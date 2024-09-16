香港挪亞方舟關注學生成長　提供夏令營及職場培訓激發新世代潛能

暑假是學生探索自我、發掘興趣與規劃未來方向的黃金時間。為了讓學生善用時間，自我增值，不少機構都會舉辦各種特別活動。其中，香港挪亞方舟每年夏天均與Rainbow Foundation攜手合作，並聯同本地大專院校及企業夥伴，為近200位基層中小學生提供免費的特色夏令營及職場培訓，讓他們在過程中擴闊視野，發展潛能。



香港挪亞方舟一直積極響應聯合國制定的17項可持續發展目標（SDGs），致力為兒童及青年創造平等優質的教育及培訓機會。自2009年開幕至今，挪亞方舟已舉辦超過12,000個生命教育及公益活動，惠澤逾83萬人次，其中包括為44萬位中小學生提供多元學習機會，透過互動學習及體驗活動，培養他們的團體合作及領導才能，促進全人發展。

助基層學生夢想啟航 提升語言溝通能力及科學知識

一連四日的「夢想營」（D.R.E.A.M. Camp）由來自屯門青年使命團（YWAM）外藉英語導師教授，透過一系列英語會話、戲劇、舞蹈及才藝表演，讓高小學生有更多機會接觸英語，克服語言及溝通障礙。「夢想營」同時招募高中生擔任義工，讓他們提升領導及解難能力，培養社會責任感。

一連四日的「夢想營」（D.R.E.A.M. Camp）由來自屯門青年使命團（YWAM）外藉英語導師教授。

參加者郭恩彤自言個性內向，但因營會期間常用英語和外校同學溝通，大大提升了膽量和自信。而就讀拔萃女書院、升讀中四的梁錦昕則以青年領袖身份參與營會，成為恩彤的組長。是次經驗讓她更了解弱勢社群的需要，冀日後能為社會帶來正面影響。

「夢想營」（D.R.E.A.M. Camp）透過一系列英語會話、戲劇、舞蹈及才藝表演，讓高小學生有更多機會沉浸在英語環境，克服語言及溝通障礙。

創科熱潮席捲全球，為了裝備高小學生為未來的挑戰做好準備，為期三日的「機械達人大挑戰」夏令營，以STREAM教育（科學、科技、機械、工程、藝術、數學）為核心，讓高小學生深入了解電學、風能和太陽能原理，更認識人工智能（AI）應用。夏令營導師之一，香港科技大學電子及計算機工程學系工程教育副教授胡錦添博士指出，工程教育為當今的大趨勢，如機械及電力工程在智能製造和綠色技術等方面的應用，有助改善生活質量及推動社會進步，為此他鼓勵學生與時並進。

夏令營導師之一，香港科技大學電子及計算機工程學系工程教育副教授胡錦添博士指出，機械及電力工程在智能製造和綠色技術等方面的應用，有助改善生活質量及推動社會進步。

為期三日的「機械達人大挑戰」夏令營，以STREAM教育（科學、科技、機械、工程、藝術、數學）為核心，透過數學計算及組裝機械模型，讓高小學生深入了解電學、風能和太陽能原理，更認識人工智能（AI）應用。

今年與香港都會大學科技學院教學團隊合辦的「科學探索營」，以月球探險為主題，啟發初中生探索太空之謎。在三日的營會中，中學生透過在都會大學實驗室及馬灣太陽館體驗多項有趣實驗，學習運用micro:bit編程操作月球探索車，了解物理及機械應用，以科學知識提升正向思維。

與香港都會大學科技學院教學團隊合辦的「科學探索營」，讓學生透過在都會大學及馬灣太陽館體驗多項有趣實驗，從而深入了解科學原理、物理及機械在生活上的應用，以科學知識提升正向思維。

今年升讀中二的林芷瑩（圖右）表示「科學探索營」進一步激發她對這太空領域的好奇心。圖中為她學習運用micro:bit編程操作月球探索車。

今年升讀中二的林芷瑩近期也一直關注救援滯留太空人的相關新聞，參加營會後進一步激發她對太空探索的興趣。她表示，在製作火箭發射器及返回艙降落傘的實驗中，自己和組員合作改良製成品，學習過程中感到無比滿足。

職場初體驗 支援基層青年提升技能 有助生涯規劃

完成中學文憑試（DSE）後，無論升學還是投身職場，及早了解自己的興趣與潛能，對確立未來發展路向非常關鍵。香港挪亞方舟多年來積極培育青年，聯同香港基督少年軍臻訓中心，第五年舉辦為期兩個月的「中學生職場學習計劃」（3S Project），為剛剛DSE畢業生提供職場實習，讓他們及早確立生涯規劃。計劃由新鴻基地產及新輝（建築管理）有限公司贊助，由今年六月開始，計劃學員被分派到香港挪亞方舟、新輝（建築管理）有限公司、康業服務有限公司及珀麗灣客運有限公司實習，體驗各行各業的工作；最後更需與隊友籌辦市集，親身體驗營運及客戶服務。

學員戴欣如（Ruby，圖右一）在計劃期間先後到新輝及珀麗灣客運實習，不僅從中學習到香港建築當前的應用技術，還了解許多交通工具的運作細節，受益匪淺。圖為Ruby在珀麗灣客運之渡輪船艙裡實習期間的照片。

計劃旨在讓學員提升社會適應能力及職場技能，如人際關係、溝通技巧、工作態度和抗壓能力。參與計劃的張思晴（Helen）在香港挪亞方舟實習期間，從事顧客服務和展館運作等日常工作。當中最令她印象深刻的體驗是成功協助小孩尋回失物，為她帶來了工作滿足感。參與計劃更讓學員仔細了解行業內部情況，為他們提供更多資訊，思考未來的職業方向。學員戴欣如（Ruby）先後到新輝及珀麗灣客運實習，從中學習到香港建築當前的應用技術，以及交通工具的運作細節。Ruby提到，在新輝實習期間，她能夠認識建築行業的最新市場動向，而這些資料在網路上難以獲得。

香港挪亞方舟推動ESG發展 深耕兒童和青年發展領域

馬灣公園是由新鴻基地產興建的非牟利社區發展項目，積極推動旅遊、教育及公益活動，向社會大眾宣揚關愛及正能量。自2007年開幕以來，共接待了約800萬人次遊客，其中香港挪亞方舟以愛生命、愛家庭、愛地球等八大愛的精神為理念，成為寓教育於玩樂的主題公園，除吸引本地及海外旅客蒞臨消閒，更透過一系列有關環保、科學探索、親子教育及反思生命的景點及工作坊，啟迪社會不同階層，帶來饒富意義的旅程。香港挪亞方舟在今年十五周年里程碑上，將繼續與Rainbow Foundation攜手合作，積極推動「兒童及青年發展」、「社會共融」及「環境保育」三大核心服務，致力成為發展ESG及履行企業社會責任（CSR）的重要平台，匯聚社會各界的資源，透過跨界別合作，為共建香港社會和諧出一分力。

（資料及相片由客戶提供）