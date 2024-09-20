創新園壯大創科產業群　生命健康科技拓新商機

生命健康科技為本港科技創新的三大重要領域之一。香港科技園公司旗下三個分別位於大埔、元朗及將軍澳的「創新園」（InnoPark）致力協助香港企業實現創新製造，為其長遠提供更完備的配套，更好發揮香港在生命健康科技的優勢，更為港人的健康生活提供了堅實的後盾。



香港擁有發展為環球科研合作中心的紮實根基，香港科技園公司創新製造高級總監黃家裕指，創新園的專用基建，不單為提升醫療健康產業競爭力，更確保醫療關鍵供應鍵。其中位於大埔創新園的醫療用品製造中心（MARS）成功吸引多家醫療及精密儀器製造企業落戶。

CATALO全港首家上存下揀智能倉庫僅用1/10人手 出庫率升5倍

家得路天然健康集團（CATALO）為加強「生產商直接面向消費者」的生態，在大埔創新園MARS新設智能生產基地。集團將智能視覺感應技術融入超過10條全自動化生產線，基地設有全港首家上存下揀智能倉庫，打造由地面至天花板15米高的立體存儲空間，大幅提升庫存空間。透過智能機器人及智慧演算法，達至高效的貨到人揀及黑燈工廠（Dark factory）的運作模式，只運用傳統倉庫十分之一的人力，便提升出庫效率5倍。CATALO集團主席兼行政總裁陳家偉表示：「我們希望在生產營養食品時採用食品科技，如3D打印技術，透過探索健康科技，讓港人擁有健康體魄。」CATALO結合香港研發、香港製造與香港品牌3大優勢，以粵港澳大灣區為重點市場，並利用CEPA給予香港企業的優勢，有利發掘大灣區的發展機遇。

CATALO位於大埔創新園的生產基地設有全港首家上存下揀智能倉庫，打造由地面至天花板15米高的立體存儲空間，大幅提升庫存空間。

CATALO集團主席兼行政總裁陳家偉表示：「我們希望在生產營養食品時採用食品科技，如3D打印技術，透過探索健康科技，讓港人擁有健康體魄。」

維特健靈智能生產提升品質 進軍歐美打造香港品牌的優質形象

維特健靈是香港家傳戶曉的健康標誌，品牌堅持香港製造，於大埔創新園設新型自動化生產線，實行一條龍生產。全自動智能生產線加入人工智能後，可以在短時間內處理大量生產指令，減低人為錯誤，大大提升生產力，部份產能更高出10倍。另外，藥廠獲GMP認證，並設24小時電腦系統監察。獨立過濾的氣體管道，令整個生產過程都在無塵、無菌及無污染之環境下進行。維特健靈董事謝天澤堅信，香港需要有更多的人才投身於研發與創新領域，而香港科技園無疑是這些人才的理想培養基地。目前，維特健靈已全面進軍中國大陸保健品市場，未來計劃進一步拓展東南亞與美、加市場，於國際間打造香港品牌的優質形象。

維特健靈董事謝天澤堅信，香港需要有更多的人才投身於研發與創新領域，而香港科技園無疑是這些人才的理想培養基地。

維特健靈堅持香港製造，於大埔創新園設新型自動化生產線，實行一條龍生產。

香港首個醫療金屬3D打印供應商 科技園助Koln 3D擴展歐洲業務

骨科醫療植入物常使用在創傷、脊椎以及關節等手術，用以固定或重建骨組織。傳統植入物多數利用現成的金屬預製件作手術植入物，未必完全合適患者所需，影響他們日常生活質素。科能三維技術（Koln 3D）是香港首個醫療金屬3D打印供應商，以金屬3D打印技術，與醫生與生物工程師的合作，為患者提供度身訂造、高精準度的金屬手術植入物、導板及相關工具，以配合患者不同身體結構及醫生手術需求，加快康復。

公司從日本引入的先進金屬打印機重量達5公噸，高2米，非一般工廈能容納，最終於香港科技園公司的支持下，成功落戶大埔創新園。Koln 3D的3D打印產品包括手術導板、工具和模型，同時亦有「三列同步醫療加工機械人」的自動化加工。香港科技園公司更為其穿針引線，公司於一次參展中獲瑞士政府邀請於當地設廠，將業務版圖擴展至歐洲。Koln 3D正探索在生產過程中運用人工智能、大數據和機械人，助更多病人重回生活正軌。

在香港科技園公司的穿針引線下，科能三維技術（Koln 3D）獲瑞士政府邀請於當地設廠，將業務版圖擴展至歐洲。

科能三維技術（Koln 3D）是香港首個醫療金屬3D打印供應商。

自動快速診斷系統同時檢測40多種病原體 跨界合作拓協同效應

當有新病毒出現時，一套全面、快速的病毒測試可以加快診斷，對疫情控制至關重要。新發病毒診斷（香港）有限公司（EVDL）研發的「鎧耀全自動即時多重診斷系統」，能夠在約1.5小時內同時診斷40多種病原體，提供快速、準確、低成本的檢測結果。除了呼吸道傳染病外，「鎧耀系統」亦可以檢測其他傳染病，以至癌症，同時亦能應用到醫療以外的領域，如環境、農業和食物安全等。公司位於大埔創新園，公司創辦人之一的劉樂庭教授認為MARS為團隊提供了一個理想的生產基地，使大家能夠全力專注於技術上。「香港科技園亦為我們連繫園區內不同行業的合作夥伴，由此我們看到推動香港科技和製造業發展方面的巨大協同效應。」

新發病毒診斷（香港）有限公司（EVDL）認為香港科技園公司為團隊提供了一個理想的生產基地，使大家能夠全力專注於技術上。