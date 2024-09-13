中原大金冷氣展示館揭幕！即場睇晒大金冷氣全系列產品！

日本大金冷氣家用機總代理中原電器近日開設「中原大金冷氣展示館」，展示大金冷氣全系列產品，當中包括家用系列、商用系列及空清系列等，讓大家親身體驗實機運轉。館內設有「大金risora XJ系列面板換色體驗區」，展示10種面板顏色，參觀者更可以親身嘗試替換配襯。館內更有大金吉祥物Pichonkun打卡位，體驗產品性能之餘，更可以打卡影靚相！



中原電器自1977年起已擔任日本大金冷氣的經銷商，而空調部的設立更是代表中原在空調行業的專注和努力，亦代表著其為客戶提供專業服務的決心。多年以來，中原透過各種媒體的宣傳及專業營業員的推廣，成功在香港為大金的分體式冷氣建立了一個鮮明的形象！今年是大金冷氣創立百周年，而中原亦在這個里程碑上再邁進一步，設立中原大金冷氣展示館，透過六大區域展示大金冷氣全系列產品！

六大展區一覽無遺

展示館最令人期待的，莫過於「大金risora XJ系列面板換色體驗區」。大金冷氣今年引入讓用家按個人居家風格轉換冷氣面板顏色的risora XJ系列，共有10種不同的面板顏色和2種室內機機身顏色。想一睹全系列實品，並嘗試搭配risora所有顏色，立即預約體驗！

體驗區展示risora冷氣機10種面板顏色和2種機身顏色。

大金冷氣除了推出冷氣機外，亦有研發空氣潔淨機。展示館的「閃流放電空氣潔淨機」區域，讓大家親身感受大金閃流放電技術的威力。大金獨家閃流放電技術，氧化分解有害物質及病毒。全新MC80型號空氣潔淨機，更運用「雙重閃流放電」技術，以兩倍速度殺滅病毒及細菌，再加上「主動離子」技術，氧化分解附於空氣中細菌和過敏原表面的蛋白質，全方位潔淨空氣。

閃流放電空氣潔淨機有效全方位潔淨空氣。

同場亦有展示「家用產品系列」、「多聯機系列」、「商用空調系列」以及「VRV系列」供大家觀賞及操作，現場職員也會為大家解答問題。如果有興趣參觀，可以透過網上或電話預約入場！

現場有實機展示，客人可以親身體驗及操作。

中原大金冷氣展示館資料

地址：九龍佐敦南京街22號益美大廈地下（佐敦站B1出口）

開放時間：星期一至五（09:30至17:00）、星期六（09:30至12:00）、星期日及公眾假期（休息）

預約電話：2623 3227

預約電郵：acinfo@chungyuen.com.hk

網頁 : www.cyaircon.com

*歡迎預約參觀

現已可以預約參觀中原大金冷氣展示館。

（資料及相片由客戶提供）