微電子研發院推動政產學研　元朗微電子中心打造半導體業樞紐

香港科技園公司旗下三個位於大埔、元朗及將軍澳的「創新園」為完善本地創科生態圈及推動新型工業化提供重要支持。其中科技園公司於本月初推出全港首個商業用高效能運算（High Performance Computing）服務，為業界提供AI算力、加速工具和數據資源，支持企業更高效地進行數碼轉型及接軌國家超算策略。另一方面，新成立的香港微電子研發院（微電子研發院MRDI）亦將落戶於今年底啟用的元朗微電子中心（MEC），促進政、產、學、研在第三代半導體核心技術上的合作，建構本地微電子生態圈。



政產學研協同微電子生態圈

第三代半導體是本港，甚至全球近年重點發展科技領域，其高效轉換電源的特性適用於再生能源產業，包括太陽能、風能發電、電動車，以至快速充電設備。香港擁有多間頂尖大學，當中不乏研究微電子的專家。MRDI正是以「政產學研」發展模式，吸引科研學者加入，協助科研轉化為新質生產力外，長遠亦為本地微電子產業建立人才庫。MRDI董事局主席陳正豪教授相信，中國是製造再生能源的大國，第三代半導體是關鍵的零部件，掌握自主研發能力意義重大。

MEC高規格設施 助製造精密半導體

他表示：「大學的科研是『從零到一』；MRDI則是『從一到N』，透過中試，協助業界將科研量產。」惟半導體製造業是全球最具挑戰性的高科技領域之一，對生產機器與廠房的要求極高。例如製造半導體的光刻機精密度高，需要純淨的廠房環境，才能提高產品良率。MEC經過特別設計，超淨室提供無塵車間外，亦有中央電子氣體供應；所有空氣都要過濾，故超淨室有三層設計，地板下有許多小孔，而最下層的地窂則很深，確保所有空氣向下沉降，不會倒流回超淨室；地板要有足夠的避震能力，並承受得起重型機器的重量。另外，生產晶元經過多重化學程序，MEC亦有一套專用化學廢物和污水處理系統，以確保環境安全和生產效率。

MRDI董事局主席陳正豪教授表示，微電子中心和MRDI提供先進基建、吸納人才，為微電子產業注入起動力。

至少設三條中試線 勢成第三代半導體關鍵樞紐

MRDI將於MEC成立兩條8吋生產線並作為中試線，成為連接創新研究與量產之間的橋樑。陳教授表示：「一般生產線需要全天候運作，當中產品需要修改時，可利用這兩條中試線進行調整。」兩條中試線分別研究和發展第三代半導體的兩個主要材料，包括碳化矽（Silicon Carbide, SiC）和氮化鎵（Gallium Nitride, GaN），均可應用於新能源汽車，以及其他工業和消費型電子產品，如光伏逆變電源、再生能源、家電及冷氣機節能等多個領域。

另外，麻省光子技術（MassPhoton）亦已申請進駐MEC，建設8吋氮化鎵外延片研發中試線。這意味著MEC至少會有三條生產線，勢必成為研發微電子的樞紐。

中港互補 本港微電子業迎新機遇

陳教授認為，香港可發揮小規模試產，透過與國內產業鏈互補，則有助進一步帶動創科發展。他說：「除了產業鏈合作外，大灣區亦有很多大型工業，例如電器、電動車等，都對第三代半導體有很大需求。早在60年代，香港曾發展過微電子產業，如今借助大灣區龐大產量和市場，加上本地政府和科學園公司大力支持下，我相信本港微電子業將迎來第二春！」陳教授續指，MRDI計劃招募200名人才，包括來自本地大學的電子工程學、化學及物理學專家等，進行實驗及培養人才的工作。下一步亦會吸納中國內地、大灣區，以至東南亞的微電子專家來港發展。

元朗創新園微電子中心將於今年底啟用，至少會有三條生產線，肯定成為研發微電子的樞紐。

微電子中心使用率近八成 正籌備下一期發展

香港在高增值的新型工業化領域，擁有巨大的發展潛力和空間。香港科技園公司創新製造高級總監黃家裕表示：「三個創新園的使用率已接近九成，而MEC將於今年底啟用，預計有近八成入駐率。全球第三代半導體競爭劇烈，機會稍縱即逝，為配合發展香港成為微電子中心樞紐，科技園公司正積極籌備MEC下一期的發展，以配合業界的步伐，例如土地發展的可行性研究。」

科技園公司計劃將元朗創新園打造微電子生態圈，現時已物色鄰近MEC的四至五幢大樓及土地、總共可以提供約三萬平方米面積，以輔助微電子業發展。他分享，微電子發展需要特別的高規格設計，公司將善用現有資源及適當整合土地，設立週邊配套設備，以配合微電子研究院等的發展。

引進建築與金融產業 創造多元經濟動力

除了微電子產業外，元朗創新園也吸引多元行業進駐，包括屈鐵臣和TEHK，透過協助這些本地工業升級轉型，創造更多新經濟動力。屈鐵臣（科技）有限公司（屈鐵臣）是香港現時5間認可場外鋼筋預製件加工廠房之一，透過業務轉型將俗稱「開料」的傳統剪屈鐵工序自動化，並於2021年將營運總部遷往元朗創新園。屈鐵臣副總裁梁寶如表示：「元朗創新園提供空間及完善的廠房設施，節省了建廠的時間和成本。科技園公司提供軟硬資源外，亦協助我們聯繫其他創科公司，一起研究應用BIM技術的可行性。」

屈鐵臣副總裁梁寶如表示，俗稱「開料」的傳統剪屈鐵工序是體力勞動的工種，把工序自動化可增加精準度及將生產力提升兩倍至五倍。

另一間進駐元朗創新園的凸版資訊（香港）有限公司（TEHK）已成立逾50年，是香港唯一信用卡製造商。近年TEHK實行數碼化轉型，從傳統印刷業務，加入數碼資產管理服務，發展成Digital Hybrid®創新企業，提供實體信用卡印刷及虛擬資料管理等一站式綜合業務解決方案。TEHK行政總裁兼副董事總經理尹燿銘表示：「元朗創新園靠近深圳灣和落馬洲口岸，讓從内地進口的材料可以更快到達工廠；臨近的葵涌貨櫃碼頭也可更快接收到海運過來的物料。」除了地理因素外，科學園引入高增值、高科技含量的企業為工業和新興科技的交流培育了良好的生態圈，帶來更多商機。