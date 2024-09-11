廉政學院辦大型基建反腐治理專業課程　學員考察中九龍幹線等項目

香港國際廉政學院舉辦為期9天的「大型基建反腐治理專業課程」，講解應對大型建築工程的執法及防貪策略，學員更獲安排到中九龍幹線項目及搬遷沙田污水處理廠項目考察。課程今日（10日）舉行結業禮，廉政專員胡英明表示，「一帶一路」倡議著重建設「廉潔絲綢之路」，希望藉課程與學員分享香港和內地的成功經驗，防犯基礎設施建設中的貪腐。



香港國際廉政學院舉辦為期9天的「大型基建反腐治理專業課程」，課程今日（10日）舉行結業禮。(廉政公署提供)

廉政專員：一帶一路著重建設「廉潔絲綢之路」

香港國際廉政學院（廉政學院）舉辦為期九天的「大型基建反腐治理專業課程」，學員來自「一帶一路」國家，課程參考香港及內地經驗，研習善用創新科技廉潔推展大型基建項目，共建「廉潔絲綢之路」。

廉政專員胡英明在課程結業禮上表示，大型基建項目牽涉大量公帑，關乎民生福祉、國家經濟及國際經貿合作，當中衍生的貪腐是全球長期關注的議題。由國家提出並獲全球150多國參與的「一帶一路」倡議，著重建設「廉潔絲綢之路」，防犯基礎設施建設及其他合作計劃中的貪腐。

胡英明又指，課程專為「一帶一路」國家量身訂造，廉署希望藉課程與海外反貪伙伴分享香港和內地的成功經驗，展示如何善用創新科技，在大型基建的籌劃、興建及運作階段，廉潔推展項目。

廉政專員胡英明表示，舉辦課程與海外反貪伙伴分享大型基建創科反貪的成功經驗。(廉政公署提供)

課程共27名來自汶萊等地學員參加

課程27名學員來自13個「一帶一路」司法管轄區的反貪機構，以及澳門廉政公署及香港廉署，其中21名代表來自汶萊、剛果、印尼等等。

來自贊比亞共和國反貪局的學員Virginia Tembo認為，課程極具啟發性，涵蓋法律框架、科技應用和程序管理等內容，對成功推展大型基建項目十分重要。「學員有機會親身考察香港及內地的基建項目，了解如何應用科技減低貪污風險，十分實用，獲益良多，回國後定必與機構人員分享所學知識。」

學員親身考察中九龍幹線項目，了解香港公共工程防貪及監管措施。(廉政公署提供)

學員獲安排到香港中九龍幹線和搬遷沙田污水處理廠項目考察

為期九天的課程以「善用創新科技」為主題，除了由廉署人員以個案分享應對大型建築工程的執法及防貪策略，更邀得多位重點講者，包括亞洲基礎設施投資銀行專家Andrew Mendoza等，多角度為學員講解推動大型基建工程時如何有效減低貪污舞弊風險、強化工程監管及提升反貪能力等。

在港期間，學員亦親身考察中九龍幹線項目及搬遷沙田污水處理廠項目，了解香港公共工程防貪及監管措施。

課程又獲國家監察委員會支持，安排學員到中山及江門考察，以參考內地廉潔推展大型基建項目的成功經驗。在內地三天考察期間，學員參觀了深中通道管理中心及黄茅海跨海通道，並與內地反貪機構人員交流，親身了解內地在規劃、建造及運作大型基建項目時，如何引用科技確保廉潔。