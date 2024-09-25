國慶半價戲票開賣首日　未大排長龍　影迷稱與早場價相若未算抵

國慶日將有59間戲院提供半價戲票優惠，門票今日首日開售，部份戲院門市人流不算多，未見大排長龍，有市民計劃一家大小看電影，享受親子時間 ；有戲迷則認為半價優惠與早場價錢差不多，形容「唔係好抵」，原打算買票入場，亦因未有心水電影場次而作擺。



旺角百老匯戲院只有零星購票人士，完全不用排隊。（黃浩謙攝）

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有市民計劃一家大小國慶日看戲 稱宣傳期較急

政府推出一系列國慶慶祝活動，包括「10.1半價睇好戲」優惠，市民將能在指定院線以半價購買戲票，國慶半價戲票今日首日開賣，記者中午到旺角百老匯戲院及朗豪坊Gala Cinema視察，只見零星購票人士，毋須排隊。

市民李小姐購買了《我的英雄學院劇場版：You' re Next》的戲票，打算國慶假期一家大小去看。她指平日也會與家人去看電影，覺得這次的優惠也頗划算，成人門票半價只需48元，學生只需40元。不過，她認為宣傳期較為急，「都係啱啱先發布個消息。」

李小姐在百老匯戲院購買了「我的英雄學院劇場版：You’re Next」的戲票，打算一家大小去看。（洪戩昊攝）

首日半價飛開賣人流較少 市民：估唔到咁輕鬆買到

購買了電影《武替道》戲票的劉先生表示，以往甚少看電影，因門票價錢昂貴，今次被半價優惠吸引才打算十一國慶入場看戲。他指，未料預開售場面較為冷清：「估唔到咁輕鬆可以買到，反而上次$30優惠仲多人。」

另一位市民Kyle，本身有意國慶日看電影《荒野機械人》，惟當日未有心水的語言版本場次，他最終未有購買。他認為，平日早場戲票為50多元，對比之下，半價優惠都只是50元，並不特別划算，「其實早場都差唔多啦，我覺得唔係好抵。」