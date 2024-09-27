中電「電子學習支援計劃」贈全新iPad支持基層學生追夢

電子學習已逐漸成為學生日常學習的重要一環，然而對於缺乏電子設備的基層學生而言，他們在電子學習的浪潮中難免感到吃力，甚至落後於人。有見及此，中華電力有限公司（中電）自2022年起推出「電子學習支援計劃」連續三年透過社區節能基金撥款向來自基層家庭的小學、中學和大專學生送贈全新電子學習器材，包括手提電腦、平板電腦、流動無線Wi-Fi分享器及上網數據卡等，為有需要學生提供支援，提升學習效率及自主學習能力。

攝影：蘇煒然



今年，中電撥款570萬元捐贈全新iPad給2,000名有需要學生。計劃不僅幫助學生跨越「數碼鴻溝」，大大提升他們的學習效率，為其學習生活帶來了積極變化，更讓他們有更多時間發掘興趣愛好，勇於追求夢想，對個人成長具有重要意義。

曾留校做功課至夜深 全新iPad鼓勵自主學習

受惠於計劃、來自基督教香港信義會信義中學的中四學生梁頌德（Wilson）表示，以往每天放學後均需留校借用電腦做功課，少了許多與朋友打籃球的歡樂時光。「記得曾經留校做功課至晚上十時，回家時身心俱疲。所以收到中電送來的全新iPad非常興奮，學習不需再局限於課室內，更可以在課餘時間上網學習自己感興趣的內容。」

梁頌德對古典音樂充滿熱誠，全新iPad讓他能隨時隨地作曲。

Wilson對古典音樂與STEAM充滿熱誠，全新iPad讓他能夠更加靈活地探索知識。「通過各種應用程式，我可以隨時隨地作曲、編程、閱讀電子書，無需浪費紙張令學習模式更高效更環保！」他於去年以環保方案「環保空調伴侶」奪得創科比賽的初中組季軍，於115份參賽方案中脫穎而出。賽果為他的成長和發展注入了自信和動力，未來將積極參與STEAM活動與比賽。

基督教香港信義會信義中學的中四學生梁頌德去年以身後的環保方案「環保空調伴侶」奪得創科比賽的初中組季軍，冀新iPad可以助他在其他比賽中再創佳績。

舊電腦性能差影響學習 中電助學生追夢

另一名受惠學生，來自港專學院、香港專業進修學校（港專）創意設計及媒體高級文憑（視覺傳達）的學生梁安琪（Angela）以往只能依靠舊電腦學習。由於電腦型號太舊，無法更新到最新版本的設計軟件，更經常死機，嚴重影響學習進度。一般情況下，她完成功課的時間是其他同學的兩倍。「我每日至少花六小時做功課，有時電腦死機後需重做，令人灰心，難免愈做愈差，導致成績不理想。」中電捐贈的全新iPad不只能解決這困境，更是她繼續追尋自己夢想的「踏腳石」，激勵她勇往直前。

港專學院、香港專業進修學校（港專）創意設計及媒體高級文憑（視覺傳達）的學生梁安琪認為中電的支持激勵她勇往直前，繼續追尋自己夢想。

相比笨重的電腦和繪圖板，輕盈的iPad大大減輕Angela負擔，方便她利用各種應用程式記錄靈感。未來她將於平面設計的領域上繼續進修，並希望通過iPad提高設計技能，成為更全面的設計師。

全新iPad輕巧方便，助梁安琪隨時記錄靈感。

（資料由客戶提供）