舒適堡｜HEALTHY開業不足一個月改名PERFIT　顧客憂資料兩度轉手

連鎖健身美容集團舒適堡上月全線「暫時結業」，位於灣仔的分店於9月12日改名為「Healthy」開業。不過，「Healthy」營業未夠一個月，近日已經改名為「PERFIT」，位於三樓的健身室，接待處由「Healthy」招牌亦改為大字「PERFIT」。有剛做完Gym的客人表示，「轉名冇影響，人仲多咗」，但暫未清楚「Healthy」及「PERFIT」的關係。



前身為舒適堡灣仔分店所在的京城大廈，現今已換上Perfit招牌。（陳浩然攝）

前身為舒適堡灣仔分店所在的京城大廈，現今已換上Perfit招牌。（陳浩然攝）

位於灣仔京城大廈的「PERFIT」健身房依舊人來人往，舒適堡上月6日突然宣布全線「暫時結業」，灣仔分店約一星期後改名為「Healthy」營業，未夠一個月，近日再次改名為「PERFIT」。

舒適堡灣仔分店早前改名「Healthy」，現今已換上「PERFIT」招牌。（香港01）

顧客May表示擔心資料轉移，但無能為力。（陳浩然攝）

鄇身會員May對表示，健身房一切沒有改變，認為只是「個名唔同，可能以前叫Healthy太娘」。

她又指，舒適堡顧客依舊能使用「PERFIT」健身房，指由於只有此店為舒適堡客人提供服務，「多人咗，要同人爭機，以前個Gym（健身）房只有80幾人，依家去到百五人」，對於健身房新貌，她則指自己「冇留意，但營業時間短咗」。

被問及自身私隱在短短一個月内被轉手多次，會否感到擔憂，May無奈回答「都擔心資料轉移，但冇野可做。」

▼9月13日 大批舒適堡會員到改名「HEALTHY」灣仔分店查詢轉會▼



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▼舒適堡改名「HEALTHY」營業▼

