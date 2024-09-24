「東盟電影節」逾20部佳作　讓觀眾從電影認識東盟十國促文化交流

東南亞國家聯盟（東盟）近年發展迅速，成為全球矚目的新興市場，香港-東盟協會於今年9月份舉辦了第二屆的「東盟電影節」，讓港人加深對東盟的了解。活動首次為香港帶來超過20部齊集汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國以及越南東盟十國的精彩電影，並免費向公眾放映。活動反應熱烈，超過3,500張電影門票全部換罄。電影節期間更舉辦9場映後分享會，促進觀眾與電影製作團隊的交流。電影節於上週五舉行了慶祝酒會，得到各界嘉賓出席支持。



以電影為橋樑 促進香港與東盟文化交流

香港作為中西文化薈萃的國際都會，匯聚了來自世界各地的人才，而政府及社會各界亦一直致力透過不同的倡議及活動，促進跨文化交流，加強香港作為連接東盟與中國內地的橋樑角色。「東盟電影節」正正提供了一個難得的平台，讓香港觀眾可以透過電影，探索東盟十國的文化特色、社會面貌以及人文情懷，從而促進彼此之間的了解和友誼。

電影節的慶祝酒會嘉賓雲集，包括香港特別行政區政府署理財政司司長黃偉綸、東盟國家代表暨汶萊駐香港總領事Ainatol Zahayu Mohammad、香港特別行政區政府「一帶一路」專員何力治、香港-東盟協會顧問委員會成員陳智思、香港-東盟協會主席黃永光，以及來自柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南的駐香港總領事或代表。東盟電影節2024的合辦機構、場地夥伴和支持機構的代表亦有出席。

（左至右）香港-東盟協會顧問委員會成員陳智思、東盟國家代表暨汶萊駐香港總領事Ainatol Zahayu Mohammad、香港特別行政區政府署理財政司司長黃偉綸，以及香港-東盟協會主席黃永光一同主持慶祝酒會。

慶祝酒會上，香港特別行政區政府署理財政司司長黃偉綸在致辭中特別提到香港與東盟國家日益密切的合作關係。他表示：「香港作為中西文化匯聚的地方，以及內地與世界各地的『超級聯繫人』，我們很榮幸能夠與東盟電影結緣。我向所有東盟電影人致敬，他們投入了時間、創意和熱情，為影展帶來多套精彩的電影。我相信他們的努力和才華、對電影的熱情和專注，以及樂於分享經驗，將啟發東盟和香港新一代電影人追隨他們的步伐，達致薪火相傳。」

香港-東盟協會顧問委員會成員陳智思表示：「香港以多元的藝術和文化背景而聞名，為遊客和觀眾提供了各式各樣的藝術和節慶活動。隨著很多本地及國際文化和藝術盛事在港舉行，進一步凸顯了香港的活力和豐富的文化色彩。東盟電影節成功展示了東南亞多姿多彩的文化和藝術表達方式，通過不同類型的電影為年輕人提供探索東盟國家文化的機會。」

香港-東盟協會主席黃永光表示：「我們感謝行政長官李家超先生致力促進與不同東盟國家的合作，以及政府積極推廣香港，促進連繫及開拓新機遇。我們期望透過東盟電影，讓香港觀眾，尤其是年青一代，對東盟國家豐富且深厚的文化底蘊和創意產業有獨特的體驗。我衷心感謝來自東盟十國的總領事的鼎力支持，特別是他們親自挑選參與電影節的電影作品，還要感謝各合作夥伴的支持，進一步提升了電影節的節目內容及參與度。」

東盟電影節累計送出超過3,500張電影門票，公眾反響熱烈。

東盟電影節2024期間多齣電影的製作團隊專誠來港與本地及東盟國家學生會面交流。

泰國電影《全職乖孫》團隊親臨分享

本屆電影節其中一部精選電影為來自泰國的溫馨喜劇《全職乖孫》。電影講述了一位退休老人為了幫助兒子照顧孫子，而引發一連串啼笑皆非的故事。影片沒有刻意渲染異國情調，而是將鏡頭對準了泰國普通家庭的日常生活，以幽默風趣的方式展現了泰國社會的人情味和家庭觀念，相信能讓觀眾在歡笑中產生共鳴。泰國駐香港總領事Chaturont Chaiyakam表示，希望為電影節挑選典型喜劇以外、與別不同的泰國電影。在泰國文化中，孩子一般長時間與家庭生活，因此非常重視與祖父母的關係。《全職乖孫》這部電影特別強調孝道一環，亦正正是許多亞洲文化的共同價值。

