平均壽命增　退休一族開支失預算？多元資產策略解決退休三大問題

正在準備退休的你，思考過正式退休後，再沒有穩定收入的生活質素會是如何嗎？滙豐最新發表的《2024新中產報告》顯示，香港中產家庭平均需要2,090萬港元資產來實現理想的退休生活。這除了揭示中產家庭在退休後仍要應付龐大開支外，更反映出積極主動的財務規劃無論在退休前或退休後都非常重要。以下內文為大家準備好「退休資產管理小貼士」，對退休計劃有憂慮的你就記得bookmark！



綜合退休人士三大憂慮 有子女人士更遲退休

調查在2024年進行，訪問了1,057名個人流動資產總值100萬港元或以上的中產人士，結果顯示香港中產人士認為若要實現理想退休生活，平均要擁有2,090萬元的資產組合（當中或包括一個完成供款的自住物業、一筆應付突發醫療開支的額外儲備或足夠的儲蓄和投資，以維持每月平均2.7萬元的被動收入）。另外，中產父母比無子女中產退休人士有更多考慮，50%有子女的已退休人士實際退休年齡較遲。

資料來源﹕滙豐卓越理財2024新中產報告，2024年9月

退休人士除了需要資產儲備，以應付數以十年計的生活開支，香港人平均壽命延長和通脹影響、市場波動，以及醫療開支隨年齡增加這三大因素，都添加不少退休人士的憂慮。上述調查中就有65%受訪者表示，在市場波動下渴望作多元化投資以更有效準備退休資金。

想解決三大退休憂慮？以下立即為大家奉上「退休資產管理小貼士」！

貼士1：「銀紙」愈來愈「唔見使」？增長型資產助管理通脹風險

以往不少人傾向將退休金全部保留在儲蓄戶口賺取利息，然而利率有上有落，面對通脹，金錢的購買力卻會持續下降，令退休積蓄逐漸流失！為了保持退休儲備的購買力，就需要透過投資增值。

將退休金的一部分投放於增長型資產，可爭取增值潛力，有助抗衡長遠通脹風險，延長退休儲備被耗盡的時間。增長型資產通常包括股票和商品等資產類別。然而，經濟有週期，投資市場沒有長勝將軍，投資增長型資產的關鍵是要多元分散，涵蓋不同的地區、行業，才能靈活地把握不同市場週期的機遇。另外，大家要注意「純股票組合」波幅較高，萬一遇上大跌市，可能需要很長時間追回損失，就未必適合退休人士。

貼士2：平衡回報與風險！多元化配置降低整體風險

環球金融市場瞬息萬變，要有效地管理退休投資，就必須作出適當的資產配置。相信大家都明白，將所有雞蛋放在同一個籃子風險必大，所以大家要懂得多元化配置（涵蓋不同資產類別），才能平衡長線投資的風險和回報。

一個涵蓋全球多種不同類型資產的組合，包括股票及風險相對較低的債券，以及另類資產，便有助分散風險，令整體組合更平衡。除了大家最熟悉的股票外，以下三個資產類別也可以在退休投資中發揮作用：

• 較低風險債券（例如投資級別的政府和企業債券）﹕可提供定期收益，而且信貸風險相對較低；但增長潛力通常較股票和高收益債券為低

• 較高收益債券（例如高收益債券和新興市場債券）﹕可提高投資組合的收益率，但風險高於前者

• 流動性較高的另類投資（例如商品）﹕可以帶來額外的多元化優勢，且流動性限制較少；某些商品例如黃金和原油價格亦會偏向波動

其實，多元化配置的重點，是要謹記投資組合中各類資產的相關性要低，就可以降低整體投資組合的波幅。

貼士3：預鬆啲！「自製長糧」應付退休開支

港人平均壽命高達80多歲，在規劃退休開支時，往往容易忽略醫療開支會因年齡相應增加。另外，若低估自己的壽命，亦會令辛苦儲下的退休金變得不夠用。長壽本是開心事，但若想在退休後維持生活質素，最好就是將退休儲備有系統地轉化為定期而穩定的每月現金流，支持日常開支，其餘繼續滾存投資，以爭取長線增值潛力，這樣便可真正「自製長糧」！大家要注意的是，要尋找沒有鎖定期的策略，容許靈活贖回資金，才能應對突如其來的醫療或緊急開支。

即將退休的陳生與大家有着同樣的憂慮，不妨觀看以下短片一起了解如何解決，並「自製長糧」！

滙豐多元資產策略專為退休人士而設！ 一次解決三大憂慮

看完以上三個小貼士又不知道應該從何入手？我們建議退休人士在投資時，可考慮多元資產組合，它們的特點在於平衡增長與風險，因此整體的風險水平都較純股票組合為低，適合不能過於進取的退休人士。投資者亦可因應自己的需要，隨時隨地增加或減少投資，是具彈性的退休投資選項。

滙豐投資管理專為退休人士而設的多元資產策略，希望協助大家應對三大憂慮。該策略由滙豐投資管理的專家團隊管理，以多元資產組合廣泛涵蓋環球股票、政府和企業債券，包括投資級別債券和高收益債券，還有另類投資，有助對抗通脹之餘，亦可開拓收益來源。

想知道滙豐投資管理專為退休人士而設嘅多元資產策略如何幫到你，立即收看以下影片聆聽專家的講解，或click入網頁了解更多！

本策略之投資可能涉及重大的信貸、信貸評級、貨幣、投資、波動性、流動性、利率、估值、一般股票市場、一般債務證券、新興市場、中國內地市場、非投資級別及未評級的債務證券、主權債務、資產配置策略、稅務、政治、中小型公司的相關風險，以及投資於採用流動性另類策略的其他集體投資計劃的風險。本策略可投資於金融衍生工具作投資用途，可能導致較高的波動性及高資本損失風險。投資者投資於本策略可能蒙受重大損失。

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