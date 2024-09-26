中信銀行(國際)全力支持「第15屆亞洲龍舟錦標賽」與您玩盡長周末

又一體育盛事即將登陸香港！由中信銀行(國際)冠名贊助，亞洲龍舟聯合會及中國香港龍舟總會主辦的「中信銀行(國際)第15屆亞洲龍舟錦標賽」（「亞錦賽」）將於10月11日至13日在香港觀塘海濱隆重舉行。來自13個國家及地區的龍舟勁旅將雲集香港，以敏捷、專業的競賽精神爭奪亞洲區內龍舟競賽的最高殊榮。賽事期間，觀塘海濱長廊更設有中國傳統遊戲及紀念品特色攤位，讓市民親身體驗龍舟樂。10月11日，「中華人民共和國成立 75 周年 - 中信銀行(國際)國慶杯賽」亦會同期舉行，與市民共賀國慶，歡度重陽長周末。



中信銀行(國際)執行董事、行長兼行政總裁畢明強先生表示：「中信銀行(國際)作為一家在香港擁有百年歷史的中資銀行，深知我們肩負著推動社會進步及促進經濟繁榮發展的重任。因此多年來我們除了在經濟金融領域作出貢獻，亦一直全力支持香港文體事業發展，特別著力推廣中華文化，講好香港故事。適逢中華人民共和國成立75周年之際，我們很榮幸冠名贊助『第15屆亞洲龍舟錦標賽』。同期，為了進一步推廣龍舟文化，我們與中國香港龍舟總會合作，舉辦『中信銀行(國際)親子龍舟學堂』，邀請16對來自深水埗家庭的親子組合親身體驗龍舟文化，讓龍舟精神持續傳承。比賽首日，我們還邀請本港部份企業和機構的龍舟隊參加『中華人民共和國成立 75 周年 - 中信銀行(國際)國慶杯賽』，以友誼賽方式，促進民間龍舟活動發揚光大，助力香港成為體育盛事之都。」

中信銀行(國際)執行董事、行長兼行政總裁畢明強先生（右四）指該行全力支持香港文體發展。

龍舟勁旅雲集 競逐亞洲最高殊榮

亞錦賽是龍舟競賽中的盛事，每兩年舉辦一次。香港於1996年首次成為東道主，是次將是香港回歸祖國以來首次主辦同一盛事，令亞錦賽更添意義！

亞錦賽包括不同距離的比賽項目，100米、200米及500米直道賽有如短跑般講求速度與爆炸力，由起點划到終點不消1至2分鐘，大家可要定睛觀賽，否則一眨眼便可能錯過了衝線的珍貴時刻；而2000米繞道賽則更講求耐力與策略，場面刺激！

來自13個國家及地區的龍舟勁旅將於觀塘海濱為觀眾帶來連場精彩比賽。

今年參賽隊伍亦「甚有睇頭」，包括於2023年杭州亞運會創下歷屆最佳參賽成績，勇奪5金1銀的中國隊；去年參與世界龍舟錦標賽，囊括 200 米、500 米及1000 米賽事冠軍的泰國隊；另外菲律賓、新加坡的隊伍在世界賽中成績彪炳，同樣不容忽視！當然不少得東道主中國香港隊，香港隊於上屆亞錦賽派出25男15女運動員出戰多項賽事，最終在混合小龍500米直道賽上摘得一面銅牌，而今屆則派出超過100名龍舟健兒出戰。相信今屆有主場之利，加上大家親身到場支持，港隊有望奪得更佳成績！而其他參賽隊伍還包括中國澳門、中華台北、澳洲、馬來西亞、日本、印度、韓國及伊朗，合共超過800名龍舟精英爭奪錦標，各隊實力不容小覷，相信將是一場難忘的比賽！

同場舉辦國慶杯賽 本地龍舟隊共同奮進

除了傳統比賽項目，亞錦賽另一焦點賽事莫過於「中華人民共和國成立75周年- 中信銀行(國際)國慶杯賽」（「國慶杯賽」）。參與的12隊龍舟隊來自不同的本地企業及機構，包括主辦的中信銀行(國際)、多間銀行、公用事業機構以及醫護團體。他們將以「一場式」計時賽的形式，每隊伍只比賽一場，以最短時間完成200米的方式分出勝負。別以為他們只是文質斌斌的專業人士，各隊其實訓練良久，國慶杯賽必定會上演一場激烈的龍爭虎鬥！

中信銀行(國際)早於2011年成立龍舟隊，目前約有30位隊員，現正積極備戰國慶杯賽。

亞錦賽期間，大會將於觀塘海濱設置遊戲攤位，大家可挑戰蹴鞠、投壺、陀螺、孔明鎖、七巧板等傳統中國遊戲，嬴取豐富禮品。場內更有陸上龍舟機，讓大家體驗划龍舟樂趣。

亞錦賽將在重陽節假期長周末舉行，屆時觀塘海濱將設有大會活動舞台及觀眾席，大家可近距離觀賞賽事，感受緊張刺激氣氛。場內同時設有14個中國傳統遊戲及紀念品特色攤位，以及龍舟用具器材展覽，一家大細可以一同為亞洲龍舟精英加油助威，同時親身體驗龍舟文化的獨特魅力！今個重陽節，記得一起去觀塘海濱見證精彩瞬間，共同享受這個充滿活力的假期吧！

「中信銀行 (國際) 第15屆亞洲龍舟錦標賽」

日期：2024年10月11日至13日

地點：香港觀塘海濱舉行

（資料及相片由中信銀行(國際)提供）