城市林務發展基金-見習生計劃｜先聘請、後培訓 培育樹木管理新血

香港在九月初終迎來今年首個八號風球，颱風肆虐過後，滿地樹枝、甚至塌樹的景象港人雖然屢見不鮮，但在平日減低塌樹風險，樹藝師和攀樹員功不可沒。建造業議會的「城市林務發展基金-見習生計劃」採用「先聘請、後培訓」的原則，鼓勵僱主僱用及培訓樹藝和樹木管理課程的畢業生，成為具質素的樹木管理人員，支援香港的樹木管理及護養工作！

攝影：歐嘉樂



全方位培訓計劃 一邊學一邊做

建造業議會受政府委託，早於2020年8月推出「城市林務發展基金-見習生計劃」（下稱見習生計劃），為有意成為專業的樹木管理人員、屬本港資歷架構第三至第五級樹藝、樹木管理及樹藝工作課程的畢業生提供正統的在職培訓及工作經驗，以幫助他們考取獲認可的專業資格。

計劃採用「先聘請、後培訓」的原則，透過僱主向見習生提供相等於議定的每月薪酬水平約三成的培訓津貼，鼓勵僱主僱用及培訓課程畢業生成為具質素的樹藝師、樹木風險評估員、樹木工作監督、攀樹員及攀樹及鏈鋸操作員，提供有系統而且達到所訂要求的培訓。計劃同時為見習生提供有系統而且達到所訂要求的薪酬水平及獎金、在職培訓機會、實力鞏固訓練課程，涵蓋範圍包括軟實力、硬實力和職業安全及健康等，一步一步成為具質素的樹木管理人員。

女樹藝師受山竹影響而入行 視保護香港樹木為己任

6年前，颱風山竹侵襲香港，造成嚴重破壞，港人至今記憶猶新，亦是令余卓霖（Kristen）選擇成為樹藝師的原因：「我本身很喜歡大自然，亦選修相關科目，恰好當時遇上山竹，令我意識到保護和檢查樹木是十分重要，所以便決定入行。」在見習生計劃的培訓下，她迅速掌握相關的知識和技巧，她將此歸功於計劃的訓練方案全面。

Kristen本身很喜歡大自然，亦選修相關科目，恰好就學時期遇上山竹，令她意識到保護和檢查樹木的重要性，所以便決定入行。

現時Kristen是今年見習生計劃積極支持之僱主金獎得主—永豪園綠化工程有限公司的樹藝師見習生，僱員中除了修讀樹藝、樹木管理及樹藝工作課程的畢業生，亦不乏理科和園境建築學科畢業的。其導師馮浩錚（Joe）表示，樹藝師主要負責檢查樹木的工作，「在結構和健康等層面進行評估，再將報告交給攀樹師處理後續事務。」在這幾年經驗當中，Kristen表示最深刻的經驗莫過於種植樹苗：「在山火過後，我們要行山入去這些已被燒禿的地方種植樹苗，讓山頭變回綠色！」她坦言希望檢查樹木的能力可以慢慢進步，成為一位更好的樹藝師，好好保護香港的樹木。

在Joe（右）的教導下，Kristen（左）的能力持續進步，而她亦希望成為一位更好的樹藝師，好好保護香港的樹木。

昔日攀樹師見習生學成轉任導師 傳承親身經驗

如Joe上述所言，樹藝師和攀樹師是最佳拍檔，前者完成檢查後，便交付給後者進行後續的保養工作。樹木真美服務有限公司導師康家全（Eric）曾經是見習生計劃的攀樹師見習生，完成了18個月培訓及成功通過考核後，現時已經成為有經驗的攀樹師，甚至重回計劃擔任導師。「我最欣賞計劃之處在於它讓學員及早了解自己的職業發展取向，再透過課堂和實習針對性地加強大家相關的能力。」

Eric曾經是見習生計劃的攀樹師見習生，完成了18個月培訓及成功通過考核後，現時已經成為有經驗的攀樹師，甚至重回計劃擔任導師。

攀樹師對技巧的要求甚高，而這類型的行業往往亦很依賴經驗上的傳承，Eric的學員周燦鵬（Jax）便形容前者屬於新世代的教學方式很奏效：「Eric的教學十分彈性，他認為並非所有經驗均適合任何情況下使用，所以學習過後唯有認真和細心地了解和思考一切。」不過無論世代如何轉變，Eric認為最重要的唯一一點卻是恆古不變：「既然是高空工作，安全才是重中之重！」

Jax（右）形容Eric（左）屬於新世代的教學方式很奏效，而後者則叮囑徒弟萬事要以安全為先。

成功考取資格獲取高達34,000元獎金！

「城市林務發展基金-見習生計劃」的學員取得獲認可的樹藝師、樹木風險評估員、樹木工作監督，或者攀樹員、攀樹及鏈鋸操作員等專業資格後，可分別獲得高達34,000元及24,000元獎金。此外，樹木管理人員註冊制度註冊申請亦有優化安排，假如申請人首次註冊成為樹藝師，工作經驗要求將會因應其持有之香港資歷架構的學歷資歷寬減一年。

見習生計劃全年接受申請，有意加入樹藝業的學生及從業員，可以考慮報讀城市林務發展基金 - 學習資助計劃下合資格的相關認可課程。計劃亦歡迎有意入行、修讀理科及園境建築學科畢業生或有意轉換「人生跑道」的中年人士參加！

如有興趣了解計劃更多，請即瀏覽：https://www.hkic.edu.hk/chi/UFSF_TP

（資料及相片由客戶提供）