城鄉共融可成發展優勢　理大社創研討會「社區營造在北都」率先講

未來可能難以預計，同樣亦有無限的可能？對於城市未來的發展，政府可以循不同大數據及各方學者、專家的分析作謹慎籌劃，以適應未來變化和挑戰。政府早在2021年首次提出建設香港北部都會區（北都）成為宜居、宜業、宜遊的都會區，上年度香港特別行政區政府制定《北部都會區行動綱領》，推動北都成爲香港未來20年的策略發展重心，這個影響香港人未來生活的規劃，你又有何看法？香港理工大學（理大）賽馬會社會創新設計院（J.C.DISI）於9月28日將舉行第十八季「十萬分一」社創研討會，主題為「社區營造在北都」，各界將就北都的發展進行討論！今次率先找來曾協助前任特首制定《北部都會區發展策略》的凌嘉勤教授，與文効忠教授及黃小慧博士三位理大學者，一起討論社區營造對於城市發展為何至關重要。



理大賽馬會社創「騷‧In‧廬」計劃由J.C.DISI主辦及香港賽馬會慈善信託基金捐助，於2018年8月正式啟動，為期六年，旨在匯集社會各方，以創新理念和務實可行的社會創新方案，聯合學術界、非政府組織、專業團體、熱心的社會人士、企業和政府等，攜手構建創新方案。「十萬分一」社創研討會正是計劃四大範疇之一。J.C.DISI總監凌嘉勤教授表示：「『十萬分一』社創研討會代表了一個信念：我們相信每十萬人當中只要有一人願意走出來，就不同的社會議題貢獻他的時間及知識，便可為未來建構一些行動及議程，而今次『社區營造在北都』是J.C.DISI未來幾年社會創新工作的一個新起點。」

理大賽馬會社會創新設計院將於9月28日舉行題爲「社區營造在北都」的社創研討會。活動詳情及報名連結在文章下方資訊欄。

〝北都將成全港最年青、最具創造力的新社區〞

北都成為「重中之重」的發展焦點，凌教授解釋全因為政府不同的政策均顯示，北都在房屋、基建及創科產業方面將有急速的發展。「過往城市發展集中於維港兩岸，今次北都發展是將新界北部的地位等同維港，這在香港城市發展歷史中是十分創新的。基於過往新市鎮發展都會吸引年青家庭大量遷入，在老齡化的香港，北都將可成為香港最年青、最有動力的地區。同時，根據2020年的第七次全國人口普查數據，深圳是全國最年輕的城市，她就在北都毗鄰，當兩個年青的城市區域共生共長，其發展潛力之大與發展的範式演化，相信有令人意想不到的新挑戰及機遇。」

目前，政府對於北都的著力點在收地、基建、環境保育、房屋興建和創造高科技產業區等發展過程。凌教授指作為學術機構應「超前關注」，滿足這個社區的人口在家庭、就業及醫療等範疇的生活所需。J.C.DISI希望更多人留意，吸引更多團體參與相關討論。

發展局局長甯漢豪女士將作主題發言，以「北部都會區：宜居、宜業、宜遊的策略增長區」為題跟大眾分享，闡述北都的發展概況，以及特區政府如何透過嶄新思維，妥善應對各種發展障礙，以把握國家發展所帶來的機遇。

凌嘉勤教授指北都發展可容納250萬人居住，就實踐「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的規劃原則下，呼籲社會各界參與討論和提供共創點子，推動「政府主導，社區營造」，令北都可望成為宜居、宜業、宜遊的都會區。

凌嘉勤教授指基於過往新市鎮發展都會吸引年青家庭大量遷入，在老齡化的香港，北都將可成為香港最年青、最有動力的地區。

〝濃厚的鄉村文化是北都獨有優勢，助建文化身份認同〞

研討會分為兩部分，除邀請不同專家、學者以「城鄉共融」、「營造 15 分鐘生活圈」及「整合社區服務」三個講題作演講外，另設有以「北都社區營造者的願景和進言」為主題的圓桌對談，邀請各個界別的持份者分享他們的願景。圓桌對談嘉賓包括「鐵路+社區」建設者、新建社區營造者及社區服務網絡營造者。相信最令人驚喜的嘉賓是以文化促進城鄉共融倡議者 —— 資深粵劇表演藝術家阮兆輝先生。凌教授解釋：「每個社區都有其獨特文化，而今次北都發展的特點是『城鄉共融』及『發展與保育並存』。我之前曾與阮兆輝先生討論過，他告訴我香港粵劇源於鄉郊的神功戲，很多圍村內的節日如觀音誕、打醮都會做神功戲，而北都內的大小村落有著各自的文化，在不同的節日舉辦神功戲，因此，我們希望探討是否可用粵劇文化作為北都城鄉共融的黏合劑，並引起更多討論。」

