乙型鏈球菌｜石湖墟街市魚檔如常營業　街坊擔心感染暫停吃淡水魚

本港過去一個半月錄得27宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，當中兩人死亡，衞生防護中心調查發現，上水石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本的ST283基因序列型與部份個案吻合。該街市內共5個淡水魚檔，今日（14日）如常營業，有不少街坊從記者口中得悉事件後直言擔心，有街坊稱「隔一個月後先再食淡水魚」。但有魚檔檔主則質疑是否有人北上吃淡水魚出事，但他指食環署已連續兩日到街市進行徹底消毒，再將魚徹底煮熟便不用擔心。



衛生署經調查發現，石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本的ST283基因序列型與部分個案吻合。（吳美松攝）

上水石湖墟街市多個魚檔今日（14日)如常營業，其中售賣淡水魚的共有5檔。記者發現前往買淡水魚的顧客較其他魚檔少，在一小時內只有十多名顧客。有魚檔檔主稱生意確較平日淡靜，相信是受侵入性乙型鏈球菌事件影響，但食環署在過去兩日已派員前來進行徹底消毒清潔。

淡水魚檔檔主陳先生說，只要做好個人衞生，將魚徹底煮熟才進食便不用擔心。（吳美松攝）

其中淡水魚檔檔主陳先生指，當局昨日亦有派員到場清潔，而且已安排把5間淡水魚檔的魚樣本取走化驗，暫未有報告指他們的魚帶菌。他又認為可能有人在內地進食過淡水魚，回港後不適時被當局列為本地個案，因為當局到目前為止，都未有向檔販通報任何有關病毒源頭的資訊，亦沒有進一步行動。

陳先生續說，只要做好個人衛生，將魚徹底煮熟才進食便不用擔心。他又稱「劏咗幾十年魚，如果有事就一早有」；若街市魚檔有問題，當局亦會採取行動，禁止淡水魚檔營業。

淡水魚檔負責人林先生指，衞生署已取走淡水魚樣本檢驗及派員消毒，相信街市的魚已沒有問題，他說：「我噚晚仲食緊。」（吳美松攝）

另一淡水魚檔負責人林先生亦說，衞生署約10日前已取走樣本檢驗，近日亦派員進行清潔及消毒，相信街市的魚已沒有問題，並稱「噚晚都仲食緊」。

而該兩個淡水魚檔的檔主都表示生意受影響，少了市民光顧。陳先生就認為消息一傳出，市民有擔憂很正常，但大部分熟客仍會來買淡水魚。

不過，有不少前來買魚的市民不知道有關事件，當他們從記者口中得知後，不禁表示擔憂。其中許小姐剛買完鯇魚，得悉有關消息後直言擔心，她隨即望向手中鯇魚，顯得有點不知所措，惟得悉食環署已進行徹底消毒後，才略為放鬆。她稱會考慮暫時不吃淡水魚，「隔一個月後先再買」。

另一名市民陳先生今午亦來到石湖墟街市買餸，他表示僅間中買淡水魚回家食用，「唔擔心得咁多」，但他稱未來考慮會「食少啲」。

衞生防護中心提醒，市民接觸或處理生的淡水魚時應戴上手套，如在接觸或處理淡水魚後出現傷口發炎或發燒等病徵，應立即求醫，同時市民應避免食用未徹底煮熟的淡水魚。食環署發言人表示，為保障公眾健康，本港禁售淡水魚生。