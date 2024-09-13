屈臣氏集團零售學院成立5年　培育逾5,200名零售人才

零售業競爭激烈，人才培訓成為企業致勝關鍵。屈臣氏集團旗下「屈臣氏集團零售學院」日前舉行資歷架構資歷頒授典禮，嘉許合共70名完成資歷架構第四及第五級資歷課程的畢業生，肯定他們在持續進修方面的努力。屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士、資歷架構秘書處總經理黎英偉先生、香港理工大學專業進修學院代表，高級課程顧問周兆鵬博士，以及畢業生和親友等出席典禮，場面熱鬧。



十年磨一劍 打破傳統觀念

屈臣氏集團致力推動員工專業發展，自2013年起與資歷架構秘書處合作，至今已逾十年。屈臣氏集團零售學院於2018年成立，是香港首間企業零售學院。學院致力打破傳統觀念，為不同年齡、學歷和經驗的員工提供多元化的職業發展路徑，讓他們在集團找到屬於自己的舞台。集團早於2016年與香港理工大學合作，屈臣氏集團零售學院率先推出業界首個以零售業《能力標準說明》為設計藍本的「零售管理專業文憑」課程，並成為全港首間以中文授課此資歷架構第五級課程的機構。為期18個月的課程，資歷等同於學士學位程度，至今已培育85名管理人員。集團最初獲得認證時，營辦了7個資歷架構認可資歷課程，發展至今已增加至17個，涵蓋零售管理、顧客服務、產品專才，健與美專業，智能零售平台等多個範疇，配合集團推動終身學習和網上自主學習的方針。至今，集團旗下零售品牌超過500 間門市的店舖經理均獲得資歷架構第4 級資歷，其中更有85 名員工取得資歷架構第5 級資歷，證明不同背景和學歷的員工都能於零售職涯上獲得專業認可。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士於頒授典禮上表示︰「屈臣氏集團自180 多年前在香港創立以來，我們的目標不僅是推動企業的發展，更希望通過公司的業務，為每位同事提供一個成長的平台，讓大家能夠充分發揮潛能，與集團共同成長。因此，我們率先引入資歷架構課程並成立首間零售學院，開創業界先河推出首個與學士學位同等級別的『零售管理專業文憑』，以培育專業的零售人才及領袖。透過持續的學習和培訓，我們希望每位同事都能發掘自己的潛力，攜手迎接新挑戰、新機遇。」

擁抱數碼轉型 開創O+O零售新標準

為配合數碼時代的發展，屈臣氏集團積極推動數碼學習，並於2021年成為香港首間開設網上資歷架構課程的機構。至今，員工透過網上學習的時數已超過17萬小時，提升學習的便利性和自主性。集團亦積極參與資歷架構的學習體驗獎勵計劃，自 2014 年起連續十年都有同事獲頒獎學金，足證集團在人才培育方面的卓越成就。

培育年輕一代 共創更美好未來

除了培育現有員工，屈臣氏集團亦積極發掘年輕一代的潛能。集團近年與香港恒生大學及香港科技大學等高等院校合作，為大學生提供獎學金、實習、早期職涯計劃及應用研究項目等多元化的學習支援，讓他們將理論知識應用於實際工作環境，為零售業培育更多管理人才。集團承諾在2030年前為全球年輕人提供20萬個就業機會及500萬小時的培訓，與年輕一代攜手共創更美好的未來。

持續學習挑戰自我 成就更美好人生

張麗琼（Cathy）加入百佳十多年，並一直擔任收銀部顧客服務助理，工作穩定。期後她決定挑戰自我，報讀公司提供的「零售店舖專才證書 – 超級市場連鎖店（資歷架構第 3 級）」，深入學習收銀管理、顧客服務、貨品知識等方面的專業知識，並成功晉升為收銀部主管，讓 Cathy 意識到持續學習的重要性，激發了她探索自身潛能的渴望。