文効忠教授是新田鄉原居民，希望發展北都同時保留鄉村文化，讓傳統的圍村文化成為香港文化知識產權（文化IP），並加以發展。

是次圓桌對談主持人，亦是新田鄉原居民的理大工程學院院長文効忠教授就補充，「新社區想吸引人才、年青人進駐，希望他們與家人安居於此，只提供工作機會、日常所需是不足夠的。社區還需要『文化藝術』滋潤人們生活。而北都覆蓋元朗區和北區等的村落就擁有『鄉村文化』的優勢。其中一種體現鄉村文化的行爲是村民對『土地』的尊敬而設有的神壇、對氏族傳承而建造的祠堂、對祖先緬懷而拜祭祖墳等。村民對一個地方的熱愛及氏族的團結，是中國數千年文化的主要因素。在中環、尖沙咀等市區，你不可能會看到此種文化傳承。」文教授希望大家明白「城」與「鄉」並非對立，當發展鄉郊村落勢在必行，應思考如何傳承鄉村及中國文化，讓新舊居民理解和認同這個社區的「根」，才有共融和包容的社區。長遠而言，若這些鄉村習俗得以保留，並由政府支持申請為非物質世界文化遺產，更可將北都村落發展成為一個有生命的文化博物館，舉辦不同的文化旅遊。「這是一個新的構想，同時大家亦可以思考當發展北都，許多村落的祖堂物業被徵收，失去祖堂的資產，又該如何再凝聚村民？如果將村落賣地所得的錢，投資在新落成社區的物業，祖堂功能是否以新面貌出現？我希望在研討會跟大家詳細討論城鄉共融的發展模式。」

〝浙江義烏鄉村的經驗告訴我們城鄉可以共同合作，各取所需〞

黃小慧博士指浙江省義烏市的經驗對香港有借鑒意義。儘管義烏已成為全球小商品貿易中心，但在發展的過程中，並沒有直接將農村轉變為城市，而是通過城鄉一體化帶來的優勢推動發展。

理大建築及房地產學系副教授黃小慧博士將以「城鄉共融下的社區營造：浙江義烏鄉村的經驗」為題開講，她十分認同文教授的觀點，即城鄉不應是對立的。城鄉兩者本質上有差異，但不是對立，更不代表發展城市，鄉村就要被取代。相反，兩者可以一體化，互相促進、彼此成就。

近年來，城市都會規劃愈加重視重塑周邊鄉村的價值，致力構建人與自然和諧共生、自然與城市生活交融互補的發展新格局。黃博士認為，浙江義烏鄉村發展經驗沒有採用「大拆大建」模式，而是改用「文化牽引策略」，能為我們帶來新啟示。義烏有400多條村落，其中一條何斯路村，歷史可追溯至元朝，上世紀80至90年代大量村民外出謀生、村莊發展滯後，但在2008年左右一位村民決心在村內建薰衣草園，振興本村黃酒文化，發展旅遊業，成功引入資本和人流。在發展文化及創意產業之餘，他積極帶領村民建設社區，通過修繕宗祠，發揚尊祖孝先的傳統，增加村民凝聚力。為了更好的促進新舊村民融合、共同參與鄉村發展，他創建不同形式的鄉村經濟文化組織，如「功德銀行」和股份制合作社等。經過多年努力，何斯路村開闢出一條結合傳統與現代化發展的新路徑。黃博士表示義烏鄉村的發展具有可持續性，其中關鍵因素有三點：「政府引領」、「地方領導能力」和「村民團結」。除了分享義烏經驗，黃博士還將介紹廣州市的千里鄉村風景道發展。儘管各城市的發展背景各不相同，但通過對比它們的異同，我們可以從中發掘不少對發展北都的啟示。

三位學者在接受訪問時對「社區營造在北都」進行了多角度的深入討論。事實上，北都社區營造是個宏大的課題，是次社創研討會率先以「城鄉共融」、「營造15分鐘生活圈」及「整合社區服務」為切入點，探討北都社區營造的複雜背景，並在「圓桌對談」以多角度探討北都的未來發展。北都發展與香港民生息息相關，你又有何想法？

理大賽馬會社創「騷‧In‧廬」——「十萬分一」社創研討會

主題：「社區營造在北都」

日期：2024年9月28日（六）

時間：9:30am – 1:00pm

地點：紅磡香港理工大學鍾士元樓（A座）地下蔣震劇院

了解更多詳情及報名，請按此進入網頁：https://www.polyujcsoinno.hk/zh/innovation-themes/s18/symposium-s18

活動座位有限，先到先得！

（資料由客戶提供）