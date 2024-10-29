商人羅傑承與長女被申請破產 羅澄清溝通上誤會 呈請人撤申請
撰文：朱棨新
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創辦卡拉OK「Red MR」的商人羅傑承，與其長女羅雪儀，今年9月30日被一名債權人到高等法院作呈請，要求法院頒令兩人破產。羅於(10月10日)澄清，指事件溝通上有所誤會，現已釐清及解決，並指債權人的律師，已入稟法院取消有關申請。呈請人亦提前於今(10月29日)申請撤銷申請，並獲法庭批准。
呈請人Ho Jadeson Ging Bunn以債權人身份，向羅傑承和羅雪儀提出破產呈請。據悉，涉及債項達1千4百萬元。
羅傑承曾是南華班主
羅傑承曾於2006年入主南華，花重金建立千萬大軍。於2010/11球季，他引入前英超球星畢特及基士文，為本地足球帶起熱潮。惟南華其後成績下滑，至2014年，羅傑承宣布不再續任南華足主，他亦是卡拉OK「Red MR」的創辦人。
羅傑承曾涉澳門歐文龍貪污案
此外，羅曾捲入澳門前運輸工務司司長歐文龍貪污案，被指和劉鑾雄以2,000萬元賄賂歐，以投得「御海‧南灣」5幅土地。澳門法院在二人缺席下，於2014年3月裁定他們行賄及清洗黑錢罪成，各判囚5年3個月，兩人曾多次提出上訴，均被駁回。
案件編號：HCB6704、6705/2024
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