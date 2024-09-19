行會批准洪水橋站財務安排　料2030年竣工　批8.2公頃予港鐵發展

行政長官會同行政會議於本月17日批准洪水橋站項目的財務安排。運輸及物流局與港鐵公司隨後簽訂工程項目協議，預計項目於今年動工，2030年竣工。政府一直與港鐵公司緊密合作，推進洪水橋站的規劃和設計工作，亦會繼續支援及統籌項目的施工及測試工作。



模擬洪水橋站環保設計概念。（模擬圖片）

政府發言人表示：「洪水橋站項目以『擁有權』模式推展，港鐵公司負責項目的融資、設計、建造、營運和維修。政府在獨立審核顧問的協助下，已審視和核實港鐵公司提供的項目財務預算，洪水橋站項目預算約為66億3,900萬元（按2024年9月價格計算）。政府將向港鐵公司提供財務資助以推展項目。」

行政會議批准向港鐵公司批出洪水橋／厦村新發展區第28A及28B規劃區約8.2公頃用地作住宅及商業用途的物業發展權，以及將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額98億5,000萬元（按付款當日價格計算），作為對港鐵公司推展項目的財務資助。

發言人說：「政府一直以『基建先行』及『創造容量』的規劃方針推動運輸基建項目。洪水橋站將會成為屯馬線天水圍站和兆康站之間的一個中途站，主要服務未來位於北部都會區西面的洪水橋／厦村新發展區，為鄰近居民提供多一種出行選擇。現時，在繁忙時段由洪水橋／厦村新發展區利用路面交通往返天水圍站或兆康站需時約20至25分鐘。洪水橋站啓用後，以鐵路行走相同路程預計需時僅約四分鐘，從而為新發展區全面發展後約226 000總人口帶來龐大的運輸效益。政府將繼續透過優化的項目溝通和監督平台，促進與港鐵公司之間的協作文化，以更有效地推展項目，讓市民早日享受其帶來的益處。」