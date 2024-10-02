大澳文物酒店致力保育本地文化　首屆「大澳搖櫓夜彩遊」璀璨登場

大澳是富獨特風情和歷史蘊藉的地方，而以人力搖櫓驅動的傳統舢舨是水鄉昔日運輸及往來河涌的主要交通工具，是漁村的集體回憶。為推廣和保育本地文化，大澳文物酒店和大澳文化協會攜手推出首屆「大澳搖櫓夜彩遊」，供市民於指定日子乘坐傳統搖櫓舢舨，親身感受大澳獨有水鄉韻味。



大澳人生活不可或缺的搖櫓舢舨

大澳縱橫交錯的河涌聞名於世，搖櫓舢舨便是昔日大澳人重要的代步工具。傳統搖櫓舢舨由全人力推動，搖櫓師傅站立在舢舨上，利用一支十多尺長的櫓以特定節奏搖動前行。昔日漁民會以搖櫓舢舨運載漁獲及各種材料，而村民會在不同節慶時乘坐搖櫓舢舨於河涌慶祝，可見舢舨在大澳人生活中擔當相當重要的角色。

任是次活動的搖櫓師傅齡哥希望「大澳搖櫓夜彩遊」能幫助保育逐漸消失的搖櫓文化，既讓老一輩的大澳村民重溫昔日光景，亦讓年輕一輩體驗搖櫓舢舨泛舟之美。

擔任是次活動的搖櫓師傅齡哥表示，他自少跟祖父母於大澳居住，搖櫓舢舨是他們生活中不可或缺的一部分，他就從祖父學習搖櫓技巧。在大時大節，特別是中秋節花好月圓的良辰美景，他們會櫓控舢舨與親朋摯愛於河涌賞月，實在是賞心樂事。齡哥希望「大澳搖櫓夜彩遊」能幫助保育逐漸消失的搖櫓文化，既讓老一輩的大澳村民重溫昔日光景，亦讓年輕一輩體驗搖櫓舢舨泛舟之美。

是次大澳文物酒店和大澳文化協會合辦的「大澳搖櫓夜彩遊」，一方面能為搖櫓舢舨這項傳統文化進行保育和推廣，另一方面亦能讓來客乘坐搖櫓舢舨，以獨特角度感受享受大澳漁村秋月美景！此外，今次活動亦加入大澳首辦河上光影故事體驗「印象大澳 漁民與光」，透過剪影、手工綵燈及燈光效果等元素，欣賞槳聲燈影裡的大澳故事。河涌兩旁棚屋的晚燈，以及橫水渡橋上綵燈，重現昔日大澳漁村的日常。燈海搖曳，細味水鄉風情。

「印象大澳 漁民與光」透過剪影、手工綵燈及燈光效果等元素，以獨特角度欣賞槳聲燈影裡的大澳故事。

特色歷史建築酒店餐廳精彩優惠

大澳文物酒店由建成於1902年的舊大澳警署活化而成，舊大澳警署於2009年獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築，並透過「第1期活化歷史建築伙伴計劃」，活化成為大澳文物酒店，住客可置身其中細味遠離繁囂的純樸人情味，而酒店的玻璃屋頂餐廳Tai O Lookout更是一大景點，是享受美景與美食的絕佳之地。

建成於1902年的舊大澳警署在2009年獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築，並透過「第1期活化歷史建築伙伴計劃」，活化成為大澳文物酒店。

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*「大澳搖櫓夜彩遊」限於 15/9、18/9、21/9、28/9、1/10、5/10、12/10 和 13/10 舉行。

（資料及相片由客戶提供）