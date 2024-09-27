ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2024圓滿落幕

由《香港01》主辦的「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2024」已於今日（27日）圓滿舉行，活動邀請了香港特別行政區政府環境及生態局局長謝展寰先生任主禮嘉賓。今年活動深入探討ESG及聯合國可持續發展目標（SDGs），論壇匯聚一眾企業家及業界精英到場探討ESG及SDG價值創造新趨勢及發展灣區綠色產業鏈，鼓勵企業和機構在營運上採納兩者框架，與持份者建立夥伴關係，攜手推動可持續發展；同場舉行頒獎禮，頒發「可持續發展企業認可證書」及「傑出ESG企業大獎」以表彰企業於ESG領域及推動可持續發展的傑出貢獻。



論壇以「ESG價值創造新趨勢」及「發展灣區綠色產業鏈」為主題，前者針對探討於全球ESG發展日趨成熟，各大經濟體爭相構建涵蓋投資、監管、評級與實踐標準的ESG生態系統下，香港如何善用金融市場、專業服務與認證等領域的競爭優勢，制訂國際適用的ESG標準，助力企業創造新價值、提升創收；後者則討論如何進一步把握灣區融合發展的商機，實現香港與區內其他城市在生產製造、技術創新與綠色貿易的協同合作。

頒獎禮上，「傑出ESG企業大獎」得獎企業由一眾專業評審根據其ESG業務發展及營運管理的表現評選出來，以表揚企業於ESG領域表現出色的企業，而「可持續發展企業認可證書」則由環保促進會擔任核對機構，獲認可之企業於推動可持續發展作出了傑出的貢獻。獲獎企業橫跨不同行業，體現了ESG理念在各行各業的推廣和實踐。

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