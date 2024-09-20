SINOPEC攜手華為建設PIT全港首個600kW級液冷超級充電站落戶會展

PIT（Power In Time）充電品牌全港第一個600kW（千瓦）級超級液冷充電站即將投入服務。中石化（香港）（SINOPEC）宣布，旗下PIT充電品牌即將推出超快充電服務（PIT Ultra-fast Charging Service），並已與華為香港數字能源（以下簡稱“華為”）達成合作。首個PIT Ultra超充站選址港島區核心的博覽道中停車場。該站將採用華為最先進液冷超充設備（最高功率達600kW），如車輛支援240kW充電功率，最快只需要3.8分鐘就能增加100公里續航距離（約等於由會展中心往機場2.8次）。現場設有8個液冷超充車位及5個中速充電車位，能同時為13輛電動車提供高效充電服務，將於今年內正式投入使用。



選址優越 提升充電體驗

此次PIT Ultra超充站選址於港島區核心的博覽道中停車場，地理位置優越，連接龍和道及灣仔繞道，不論從中西區或東區前往均快捷方便。此次超充站的建設得到了香港會議展覽中心（管理）有限公司、香港電燈有限公司及富城停車場管理有限公司的團隊全力支持，亦得到中國移動（香港）及華燊發展等供應團隊支援，大家均表示能為建設更美好綠色香港共同努力和貢獻感到十分高興。

新一代液冷超充技術

是次PIT Ultra超充站的超快充電主機及終端，皆採用華為液冷超充技術，適配不同車型及品牌，覆蓋私家車及商用車，一次充電成功率高達99%。此外，其動態電力負荷系統亦大幅縮短充電時間，令駕駛者在享用一杯咖啡的時間內即可完成充電，實現「一杯咖啡，滿電出發」。

相較傳統充電樁，全液冷技術具有更高散熱效率，結合陶瓷封裝耐高溫高壓直流保護技術，將有效解決長時間高功率充電過程中發熱問題，在保障超大功率充電同時，亦帶來更安靜、穩定、安全的充電體驗。

華為繼2023年面向香港市場推出Smart Charger 和全液冷超級充電樁後，進一步透過技術創新，促進本港充電配套設施完善，助力綠色運輸發展，使香港更添綠色、智慧及可持續發展，推動在2050年前達至車輛零碳排放的目標。

華為直流液冷超級充電樁

PIT為合作夥伴場地升級為充電熱點

現時SINOPEC旗下的充電品牌PIT已與本港多個停車場合作建設充電站，包括馬鞍山MOSTown新港城中心、九龍灣國際交易中心、新世界大廈及翔龍灣等，為客戶提供先進和優質充電服務。PIT團隊會通過分析停車場的車流大數據，結合不同場地的條件和電力限制，設計多樣化的充電服務組合，從而減少駕駛者排隊等候時間，提升充電體驗。此外，PIT充電站採用更簡單易明的收費方式，統一按每度電收費，保障消費者權益，讓電動車駕駛者能更好地規劃充電時間，做到「隨時 • 隨想 • 隨行」，提升電動車出行便利性。

而SINOPEC油站也將陸續增加PIT快速充電樁，為各品牌電動車提供更全面及快捷的充電模式。

PIT充電站（馬鞍山MOSTown新港城中心）

PIT充電站（馬鞍山MOSTown新港城中心）

PIT快速充電樁

PIT簡易充電流程

電動車駕駛者只需下載PIT EV Charging App，就能查看充電站即時空位，並選擇前往最近的充電站。充電時只需通過APP掃描充電樁上的二維碼即可啟動充電，完成後便可使用手機進行支付，整個過程簡單快捷。

PIT EV Charging App應用程式

與各界共創綠色香港

SINOPEC將持續在港拓展更先進及便利的充電網絡，服務更多駕駛者，努力與香港各行各業一同推動綠色新能源發展，共同實現本港2050年碳中和的目標。

關於中國石化

中國石化是世界第一大煉油公司，加油站總數位居世界第二位。中石化（香港），始終秉持“紮根香港、服務香港”理念，在港擁有54座油氣站，為全港最完善油氣零售網絡，也是本港主要的油氣能源供應商和亞太地區知名的油氣貿易商，為香港經濟發展和民生保障持續提供能源支持。有關充電業務查詢或合作歡迎電郵至386service.xggs@sinopec.com。

關於華為

華為是全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端機提供商，致力於把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智慧世界。我們在通信網絡、IT、智能終端機和雲服務等領域為客戶提供有競爭力、安全可信賴的產品、解決方案與服務，與生態夥伴開放合作，持續為客戶創造價值，釋放個人潛能，豐富家庭生活，激發組織創新。華為堅持圍繞客戶需求持續創新，加大基礎研究投入，厚積薄發，推動世界進步。華為成立於1987年，是一家由員工持有全部股份的民營企業，目前擁有20.7萬員工，業務遍及170多個國家和地區。欲了解更多詳情，請參閱華為官網：https://www.huawei.com或華為數字能源官網：https://digitalpower.huawei.com/hk/

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葛鳯儀（Chloe Kut） ；林澤懋（Aiden Lin）

中石化（香港）油站有限公司 市場部

電話：3110-7210 / 3110-7241

電郵：chloekut.xggs@sinopec.com / aidenlin.xggs@sinopec.com

林依依女士（Hedda Lam）

華為香港國際有限公司 高級經理 （市場及傳訊）

電話：2125-3632

電郵：hedda.lam11@huawei.com

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