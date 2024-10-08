香港牙醫學會　牙科護理新里程　關愛同行建未來

由香港牙醫學會主辦的第十三屆香港國際牙科博覽暨研討會(HKIDEAS 2024)已於八月廿三日至廿五日假香港會議展覽中心圓滿舉行。本屆會議吸引逾4,500名本地及海外業界人士參與，打破歷界參與人數記錄，內容豐富，精英雲集，為全球牙科業界的年度盛事。學會衷心感謝同業及各界支持。



本屆會議主題為《牙科護理新里程》，涵蓋專題講座、工作坊、牙科器材展覽，讓與會者深入探討最新的臨床技術與設備應用，推動尖端牙科資訊與臨床研究成果的交流與合作，提升牙科護理的整體水平。

署理醫務衞生局局長李夏茵醫生, JP在開幕式致辭

學會會長陳超余醫生在會議開幕式致歡迎辭

2024香港國際牙科博覽暨研討會籌備委員會聯席主席梅秀峰醫生(左)及衞德純醫生(右)在開幕式致辭

創新與合作的舞台

展區聚集了世界各地的參展商，合共逾百個展位，展示各式各樣的先進牙科器材和技術，成為業界專才交流的重要平台。參展商及參加人數創下歷年新高，充分反映業界對香港牙醫學會的信任與支持。

本屆會議更邀請了近三十位來自本地及海外講者，與同業分享最新的牙科資訊，涵蓋不同領域，其豐富的專業知識和實踐經驗極具啟發性。學會特別感謝FDI世界牙科聯盟的支持，為會議推薦了知名講者，提升了會議的整體質量和學術深度。

在開幕致辭中，會長陳超余牙科醫生提到，業界必須自強不息，持續進修和提升專業水平，在提供牙科服務和護理病人方面精益求精，方能讓牙科專業繼續蓬勃發展，惠澤巿民。在這方面，香港牙醫學會一直積極為業界舉辦多元的持續進修課程，不遺餘力，而HKIDEAS是毎年的重點項目。

聯手同心 關愛社群

香港牙醫專業向來重視市民的口腔健康和福祉。在會議期間，學會首度召開了業界持份者研討會，很榮幸得到醫務衞生局、衞生署、香港牙醫管理委員會、香港大學牙醫學院、菲臘牙科醫院、香港牙科醫學院、牙科專業人員培訓機構代表及私人執業牙醫應邀出席。醫務衞生局及衞生署代表分別向與會者簡介口腔健康及牙科護理工作小組的工作進展和香港口腔健康政策的發展方向及推行進度。與會者一致支持政府以提升市民口腔健康及協助市民保存牙齒作為目標，致力發展預防性基層牙科保健服務。

各持份者同意保持定期溝通，協力促進香港市民的口腔及身體健康，提升生活質素，達至健康頤年。

關愛社區 共建健康未來

陳會長在致辭時也提及，學會喜見特區政府推行以預防為主的基層醫療健康策略，分別為普羅大眾及弱勢群體提供適切的牙科服務，“做闊做淺”、“做窄做深”，例如關愛基金「長者牙科服務資助」項目的優化措施，修改必須鑲配活動假牙的條件。學會作為該項目的推行機構，積極支持及推行優化項目。此外，陳醫生亦表示，學會多年來提倡惠及中學生的牙科資助服務，延續現行學童牙科保健計劃的良效，因此非常期待特區政府將於2025年推出的「青少年護齒共同治理先導計劃」。

另一方面，學會在口腔健康教育方面一直不遺餘力，積極以不同渠道提高市民對口腔健康護理的意識，於今屆會議期間為業界及巿民舉辦的「共融至齒–特殊口腔護理健康教育講座」便是其中之一。講座除了介紹專為成年智障人士及/或自閉症譜系障礙患者而設的「護齒同行」計劃外，亦同時與照顧者分享特殊口腔護理技巧及氟化氨銀溶液治療蛀牙等資訊，講座後更向在場逾200位公眾派發口腔護理禮品包。

學會代表與「業界持份者研討會」出席嘉賓拍攝大合照

學會向每位出席「共融至齒–特殊口腔護理健康教育講座」的公眾人士派發口腔護理禮品包

「2024香港國際牙科博覽暨研討會」的出席人數創下新高

總結

是次會議取得豐碩成果，實在有賴各持分者的鼎力支持，包括本地同業、內地和海外多個國家地區同業積極參與，還有來自本地和世界各地的業界翹楚在研討會上所分享的真知勺見，以及各牙科技術和產品參展商的参與。在學會理事會和籌委會的努力下，HKIDEAS已成為一個理想的交流平台，對牙科界的長遠發展提供了莫大裨益。

為期三日的牙科器材展覽，讓業界了解牙科資訊及研究成果的最新發展。

「香港牙醫學會」簡介

香港牙醫學會在1950年創立，致力提升牙科業界服務水平及市民口腔衞生意識，積極參與政府的牙科政策諮詢。學會通過多種渠道推動口腔健康教育，提升市民的健康習慣意識，並在國際上為香港牙科業界發揮重要角色。學會於2010年首辦第一屆屬於學會原創的國際性會議，名為「香港國際牙科博覽暨研討會」(HKIDEAS)。

（資料及相片由客戶提供）