老撾水災嚴重　共享基金會率團評估災情：考慮助重建衛生所實驗室

老撾上月經歷多次嚴重風暴，引發大型水災，超過25萬人受災，不少居民流離失所，甚至死亡。9月23日至28日，香港共享基金會總幹事、世衛災害健康風險管理專家陳英凝就此率領團隊到老撾多個省份考察，並在北部最嚴重災區琅南塔省村落進行災後評估，檢視登革熱爆發的潛在風險。陳英凝表示，基金會現正考慮協助琅南塔省重建一間被淹沒的衛生所的實驗室，並且捐贈預訪登革熱物資，加強登革熱防控能力。



老撾上月經歷多次嚴重風暴，引發大型水災，超過25萬人受災，不少居民流離失所，甚至死亡。（共享基金會提供）

老撾自9月9日起，受到颱風摩羯的影響，多個地區出現嚴重水災。截至9月20日，災情最嚴重的琅南塔省46個村莊超過4萬人需要援助，有逾百間房屋被水沖毀，還有一間為2.4萬人提供服務、接收最多登革熱病人的衛生所被洪水淹沒，所有設備和藥物全部損毀。9月23日至28日，救災經驗豐富的陳英凝率領香港共享基金會團隊到老撾評估災情和登革熱爆發風險，並向村民及醫療機構派發滅蚊燈、登革熱快速檢測及蒼蠅紙。

陳英凝初步評估後表示，水災影響嚴重，除了基礎設施損毀需要重建外，洪水退卻後登革熱等蟲媒疾病爆發的風險亦大大增加。因此，基金會正考慮協助重建該衛生所的實驗室及捐贈預訪登革熱物資，加強當地登革熱防控能力。

期間，共享基金會與老中鐵路公司團隊合作。水災之下，中老鐵路成為當地唯一可到達災區的大型公共運輸系統。老中鐵路公司亦免費運送物資，而且免費接載所有救災團隊。

陳英凝率領共享基金會團隊前往琅勃拉邦及首都萬象視察當地水災後情況，並與中國駐老撾大使方虹會面。（共享基金會提供）

在9月初，共享基金會參加騰訊基金會的「久久公益節」，作為基金會的首次公眾籌募活動，獲得大量善心人支持。共享基金會將獲得騰訊基金會最高的50萬港元「配捐善款」，以及因得到最高總籌款額而額外獲得的10萬港元「激勵善款」。基金會感激騰訊基金會提供籌募平台，讓基金會及時得到額外資源，為老撾災區提供最適時及到位的登革熱防控援助，並擴展應對全球登革熱防控、直接飲用水、消除白內障致盲及香港青年發展的工作。

基金會在2022年9月起，在老撾開展「消除白內障致盲項目」，至今共完成7期項目，超過4,500例白內障手術。除白內障項目外，在2024年5月，基金會亦與老中鐵路公司、老撾衞生部及昆明鐵路局開展蟲媒傳染病領域的合作項目，目前已為中老鐵路沿線共24個車站，捐贈近千台滅蚊燈，協助登革熱及蟲媒傳染病防治工作。