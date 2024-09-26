傳統企業數碼轉型　減省成本增競爭力

踏入數字經濟的時代，數碼轉型已成為企業持續發展的關鍵。有傳統大排檔及時裝設計公司通過政府和數碼港推出的「數碼轉型支援先導計劃」，獲得資助應用符合其業務需求的數碼方案，有效提升公司營運效率，加強競爭力。



愛文生飯店經營大排檔逾60年，深受街坊及遊客愛戴。愛文生負責人胡蕙欣表示，以往他們的經營模式十分傳統，由落單到結帳都依賴人手處理，偶然會有員工「落錯單」，不但浪費食物及延誤出餐，更會影響顧客體驗。有見及此，飯店透過「數碼轉型支援先導計劃」，將整體營運方式電子化，提升服務質素和成本效益。

愛文生飯店負責人胡蕙欣表示，數碼方案有助減少人為錯誤，亦減省員工的工作量，長遠而言有助留住員工。

愛文生飯店（左）與數碼科技方案供應商Dola Technology（右）成功配對，應用電子支付系統及店面銷售方案。

現時，愛文生已應用Dola Technology的電子支付系統及店面銷售方案，涵蓋電子點餐、線上結帳、中央管理平台等服務。飯店員工對公司數碼轉型反應正面，認為不但能減省工作量，而且落單亦較以往準確，讓他們有更多時間與顧客互動，提供更優質服務。胡蕙欣笑言︰「以前落錯單，一晚可導致高達數千元損失，使用系統後大大減低相關錯漏；以往員工太忙，沒有時間兼顧顧客一些用餐以外的需求，例如拍照，現時可更專注提升服務質素。長遠而言，數碼轉型能令工作安排更有效率，有助留住員工。」

Dola Technology業務拓展經理黃聖硏認為，針對大排檔菜式多樣化且定價不一，需花更多心思設計電子菜單。

顧客只需掃描愛文生飯店的二維碼，即可進行點餐和網上付款。

Dola Technology業務拓展經理黃聖硏指出，愛文生是首批使用電子點餐的大排檔。她指，大排檔菜單特色在於菜式多樣化且定價不一，例如同一款海鮮搭配不同配料和烹飪方式，售價亦有所差異。因此，她花了更多心思為愛文生設計電子菜單，並加設「手寫單」及「特別菜」備註欄，方便員工處理顧客的額外要求或菜單以外的「是日精選」。

此外，時裝設計公司Silver-In亦是營運模式較傳統的企業，其總監譚玥彤（Silver）正透過「數碼轉型支援先導計劃」開拓網上商店，加強競爭力。Silver-In主要提供服裝訂製及租借服務，包括舞台劇、演唱會及其他表演服飾等。過往，公司在會計結算及客戶管理方面，仍然依賴人手記錄，效率較低。Silver認為︰「面對零售市場改變、街客減少，與其坐以待斃，不如主動將業務升級轉型，應對營商環境的變化。透過開拓網上市場及新銷售途徑，相信能有效改善業績。同時，科技有助減輕後勤職員的工作量，讓他們投放更多時間於網絡行銷。」

時裝設計公司Silver-In（右）與數碼科技方案供應商FREEU（左）成功配對，應用電子支付系統及店面銷售方案，加強網上銷售。

Silver-In總監Silver正通過先導計劃建立網上商店，開拓新銷售途徑，期望有效增加營業額。

Silver-In 亦計劃建立自家品牌，新系統將有助公司輕鬆查看暢銷商品和尺碼，以制定更具針對性的營銷策略。公司亦一直致力培育年青時裝設計師，希望能借助網店平台，展示他們的作品，讓更多人了解他們的設計理念和才華。

FREEU銷售總監柯廷錕分享，先導計劃推出不久，已有不少中小企申請購買其系統，相信數碼轉型可幫助中小企開闢更廣闊的機遇。

FREEU 為Silver-In提供電子支付系統及店面銷售方案，涵蓋店鋪POS、網店售賣及市場推廣等。該方案更內置優化程式，自動分析最相關及具有價值的關鍵字，協助客戶制定相關營銷策略，提高網頁的搜尋排名及流量。FREEU銷售總監柯廷錕分享，先導計劃推出不久，已有不少中小企透過計劃申請購買其系統，相信數碼轉型可幫助中小企開闢更廣闊的機遇。

「數碼轉型支援先導計劃」現時已全面接受本地餐飲業和零售業中小企申請，三個指定方案類別包括「電子支付系統及店面銷售」、「線上推廣」和「客戶管理及優惠系統」。申請方法及詳情已上載於計劃網站（https://dtspp.cyberport.hk/） 。

(資料及相片由客戶提供)