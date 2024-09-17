創新園推動本地產業創新　智能化工業便利生活所需

創新科技可為香港帶來新產業和帶動傳統產業升級轉型，作為香港的創科搖籃，香港科技園公司旗下三個分別位於大埔、元朗及將軍澳的「創新園」（InnoPark）致力協助香港企業實現智能化製造。為支持企業更高效地進行數碼轉型及接軌國家超算策略，科技園公司的全港首個商業用高效能運算（High Performance Computing）服務於今個月初啟用，向業界提供AI算力、加速工具和數據資源，為香港經濟注入了新活力。



創新園匯聚多間知名企業的智能生產線，影響力滲透至港人的衣食住行。隨著更多創新成果不斷湧現，更多本地品牌輸出國際，勢必令香港的創科發展成為環球焦點。香港科技園公司創新製造高級總監黃家裕表示，創新園設施對應新型工業化目標，迄今已見成效，成功加快本地科研轉化，並吸引外來投資，助力香港經濟轉型和多元化。

卡樂B四洲自動化生產線 提升效能開發健康零食

先進技術支援傳統生產，同時解決廠房空間有限的挑戰，卡樂B四洲有限公司自2000年起進駐將軍澳創新園，設立尖端的智能生產設施，以自動化生產線實現效能提升和減廢的雙重目標。卡樂B四洲董事總經理王啟文表示：「除了全新的生產方式外，我們也重視研發新零食口味，從著名的香辣味、咖喱魚蛋味，到燒鵝味和港式咕嚕肉味。公司正計劃為研發部門招募更多人才，開發「增值」零食，以及更多營養價值高的選擇，亦計劃拓展大灣區業務。」卡樂B四洲不僅提升生產效率和產品品質，同時擦亮「香港製造」的金漆招牌，為香港經濟發展注入新活力。

卡樂B四洲有限公司進駐將軍澳創新園，以自動化生產線實現效能提升和減廢的雙重目標。

大快活智能生產基地 創新科技提升色香味

大快活作為香港家喻戶曉的餐飲品牌，積極擁抱創新科技，於2009年落戶大埔創新園，建立了生產、研發和品質保證於一體的基地。智能化的生產模式不僅提高了生產效率和食品安全水準，也為港人提供了更便捷、多元化的餐飲選擇。值得一提的是，大快活中央廚房團隊正在研發符合國際標準的軟餐，期望為吞嚥障礙人士提供價格合理的選擇。大快活將繼續優化生產流程，邁向工業4.0的新境界，為港人提供更優質的餐飲服務。

大快活中央廚房團隊正在研發符合國際標準的軟餐，為吞嚥障礙人士提供價格合理的選擇。

八珍醬園傳承與創新並行 推動香港食品業永續發展

香港老字號八珍醬園與香港科技園合作，於將軍澳創新園打造出一個可持續發展的智能化生產基地。八珍利用巴斯德消毒技術、真空和抗菌包裝，成功將傳統廣東美食轉化為方便滋味的預製食品，讓香港味道遠銷海外。並在園區內打造了獨特的日曬環境，保證醬油的傳統風味。此外，八珍還利用太陽能發電和廢熱回收系統，降低生產過程中的能源消耗，實現可持續發展目標。品牌的升級轉型推動了香港食品業的綠色發展，八珍將積極研發更多新產品，讓世界上每個角落的港人都能享受這份家鄉的風味。

八珍利用太陽能發電和廢熱回收系統，降低生產過程中的能源消耗，實現可持續發展目標。

除了為人熟識的甜醋外，八珍亦推出多款獨特醬料、即食餸包與應節食品。

全港首條鮮蛋液智能生產線 聯泰行推動蛋業多元發展

香港首家蛋液供應商聯泰行，一直致力於提升生產效率和產品品質。為實現這目標，聯泰行進駐大埔創新園，打造本地首條鮮蛋液智能生產線，運用傳感器、物聯網與機器視覺等先進技術，提高產能及穩定性。實行智能化生產後，每日進行8小時生產，可處理100萬隻雞蛋，出產相當於60至70噸鮮蛋液；同時，有助減省勞動密集型的工作、生產時間及人為錯誤，整體節省成本達30%。聯泰行正研究轉廢為寶的技術，如把蛋殼提取為有機鈣及骨膠原粉等，藉以推動蛋製品行業多元方及可持續發展。

聯泰行進駐大埔創新園，打造本地首條鮮蛋液智能生產線。