為了讓香港觀眾更深入了解電影，《全職乖孫》的製作團隊更專程由泰國來港，與觀眾暢談拍攝點滴。出席的團隊成員包括女主角Usha Seamkhum、導演Pat Boonnitipat、以及編劇Thodsapon Thiptinnakorn。導演 Pat Boonnitipat 表示，《全職乖孫》獲得香港觀眾的喜愛，他感到十分榮幸。他認為，電影之所以能夠引起廣泛共鳴，是因為它觸及了人們内心深處的情感，喚起了人們對家庭的珍視。近年來，東南亞電影以其獨特的文化背景和敍事風格，在國際影壇的能見度不斷提高，吸引了愈來愈多觀眾。

導演Pat Boonnitipat亦特別提到東盟電影節在推廣東南亞電影方面扮演著重要角色，他認為：「 電影節為東南亞電影提供了走向世界的窗口，也讓更多觀眾有機會了解東南亞的文化和故事。像今次《全職乖孫》團隊能夠來到香港與觀眾交流，機會十分難得，我們也感受到香港觀眾對東南亞電影的熱情。」東盟電影節為東盟十國電影提供了重要的展示平台，積極推廣來自東南亞的優秀電影作品，為這些電影提供了與國際影人交流、與觀眾見面的寶貴機會。在電影節的推動下，將會有更多東南亞電影像《全職乖孫》一樣，獲得香港以及國際影壇的關注，為觀眾帶來更多精彩紛呈的電影作品，同時也促進不同文化之間的交流與融合。

女主角Usha Seamkhum首次於電影中演出，她坦言，表演對她來說是一個巨大的挑戰，但導演和劇組的幫助讓她逐漸找到了自信。

來過香港超過30次的導演Pat Boonnitipat（右二），首次以導演身份來港出席電影節，他感到十分榮幸，亦十分著緊香港觀眾對《全職乖孫》的評價 。

超過20部佳作免費放映 帶領觀眾深入探索東盟

「東盟電影節2024」精心挑選了超過20部來自東盟十國的電影作品，類型涵蓋劇情片、喜劇、紀錄片、動畫等，充分展現東盟電影的多元化及活力。觀眾可以透過電影，深入了解不同國家的風土人情、社會議題以及文化價值觀，展開一場精彩的文化探索之旅。電影節除了帶來輕鬆愉快的喜劇，更精選了多部反映社會現實、關注社會議題的影片，讓觀眾認識東盟社會的多元面貌。

映後座談會 與電影人面對面交流

為了讓觀眾更深入地了解電影背後的故事和創作理念，「東盟電影節2024」精心安排了多場映後座談會，並邀請電影製作團隊、影評人與觀眾面對面交流，暢談電影製作的點滴、分享創作理念，並深入探討電影藝術的發展趨勢。希望透過這些互動交流，讓觀眾在觀影之餘，也能與電影人近距離接觸，從而對東盟文化有更全面和深入的認識。

來自9部作品的電影製作團隊參與映後座談會，分享其創作理念及電影製作背後的故事。

來自9部作品的電影製作團隊參與映後座談會，分享其創作理念及電影製作背後的故事。

除此之外，電影節更特別邀請了《淪落人》導演陳小娟女士和《過時。過節》導演曾慶宏先生等香港電影人，與東盟電影人展開對談，分享創作經驗，拼發出更多電影藝術的火花。這樣的交流，為香港電影人提供了學習和借鑒的機會，也為香港與東盟電影界的合作搭建了橋樑，促進雙方電影文化的交流與發展。

年輕觀眾踴躍參與 透過電影感受文化差異

今年東盟電影節吸引了不少年輕觀眾入場。就讀中文大學心理學系三年級的陳同學選擇了分別來自老撾的《訊號》及印尼的《單獨囚禁》。她認為東盟電影與香港電影最大的分別是整體氛圍截然不同，「觀看東盟國家的電影後，會感受到它們的氛圍與香港電影不太一樣，我覺得這樣很有趣，能夠體驗及接受其他文化的電影。」

陳同學表示之後會繼續觀看其他東盟國家的電影作品，以不同的文化視角觀賞世界。

（資料及部分相片由客戶提供）