香港社會企業挑戰賽 兩社企創可能 讓少數族裔暢泳 助視障者生活

當一群有志之士想達致特定的社會目標，締造社會效益，成立社企也許是其中一個出路。隨著社會不斷追求多元和共融，過往相對少數的群體開始受到關注，因此不乏有心人創立社企，幫助這些群體解決困難。另一方面，科技不斷演進令AI、物聯網、5G等新技術接踵而來，創科亦為弱勢群體一直面對的問題提供了新出路。Pink Dolphin及Seekr為去年《香港社會企業挑戰賽(HKSEC)》的冠軍隊伍，前者為香港首間為迎合少數族裔女性而設的游泳學校；後者則為視障人士開發了一套智能裝置，實時辨認面前景物，充當他們的「眼睛」。四位土生土長的年輕社企創辦人各自以不同方式，為社會締造新可能。



開設多元共融游泳學校 助少數族裔女性無憂暢泳

社企Pink Dolphin成立於2022年，旨在讓不同年齡層和不同種族信仰的人士，都可以學會游泳，並享受游泳帶來的樂趣。之所以創立Pink Dolphin，始於創辦人Bibi的一個發現：「香港缺乏場所可以讓穆斯林等少數族裔女性，在尊重她們的文化和信仰環境下安心暢泳。」另一方面，Bibi認為，游泳有益身心，任何人都應該享受到這項運動的樂趣。於是她與正職為醫生的Rachel開辦了社企Pink Dolphin，為不同族裔人士提供游泳和水療課程。至今數百個學員來自十多個不同族裔，游泳程度由入門至進階不等。

Pink Dolphin每個週末都會為不同年紀的少數族裔人士舉辦游泳班。

「除了文化理由，語言不通也會令少數族裔人士難以參與坊間的游泳班，令學習游泳的路途困難重重。」Bibi指，一些上了年紀的少數族裔女性因為不諳中文和英文，無法參與坊間的游泳班，然而游泳則能夠減慢身體機能衰退，裨益甚多。有見及此，Pink Dolphin亦設有為女性而設的水中物理治療班，透過適度的運動幫助她們復康和紓緩腰膝痛楚。談及未來目標，Rachel指Pink Dolphin在不到兩年內，已經培訓了超過200名學員，往後希望更進一步，同時教導善泳的少數族裔人士掌握急救知識，以訓練出首批非華裔游泳教練和救生員。

智能之眼實時掃描現場 為視障人士引路

根據政府統計數字，本港有約20萬名視障人士，佔總人口比例近3%。為提升視障人士生活質素，兩位創辦人Turzo Bose及Lamia Sreya Rahman帶領團隊開發穿戴式智能裝置Seekr，其鏡頭可夾於衣領或放在口袋，並實時識別面前的景物，再告知視障人士。現時Seekr除了可辨認景物，亦能識別圖文和測定距離。這個智能裝置經歷了數年的測試，過程中亦曾與不同服務機構合作，收集視障人士對初版的意見，到近月終於正式推出市面，期望改善視障人士的生活方式，讓他們少一點障礙，多一點支援。

疫情期間，Turzo的祖父因視力衰退以致生活不便，促使他嘗試運用專業知識，研發能夠幫助視障者識別圖文和景物距離的智能裝置。

兩人之所以開展Seekr這個項目，源於各自在疫情時的經歷和感悟：Turzo的祖父因年紀漸長而視力大不如前，疫情期間大家減少外出，令Turzo與祖父相處時間增加，遂引發Turzo思考如何以自身機械工程的專業，減少視力衰退帶來的不便；Lamia則在疫情期間參與地區義工隊，走訪各區上門派發防疫包，期間了解到社區服務因疫情大受影響，支援不足致使更多視障人士生活壓力百上加斤。因此，Lamia希望透過創科幫助視障人士，最終與Turzo組成團隊，一同開發智能裝置Seekr。

參與HKSEC 締造更大社會價值

Lamia和Turzo憑著Seekr於去年的《香港社會企業挑戰賽(HKSEC)》獲得冠軍，兩人回憶比賽的過程，均覺得獲益良多。Lamia認為勝出比賽後，除了獲得啟動獎金，幫助社企繼續發展外，更重要是HKSEC為他們介紹了一位專業導師：「導師與我們同樣從事科技相關行業，因此對於如何營運團隊，以及改良產品等，他都能提供相關意見，讓我們可以少走冤枉路。」Pink Dolphin亦表示HKSEC讓她們得到很多寶貴的建議及資源，令社企發展更順利：「例如導師會就我們的營運方針提出建議，協助我們針對受眾，將社會效益發揮到最大。」Rachel又認為，HKSEC的宣傳有效地為社企帶來知名度，而HKSEC冠軍隊伍的頭銜，也令她們在招生和尋找合作伙伴時，能夠更易令對方建立信任，增加合作機會。

HKSEC 2024-25現正接受報名，今屆主題為「跨越界限 自創可能」，如果你想突破自己，又想解決社會問題，請立即報名參加，有機會獲得高達30萬啟動獎金及其他支援，一同創造社會效益。

立即報名或了解更多﹕https://hksec.hk/

截止報名日期﹕10月30日

（資料及相片由客戶提供）