已確認之回贈金額達$50 (非透過挑戰/其他額外獎賞

• 更新現金回贈提取資訊(啫係提供銀行帳戶資料)

• 在ShopBack App 上選擇帳號> 提取現金 > 提取方法 > 輸入銀行帳戶 或者 新增FPS帳戶(輸入電話號碼及姓名)

• 需時5個工作天後存入回贈

9月9日限時快閃優惠時間表

除了新用戶優惠，ShopBack今日會於不同時段推出限時快閃優惠，記得較定鬧鐘搶購啦！想去旅行的朋友仔，今晚8 點開始Expedia享最多 15% 現金回贈！準備轉季裝身，晚上 10 點Net-A-Porter、Lululemon、Zalora都有限時優惠。

• 8PM-9:59PM

- Expedia：最多 15% 現金回贈

- Harrods：最多 14% 現金回贈

10PM-11:59PM

- Expedia：最多 15% 現金回贈

- Net-A-Porter：最多 20% 現金回贈

- Lululemon：20% 現金回贈

- Zalora：25% 現金回贈

- Watsons：10% 現金回贈

全日優惠！ 熱門商店任你揀！

ShopBack全日都有超多熱門商店提供 Upsize 回贈！想叫外賣？Uber 新客戶有高達 50% 回贈 + $50 現金回贈！想訂酒店機票？有Booking.com 同 Expedia！想買VPN？PureVPN激賞130% 現金回贈！仲有 Samsung、The Outnet、Selfridges 等等，優惠一click即有。

部分全日優惠預告：

• PureVPN: 130% 現金回贈！

• Uber: 新客戶高達 50% + $50 現金回贈！

• Deliveroo: 新客戶 25%, 現有用戶 5% 現金回贈！

• Booking.com: 10% 現金回贈！

• The Outnet: 15% 現金回贈！

• Samsung: 最多 10% 現金回贈！

• Surfshark: 100% 現金回贈！

• NordVPN: 100% 現金回贈！

• Selfridges: 最多 10% 現金回贈！

ShopBack 9.9 活動頁面：https://app.shopback.com/sbhk-campaign-doubledigit-99-hk01

(資料及相片由客戶提供)