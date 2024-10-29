商人羅傑承與長女被申請破產　羅澄清溝通上誤會　呈請人撤申請

創辦卡拉OK「Red MR」的商人羅傑承，與其長女羅雪儀，今年9月30日被一名債權人到高等法院作呈請，要求法院頒令兩人破產。羅於(10月10日)澄清，指事件溝通上有所誤會，現已釐清及解決，並指債權人的律師，已入稟法院取消有關申請。呈請人亦提前於今(10月29日)申請撤銷申請，並獲法庭批准。



呈請人Ho Jadeson Ging Bunn以債權人身份，向羅傑承和羅雪儀提出破產呈請。據悉，涉及債項達1千4百萬元。

商人羅傑承被債主入稟申請破產。（袁志浩攝）

羅傑承的長女羅雪儀亦被申請破產。（歐嘉樂攝）

羅傑承（中）於2006年第2度入主南華，當足主8年，是南華近年最輝煌的年代。（羅傑承FB圖片）

羅傑承的生意亦包括卡拉OK， Red MR 便是由他創立。（資料圖片/歐嘉樂攝）

羅傑承曾是南華班主

羅傑承曾於2006年入主南華，花重金建立千萬大軍。於2010/11球季，他引入前英超球星畢特及基士文，為本地足球帶起熱潮。惟南華其後成績下滑，至2014年，羅傑承宣布不再續任南華足主，他亦是卡拉OK「Red MR」的創辦人。

澳門時任運輸工務司司長歐文龍（圖）於2006年12月6日因涉嫌貪污被捕，並被指部份賄款疑來自香港商人。（澳門新聞局圖片）

羅傑承亦有捲入歐文龍的賄賂案，澳門法庭在他缺席下，裁定他罪成，並判他入獄5年3個月。(資料圖片)

羅傑承曾涉澳門歐文龍貪污案

此外，羅曾捲入澳門前運輸工務司司長歐文龍貪污案，被指和劉鑾雄以2,000萬元賄賂歐，以投得「御海‧南灣」5幅土地。澳門法院在二人缺席下，於2014年3月裁定他們行賄及清洗黑錢罪成，各判囚5年3個月，兩人曾多次提出上訴，均被駁回。

案件編號：HCB6704、6705/2024