麥當勞優惠│「麥麥慳」強勢回歸！全城至抵套票$25起搞掂一餐！

麥當勞每年都會推出幾次「麥麥慳」套票，優惠絕對是全城至抵，是各位打工仔和學生哥的經濟之選。來到2024年秋季，即買即用的「麥麥慳」強勢回歸，今次不但繼推出兩款$100套票，用低至$25起的價錢享受超值套餐或超值早晨套餐，更再加推一款$128套票，讓大家以至抵價錢盡享4大雞餐！



「麥麥慳」熱門優惠套票 陪你飽住入秋！

2024年已過了一大半，捱過漫長的炎夏，終等到秋天的來臨，而大家熱烈期待的麥當勞「麥麥慳」優惠亦一同回歸。今次麥當勞帶來三款超值套餐套票優惠，首先當然有「飽你鍾意套餐換購券」，多款漢堡超值套餐低至$25，除了深受歡迎的豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿飽和板燒雞腿飽套餐外，更可加$6升級至雙層芝士孖堡及雙層魚柳飽套餐，享受Double滋味！

麥當勞深知大家食包未夠滿足，所以「雞會難得套餐換購券」亦載譽回歸！4個餐只需$128起，可選麥樂雞（9件）超值套餐、脆香雞翼（4件）超值套餐，以及原味麥炸雞和蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐，盡享各款人氣炸雞美食！此外，憑套餐換購券選購心水美食套餐時，更可自由選擇搭配中薯條、粒粒粟米杯（中）或蘋果批，任意配搭滋味組合！使用「飽你鍾意套餐換購券」和「雞會難得套餐換購券」時，均可再加$6升級加大套餐。

另外大家展開Good Morning必備的「著數之晨套餐換購券」亦同步登場，只需$100起就可以歎4款超值早晨套餐！套票提供3款經典早晨之選，包括豬柳蛋漢堡超值早晨套餐、魚柳飽超值早晨套餐及炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐，亦可加$5選擇精選早晨套餐，或加$10享用珍寶套餐，飽住開始新一日！

即登入麥當勞App搶購「麥麥慳」套票

三款「麥麥慳」套票將於9月30日登陸麥當勞App，購買套餐時只需付$20訂金，四張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞App之優惠券版面，於正式使用時只需揀選指定心水美食並繳付指定換購金額$20起即可選購美食。用戶成功換購套餐後，麥當勞App便會自動移除套餐換購券。大家記得把握時間選購！

（資料及相片由客戶提供）