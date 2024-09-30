德勤助力創新保險生態圈　探索粵港澳大灣區保險業發展新機遇

東亞保險會議 (East Asian Insurance Congress, EAIC)於9月24至27日假香港會議展覽中心舉辦「2024東亞保險大會香港會議」，作為東亞地區規模最大、備受推崇的保險會議，匯聚逾1,000 位來自全球31個國家及城市的保險、再保險、經紀人、監管等領域的業界領袖，共同分享行業趨勢、洞察和經驗，促進多邊交流與合作。德勤作為行業領先的專業服務機構，致力為保險業界發展出謀獻策，從業務戰略到運營支持，全方位積極參與大灣區保險業的發展浪潮，並獲邀擔任本年度EAIC的粵港澳大灣區專題座談會贊助機構，旨在探討大灣區蓬勃的行業生態圈如何有效地推動保險業增長與創新。



洞悉大灣區獨特生態圈 賦能保險公司進入市場

隨著大灣區經濟發展迅速，居民收入水平顯著提升，對保險的需求亦進一步增長，正好為保險業界提供了巨大的市場潛力。德勤中國保險業主管合夥人黃頌欣(Joanna Wong)認為大灣區市場對保險公司有相當的吸引力︰「大灣區人口是香港的十倍，而且擁有優質人口結構，平均年齡約30多歲，高學歷，人均GDP較高。最重要的一點是，大灣區人壽和健康險的滲透率不到5%，相比香港接近20%的滲透率，發展空間巨大。」Joanna補充，大灣區的多元化生態系統，促進了保險公司與醫療機構、科技公司、養老機構等進行跨行業合作，創造了新的商業模式，加上濃厚的科技創新氛圍，吸引不少保險公司在大灣區建立創科基地，積極推動InsurTech等領域的發展，藉此提升全球業務的競爭力。疫情後兩地人員恢復流動，高淨值客戶成為香港保險公司的焦點，帶動業務增長，而香港居民北上消費和尋求醫療資源的需求也日益增加，呈現出雙向發展的商機。

德勤獲邀擔任本年度EAIC的粵港澳大灣區專題座談會贊助機構。

為協助保險公司有效利用大灣區生態系統的獨特優勢，德勤扮演橋樑角色，多方面促進跨行業合作。要進入內地市場，先要解讀當地政策與法規，德勤協助保險公司理解和應對大灣區的政策，並促進與監管機構的溝通，降低違規風險。德勤積極協助保險公司與大灣區不同行業的夥伴建立聯繫，促成合作，例如協助海外保險公司深入了解社會需求，認識投資中國醫療和養老項目的機會。這不僅僅是銷售單一保險產品，更需提供整合周邊配套服務的整體解決方案，例如針對國內醫療體系的特性，如私立和公立醫院的差異，「三甲醫院」、「綠色通道」、「陪診」等服務，設計更符合客戶就醫習慣和需求的產品和服務。此外，德勤也協助保險公司探索高端養老市場的發展潛力，將保險與養老地產、醫療、生活、康復等增值服務相結合，並參考成功案例，學習如何與房地產商合作。德勤也鼓勵保險公司與科技公司合作，利用智能科技為老年人提供更優質的服務，並探索「嵌入式保險」的可能性，將保險融入醫療、旅遊等。

德勤中國保險業主管合夥人黃頌欣在會議上分享德勤如何助力保險業界在大灣區大展拳腳。

Joanna指出：「在疫情期間，我們協助保險公司與科技公司合作，利用科技力量開發數碼銷售渠道和遠程醫療服務等智能解決方案，成功克服了人員流動限制的挑戰。」此舉不僅應對了疫情的挑戰，更體現了科技賦能保險服務的趨勢，也呼應了大灣區市場對創新保險解決方案的需求。德勤也協助保險公司借鑒香港在財富管理和健康險領域的產品創新經驗，並促進本地團隊與全球總部在跨境數據交換、IT技術應用、以及理解國內保險需求等方面的溝通，以確保策略的有效落地。

提前部署 中港人才流動

人才短缺是阻礙企業增長和創新的主要障礙，粵港澳大灣區龐大的人才庫為保險業提供了應對良機。通過靈活的人才流動策略、建立人才培養基地以及全球化的人才調配，保險業可以抓住機遇克服人才短缺的瓶頸。Joanna表示︰「近年來，中資保險公司在香港市場的活躍度不斷提升，帶來了大量的項目和轉型需求，公司內部很早就開始了人才流動和佈局。例如，從北京、上海，甚至廣州調配同事到香港，利用他們對中資保險公司文化和背景的了解，提供更貼合客戶需求的服務。」

外資保險公司拓展中國市場成大趨勢，德勤為協助外資公司以適應中國營商環境而設的"China for China"業務戰略，派駐香港和海外的同事前往內地進行本地化工作，促進人才雙向交流和發展。德勤在廣州建立了交付中心 (Delivery Center)，在廣州培養人才，以解決香港保險業全方位的人才短缺問題。Joanna補充︰「這個項目已運行兩年，獲得本地保險公司的廣泛認可，公司也在考慮在大連建立基地，利用大連的語言優勢服務日本和韓國市場。此外，公司擁有一個全球化的專家網絡，可按地區需求靈活調配人才，提供專業意見。」

加速數碼化轉型 保持競爭力

數碼化轉型是各行各業的必經之路，Joanna坦言保險業在金融行業中的數碼化進程相對緩慢。「疫情期間，由於人際接觸減少，促使保險公司亟需加快前端數碼化投資，例如線上平台和客戶互動工具的開發。許多公司意識到要保持競爭力，需要更替業務核心系統，然而，實現核心系統數碼化轉型的過程並非一時三刻能夠完成。由於這些系統歷史悠久，有些甚至超過30年，其複雜性和內部運作機制難以一時間完全掌握，替換風險和投資成本因而大增。加上香港市場缺乏相關專才，保險公司需要考慮利用其他地區的人才資源來推動數位化轉型。」

(資料及相片由客戶提供)