中電「電子學習支援計劃」贈全新iPad支持基層學生追夢
電子學習已逐漸成為學生日常學習的重要一環，然而對於缺乏電子設備的基層學生而言，他們在電子學習的浪潮中難免感到吃力，甚至落後於人。有見及此，中華電力有限公司（中電）自2022年起推出「電子學習支援計劃」連續三年透過社區節能基金撥款向來自基層家庭的小學、中學和大專學生送贈全新電子學習器材，包括手提電腦、平板電腦、流動無線Wi-Fi分享器及上網數據卡等，為有需要學生提供支援，提升學習效率及自主學習能力。
攝影：蘇煒然
今年，中電撥款570萬元捐贈全新iPad給2,000名有需要學生。計劃不僅幫助學生跨越「數碼鴻溝」，大大提升他們的學習效率，為其學習生活帶來了積極變化，更讓他們有更多時間發掘興趣愛好，勇於追求夢想，對個人成長具有重要意義。
曾留校做功課至夜深 全新iPad鼓勵自主學習
受惠於計劃、來自基督教香港信義會信義中學的中四學生梁頌德（Wilson）表示，以往每天放學後均需留校借用電腦做功課，少了許多與朋友打籃球的歡樂時光。「記得曾經留校做功課至晚上十時，回家時身心俱疲。所以收到中電送來的全新iPad非常興奮，學習不需再局限於課室內，更可以在課餘時間上網學習自己感興趣的內容。」
Wilson對古典音樂與STEAM充滿熱誠，全新iPad讓他能夠更加靈活地探索知識。「通過各種應用程式，我可以隨時隨地作曲、編程、閱讀電子書，無需浪費紙張令學習模式更高效更環保！」他於去年以環保方案「環保空調伴侶」奪得創科比賽的初中組季軍，於115份參賽方案中脫穎而出。賽果為他的成長和發展注入了自信和動力，未來將積極參與STEAM活動與比賽。
舊電腦性能差影響學習 中電助學生追夢
另一名受惠學生，來自港專學院、香港專業進修學校（港專）創意設計及媒體高級文憑（視覺傳達）的學生梁安琪（Angela）以往只能依靠舊電腦學習。由於電腦型號太舊，無法更新到最新版本的設計軟件，更經常死機，嚴重影響學習進度。一般情況下，她完成功課的時間是其他同學的兩倍。「我每日至少花六小時做功課，有時電腦死機後需重做，令人灰心，難免愈做愈差，導致成績不理想。」中電捐贈的全新iPad不只能解決這困境，更是她繼續追尋自己夢想的「踏腳石」，激勵她勇往直前。
相比笨重的電腦和繪圖板，輕盈的iPad大大減輕Angela負擔，方便她利用各種應用程式記錄靈感。未來她將於平面設計的領域上繼續進修，並希望通過iPad提高設計技能，成為更全面的設計師。
（資料由客戶提供）