公司有系統的培訓制度令Cathy更有興趣善用自己的空閒時間「進修」， 積極參與各類培訓課程，更考取健身教練資格，成為一名舉重運動員。Cathy 積極備戰，成功考入「零售管理高等文憑 - 超級市場連鎖店（資歷架構第 4 級）」，完成課程後晉升為乾貨部經理，因表現出色於同年晉升為店舖經理。

Cathy表示：「學習不同的技能，可以令自己不斷提升和進步，另外從舉重過程中學到堅毅精神，幫助她積極面對和克服種種挑戰。」

從迷茫到堅定 開啟理想事業發展之路

林昊汶（Vincent）對零售工作有濃厚興趣，在大學期間於屈臣氏兼職顧客服務助理。疫情期間被迫中斷學業，轉職為的士司機。

雖然的士司機收入可觀，但是Vincent 意識到這並非一份能夠長遠發展的職業，開始反思自己的選擇。熱愛零售業的他想起屈臣氏開辦的高等文憑課程，希望重新加入屈臣氏並盼望能繼續學業。屈臣氏不僅聘請Vincent成為見習店舖經理，更安排他修讀「零售管理高等文憑 – 健康及美容連鎖店（資歷架構第4級）」。Vincent 積極投入學習，僅用半年時間就順利完成課程，獲得等同副學士學位程度的資歷。

重返校園的經歷，讓 Vincent 找回了學習的樂趣和目標，也讓他更加珍惜現在的工作機會。現時Vincent在恩平道旗艦店工作，該店有不同市場創新的O+O（線下及線上）及AI體驗，有助Vincent發揮所長。同時他亦計劃報讀「零售管理專業文憑 – 資歷架構第 5 級」課程，繼續深造，向著更高的目標邁進。

實戰經驗學歷加持 引領 O+O 市場新趨勢

擁有碩士學位的劉政希（Terry）對零售業充滿熱情，畢業後選擇加入豐澤，成為見習店舖經理，並入讀「零售管理高等文憑（資歷架構第 4 級）晋升課程，更於1年後正式成為店舖經理。上司看到了 Terry 的學習熱忱及對數據分析的能力，將他從店舖調任至豐澤O+O（線下及線上）業務部門，為他提供機會發展另一面向的零售事業。

Terry 深深體會到零售行業的快速變化和激烈競爭並深知持續學習的重要性，積極參與公司提供的「零售管理專業文憑（資歷架構第 5 級）」課程。該課程以業界領先的能力標準說明 (SCS) 為設計藍本，由資深零售專家精心編撰，涵蓋眾多實用知識，Terry 相信這對自身的職業發展大有助益。

18個月的課程中，讓Terry與不同業務的店舖管理人員交流，更全面認識集團不同業務的最新發展，有助深入瞭解於推動O+O 策略時的角色和責任。Terry 的個人成長與豐澤 O+O 業務轉型相輔相成，他很欣慰能為公司的發展貢獻力量，並與公司共同成長。

以酒會友建立連結 顧客亦是朋友

黃禩安（Micheal） 畢業後雖任職公關，但深知自己熱愛零售行業，於是毅然轉行，加入屈臣氏酒窖，從零開始學習洋酒知識。通過公司培訓、試酒會、酒莊參觀，以及考取 WSET 專業資格，Micheal 迅速成為專業的葡萄酒銷售顧問。他相信「以酒會友」，愛與顧客分享美酒知識，建立友誼。許多顧客已成為 Micheal 的朋友，他們定期舉辦品酒活動，分享生活點滴，以酒為媒，聯繫彼此。

Micheal 感恩，屈臣氏酒窖為他搭建了結識朋友的橋樑。如今，他已完成「零售管理高等文憑課程—洋酒連鎖專門店（資歷架構第四級）」，開始管理店舖，並期待與更多顧客和同事分享人生經驗。

這四位員工的故事，展現了屈臣氏集團零售學院在人才培育方面的成果。他們都在屈臣氏集團零售學院的支持下，找到了屬於自己的職業發展道路。學院致力於為員工提供多元化的課程和晉升機會，幫助他們不斷提升技能、拓展視野，最終在瞬息萬變的零售行業中站穩腳跟，並不斷突破自我，創造更多可能性。

（資料及相片由客戶提供）