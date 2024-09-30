中大耳鼻咽喉頭頸外科學系教授推動社會創新　貼地科研惠澤社群

不少人認為香港的學術研究「離地」，無法在本地社會發酵。事實上，香港中文大學一直努力實現大學和社會間的知識轉移，而耳鼻咽喉–頭頸外科學系的教授們更身體力行，積極將科研成果轉化為創新方案與社企，在「知識轉移項目基金」（KPF）的支持下，為廣大患者帶來福祉。

攝影：陳葦慈



粵語測試及早發現兒童語言發展問題

李月裳教授為中大言語治療科的「創科開荒者」，她堅信大學科研不應停留在象牙塔，而需轉化為能夠實際幫助社會的工具。她自2011年起屢獲批KPF，分別於2012及2016年開發出測試聽覺感知的「香港粵語聲調辨識測驗」和「香港粵語口語雙字詞辨識測驗」，並於2022年發佈「香港粵語能力測試（學前版）」，以便更早地發現兒童的語言發展問題。

李月裳教授為中大言語治療科的「創科開荒者」，堅信大學科研不應停留在象牙塔，而需轉化為能夠實際幫助社會的工具。

李教授其後更於「可持續知識轉移項目基金」（S-KPF）支持下成立「語聲社企」，支援言語治療師與聽力學家等專業人士的持續發展。語聲社企行政總裁暨聯合創辦人余成補充，知識轉移可締造社會效益，同時讓學者與社會有更緊密的聯繫，打造雙贏局面。

語聲社企行政總裁暨聯合創辦人余成指，知識轉移為學者與社會打造雙贏局面。

公眾教育活動提升社會對精緻軟餐的認知度

軟餐成為近年流行處理吞嚥問題的方法，方思行教授發現，精緻軟餐以像真外觀為賣點，惟長者服務業對其好處與限制的了解不足，促使他展開KPF項目「軟餐好啱食？」，以公眾教育活動提升社會對精緻軟餐的認知，確保軟餐能夠滿足真正需要的社群，繼而令公共資源更妥善地分配。「KPF令團隊能更有系統地舉辦教育活動，大大增強項目的影響力。」

方思行教授的KPF項目「軟餐好啱食？」，以公眾教育活動提升社會對精緻軟餐的認知。

聲線篩查平台有助及早識別教師聲線障礙

聲線障礙是教師的主要職業病，羅家東教授指，要減低患上聲線障礙的機會，關鍵在於及早識別。有見及此，羅教授於2022年在KPF支持下建立了一個聲線篩查平台，幫助教師有效監測和維護聲線健康。他認為，學術界尤其是醫學領域，應進行更多貼近實際應用的研究，並提倡跨學科合作，透過整合不同領域的專業，共同解決複雜的社會問題。

羅家東教授在KPF支持下建立了一個聲線篩查平台，幫助教師有效監測和維護聲線健康。

網上學習平台促進種族共融

香港匯聚多元文化背景的人士，為促進種族共融，Valerie PEREIRA教授於2022年開展KPF項目「針對詞彙獲得的多語言數碼資源：保持學習家庭的主要語言，同時促進學習香港粵語為附加語言」。此網上學習平台為不同種族的兒童提供免費詞彙學習資源，其中包含260個詞彙，涵蓋六種語言：粵語、英語、旁遮普語、烏爾都語、尼泊爾語和印度語呈現，以縮窄不同種族的兒童跟本地兒童的粵語水平的差距，同時保留自己的家庭主要語言。她提及到，學習平台能成功面世有賴KPF的支援，使團隊能在專業人士的幫助下，解決圖像設計與網站設計等難題。

Valerie PEREIRA教授於KPF的支援下，為本地少數族裔打造網上學習平台，促進種族共融。

普及聽力保健知識與復康訓練

許多長者沒有意識到自己的聽力損失，或是不願承認患有聽力問題，不及早正視問題不只影響溝通，更有機會增加認知障礙風險。伍凱怡教授分別以「通過聽力篩查平台識別早期老年聽力損失」與「為聽力困難人士設計的溝通復康計劃」兩個KPF項目，向公眾普及聽力保健知識與復康訓練。「KPF提供的資金支援，使團隊能夠動員必要的資源，包括人力、物力以及社區資源，以舉辦公眾活動並接觸社區中的長者。」

伍凱怡教授（左）與張慧子醫生（右）關注長者聽力及前庭系統健康，分別就此展開KPF項目。

提高社會對平衡系統的認知

長者跌倒可以導致嚴重的後果，而平衡功能障礙是導致其跌倒的主因之一。然而，公眾對此認識不足，未能及早識別及治療。張慧子醫生期望透過KPF項目「長者平衡系統的教育、篩檢及康復」，提高社會對這問題的認識，糾正錯誤觀念。她認為，學者在社會創新中扮演重要角色。「我們有責任填補知識上的缺口，透過提供專業知識和研究基礎，並與不同領域的專家合作，共同推動創新，以提高社會整體的健康水平。」

中大耳鼻咽喉–頭頸外科學系的教授們積極將科研成果轉化為創新方案與社企，在「知識轉移項目基金」（KPF）的支持下，為廣大患者帶來福祉。

KPF現正接受2024-25年度的申請！

KPF旨在支持由中大教研人員策動的社會創新項目。成功申請可獲得中大研究及知識轉移服務處（ORKTS）的支援，並得到最高港幣400,000元的資助，為期兩年，絕對是將研究、創新理念轉化為有影響力的社區項目計劃的好機會。

（資料由客戶提供）