中醫針灸舒緩戒煙初期不適！港版針灸戒煙臨床實踐指南登場！

中醫藥歷史源遠流長，但原來中醫針灸更能幫助吸煙人士減輕戒煙中的退癮徵狀，以助他們成功戒煙！香港吸煙與健康委員會（下稱委員會）與衞生署日前合辦「《針灸戒煙臨床實踐指南（香港版）》(指南)發布會」，介紹中醫戒煙方法及好處，以鼓勵吸煙人士尋找適切的方法戒煙。委員會主席湯修齊亦再次呼籲吸煙人士把握機會，為了自己和下一代的健康，盡快戒煙。同時呼籲市民大眾支持政府的加強控煙措施，一同實現無煙香港。

攝影：陳葦慈



「中醫藥文化瑰寶傳承與創新」推廣中醫藥發展

為了慶祝中華人民共和國成立七十五周年，衞生署最近以「中醫藥文化瑰寶傳承與創新」為題舉辦一系列的活動，包括指南發布會，推廣中醫針灸戒煙的好處，並讓市民感受現今中醫學與時並進、繼往開來的湛新發展。發布會的主禮嘉賓包括國家中醫藥管理局副局長王志勇博士、中央人民政府駐港聯絡辦公室協調部副部長李玲、衞生署署長林文健醫生、中醫藥發展專員鍾志豪博士、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊、副主席陳志球博士，以及中國中醫科學院二級教授楊金生教授。

《針灸戒煙臨床實踐指南（香港版）》發布會日前圓滿舉行。

現場設有多個攤位，向市民推廣中醫藥及戒煙的好處。

《針灸戒煙臨床實踐指南（香港版）》

業界專家一致看好中醫針灸輔助戒煙

王志勇博士在致辭時指:「針灸戒煙已被證實是安全有效的戒煙療法，反映中醫藥是凝聚智慧的中國寶庫。」他又指國家中藥管理局2010年起委派內地專家提供技術支援，共培訓200多名本地針灸戒煙醫師，至今已累計治療1萬6千名戒煙者，希望中醫藥戒煙方案能協助特區政府，達成2025年將吸煙率降至7.8%的目標。

衞生署署長林文健醫生就指國家主席習近平致力促進中醫藥的傳承和發展，他感謝國家中醫藥管理局多年來對衞生署控煙工作提供支持，並呼籲中醫藥界積極推廣《指南》及廣泛應用。

林文健署長表示今次香港發佈港版指南，是全球首次由政府主導以中醫控制吸煙問題。

王志勇副局長指出，全球每年有超過800萬人是因為煙草而死亡，故有推廣戒煙的必要。

委員會主席湯修齊就指出，在中醫角度而言，吸煙會使身體和心靈失衡，損耗健康元氣：「要推動戒煙，除了需要多管齊下的控煙政策，適切的戒煙方法亦相當重要。隨著《指南》的發布，前線中醫師更容易透過指南裝備戒煙知識，協助戒煙人士成功戒煙。」湯修齊呼籲吸煙人士把握機會，為了自己和下一代的健康，做出正確選擇，盡快戒煙，同時呼籲市民大眾支持政府的加強控煙措施，一同實現無煙香港、共享活力健康的生活。

湯修齊主席呼籲吸煙人士把握機會，為了自己和下一代的健康，做出正確選擇，盡快戒煙。

楊金生教授、運動員劉知名即場分享中醫效用

在發布上，指南撰寫人之一楊金生教授和空手道運動員劉知名亦即場分享。其中劉知名指，因運動員不能亂服藥，因此在受到鼻敏感困擾時，香港體育學院轉介他以中醫治療鼻敏感，最終成效亦是相當顯著，證明中醫藥之效用。楊教授更即場向觀眾分享戒煙關鍵穴位：「戒煙會令到身體出現一系列的退癮症狀，如心煩頭暈、失眠、食欲不振等，針對這些不適反應，在十六個耳朵及身體穴位上按壓，便能有效舒緩這些不適。」

楊教授指出，八個耳穴位、兩個頭穴位、兩個手穴位和三個腳穴位能有效減低戒煙引起的不適。

劉知名受鼻敏感困擾，在香港體育學院的轉介下，他選擇以中醫治療鼻敏感，成效相當顯著。

（資料及相片由客戶提供）