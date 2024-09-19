寶島眼鏡（連鎖）｜因為專業 值得信賴！深圳配眼鏡首選！

講起配眼鏡好去處，不少港人會率先想到北上深圳，原因無他，就是性價比夠高。深圳眼鏡鋪開到成行成市，店鋪之間的水準勢必有參差不齊的情況出現，想要用最抵的價錢買到優質的眼鏡，出發前一定要做定功課。擁有逾三十年歷史的寶島眼鏡（連鎖）由新加坡康明集團擁有，全國有超過300間分店，獲多個專業認證，為客人提供最專業的驗光和配眼鏡服務，值得信賴！



歷史悠久的老字號：寶島眼鏡（連鎖）

寶島眼鏡（連鎖）的歷史悠久，最早可追溯到1965年，新加坡康明集團創辦人王為義先生當年先於台南進行眼鏡批發生意，及後業務陸續發展，並於1990年創辦寶島眼鏡（連鎖），是中國較早開創眼鏡連鎖店經營模式的先驅。現時店鋪於全國各地有超過300間分店，產品檢測符合美國FDA標準單位，亦通過「中國市場調查研究中心」的評估，獲得「中國眼鏡產業10強」的榮譽稱號，是值得客人信賴的標記！

寶島眼鏡（連鎖）是中國較早開創眼鏡連鎖店經營模式的先驅，現時店鋪於全國各地有超過300間分店。

店舖產品檢測符合美國FDA標準單位，亦通過「中國市場調查研究中心」的評估，獲得「中國眼鏡產業10強」的榮譽稱號。

既然是在中國屹立多年的老字號，寶島眼鏡（連鎖）當然亦避免不了被其他店舖抄襲。最簡單直接當然是認清楚寶島眼鏡（連鎖）的招牌紅色標誌，其次則是記得分店位置，深圳授權分店是位於羅湖東門金世界百貨2樓東門眼鏡城2029號店，即是地鐵老街站E出口，步行5分鐘，東門麥當勞對面扶手電梯上去左邊第二家，位置十分易認！

深圳授權分店是位於羅湖東門金世界百貨2樓東門眼鏡城2029號店，即是地鐵老街站E出口，步行5分鐘，東門麥當勞對面扶手電梯上去左邊第二家。

款式齊全 價格實惠 服務專業

東門授權分店款式齊全，有超過3000款鏡架供客人選擇，無論是不同顏色的經典粗框和幼框，甚至是韓星最新穿戴的無框眼鏡，一應俱全，而且價格實惠，有多種套餐滿足各種場景需求。店鋪驗光師均有專案認證，而且有逾10年工齡，同時兼備專業知識和經驗，秉持「創新、專注、守信、卓越」的品格和承諾，造就高標準、精確化、零誤差的驗光及配眼鏡體驗。

東門授權分店款式齊全，有超過3000款鏡架供客人選擇。

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寶島眼鏡（連鎖）

地址：深圳羅湖東門金世界百貨2樓東門眼鏡城2029號店

交通：地鐵老街站E出口，步行5分鐘，東門麥當勞對面扶手電梯上去左邊第二家

电话：13923885756（微信同號）

（資料及相片由客戶提供）