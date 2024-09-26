天文台大埔滘潮汐站完成重建　本月投入運作　新站可測量更高水位

香港天文台利用大埔滘潮汐站，以監測吐露港潮水高度，惟該潮汐站已運作逾60年，天文台四年前舉辦設計比賽，收集設計概念並構思重建。天文台今日（26日）表示，潮汐站的重建工程已完成，並於本月正式投入運作。



新潮汐站採用設計比賽的冠軍作品，以冰山為意象，提升大眾對全球暖化的關注。新潮汐站的室內高度較舊站為高，以預留空間讓潮汐測量儀器能夠放置在較高位置，測量更高的水位。



香港天文台大埔滘潮汐站的重建工程已完成，並今年9月正式投入運作，監測吐露港的潮水高度。(天文台提供)

大埔滘潮汐站用作監測吐露港潮水高度

香港天文台台長陳栢緯博士表示，大埔滘潮汐站是香港天文台用作監測吐露港潮水高度的重要設施。在全球暖化及海平面上升的背景下，加強沿岸地區潮水高度的監測及預報對於應對極端海平面情況至關重要。

潮汐站興建於1960年代

重建前的測量站於1960年代興建，香港天文台於2020年與土木工程拓展署、建築署和香港建築師學會合作，舉辦「大埔滘潮汐站建築設計比賽」，為潮汐站重建工程收集設計概念。新潮汐站的設計採用了比賽冠軍作品「冰山一『閣』」為概念，以冰山為意象，提升大眾對全球暖化的關注。

重建中的香港天文台大埔滘潮汐站。(天文台提供)

重建工程完成 新站可測量更高水位

香港天文台大埔滘潮汐站的重建工程已完成，並在2024年9月正式投入運作，監測吐露港的潮水高度。

新潮汐站的室內高度較舊站為高，以預留空間讓潮汐測量儀器能夠放置在較高位置，測量更高的水位。除了監測吐露港的日常潮汐變化，天文台亦利用大埔滘潮汐站收集的數據預測天文潮汐，評估大埔和沙田區的風暴潮和發放相關預警，以及監測氣候變化對海平面的長期影響。大埔滘潮汐站同時設有測風儀，方便了解吐露港的最新天氣狀況。